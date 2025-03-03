Шон Бэйкер стал первым обладателем четырех «Оскаров» за один фильм

Ночью прошла очередная церемония награждения премии «Оскар». Россияне пристально следили за мероприятием, поскольку одним из номинантов оказался Юра Борисов, снявшийся в «Аноре».

© Чемпионат.com

К сожалению, актёр не получил свою статуэтку, зато на «Оскаре» случилась другая любопытная ситуация. Шон Бэйкер, режиссёр «Аноры», стал первым в истории человеком, получившим сразу четыре статуэтки за один фильм.

Бэйкер забрал «Оскар в номинациях» «Лучший режиссёр», «Лучший монтаж», «Лучший оригинальный сценарий» и «Фильм года». Любопытно, что единственным человеком, который выиграл четыре «Оскара» на премии за один вечер, был Уолт Дисней в 1953 году, но в этом случае каждая статуэтка присуждалась отдельному фильму.

Премьера фильма «Анора» состоялась весной 2024 года. В нём, помимо Юры Борисова, также снялся Марк Эйдельштейн.