Как прошла церемония вручения премии «Оскар»-2025

В Лос-Анджелесе прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». Главным триумфатором стала «Анора» Шона Бэйкера — у фильма о романе стриптизерши и сына русского олигарха пять статуэток. Юра Борисов остался без награды, но зато получил обнадеживающее напутствие от Роберта Дауни-младшего. О других призерах, а также рекордах этой церемонии, рассказывает материал «Ленты.ру».

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«Добро пожаловать в мир успеха, брат. Впереди прекрасное будущее, ты на своем месте» — такими словами приветствовал Юру Борисова со сцены Роберт Дауни-младший.

Прошлогодний лауреат «Оскара» за роль в «Оппенгеймере» представлял претендентов на победу в номинации «Лучший актер второго плана». Для российского актера, которого за последние полгода узнал весь мир, это, пожалуй, главный итог вечера. Возможно, даже более значительный, чем финал церемонии, когда Борисов поднялся на сцену в составе съемочной группы «Аноры», победившей в номинации «Лучший фильм».

Статуэтку за лучшую роль второго плана в итоге получил Киран Калкин, выразительно выступивший в фильме Джесси Айзенберга «Настоящая боль». Калкин вместе с самим Айзенбергом играют кузенов, которые отправляются исполнить последнюю волю любимой бабушки: прокатиться в Польшу, посмотреть на дом ее детства и посетить концлагерь Майданек, в котором она чудом выжила. Разговорная трагикомедия предоставила Калкину возможность для перформанса, покорившего не только «Оскар», но и Гильдию киноактеров и британскую киноакадемию (BAFTA).

Для русскоязычной аудитории главная интрига разрешилась буквально в самом начале церемонии — Калкин был одним из первых лауреатов вечера. Однако ведущий Конан О’Брайен, который в этом году впервые отвечал за конферанс «Оскара», делал все, чтобы сохранять внимание аудитории в следующие без малого четыре часа. Например, церемонию он начал, появившись из тела Деми Мур — в точности, как Маргарет Куэлли в «Субстанции».

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Сатирический боди-хоррор Корали Фаржа в итоге удостоился всего одной статуэтки за грим — хотя претендовал еще на четыре награды. Деми Мур считали фавориткой в номинации «Лучшая актриса» — но Американская киноакадемия в очередной раз осадила яркое жанровое кино, оставив его на периферии призовых раскладов. Такой же судьбы в этом году удостоилась и вторая «Дюна» — у амбициозного фильма Дени Вильнева призы лишь за лучший звук и лучшие визуальные эффект. Кроме того, песчаный червь ассистировал (наряду с Дедпулом) Конану О’Брайену в довольно чудовищном музыкальном номере.

Еще в одной технической номинации, впрочем, случилось историческое событие: приз за лучшие костюмы забрал Пол Тэйзуэлл, работавший над блокбастером «Злая: Сказка о ведьме Запада». Он стал первым чернокожим мужчиной, получившим награду в этой номинации, так что не стеснялся слез, когда выходил на сцену. Занятно, что среди представлявших художников по костюмам был комик Боуэн Ян — как раз в наряде, в котором снимался в «Злой». Творилась история и в номинации «Лучший анимационный фильм» — в ней победил «Поток» режиссера Гинтса Зильбалодиса про животных, спасающихся от наводнения.

Теперь «Поток» — первый латвийский фильм, получивший награду американской киноакадемии.

Казалось, что распределить призы между скандальной «Эмилией Перес», грандиозным «Бруталистом» и народной «Анорой» так, чтобы все остались довольны, невозможно, но академикам это практически удалось. Зои Салдана произнесла пронзительную речь («Я дочь эмигрантов»), получая заслуженную награду лучшей актрисе в роли второго плана. Из зала ей аплодировала партнерша по фильму Жака Одиара Карла София Гаскон, чуть в одиночку не потопившая всю кампанию «Эмилии Перес» своими расистскими и оскорбительными заявлениями в соцсетях и ухитрившаяся обидеть соперничавшую с ней Фернанду Торрес из «Я все еще здесь» Вальтера Саллеша.

Картина Вальтера Салллеса, посвященная репрессиям в Бразилии семидесятых в итоге получила «Оскар» за лучший международный фильм.

Едва не отмененную за несдержанность Гаскон в итоге пустили на церемонию — но не на красную дорожку. Вторую статуэтку «Эмилия Перес» получила за лучшую песню (El Mal), причем вручать ее позвали 81-летнего Мика Джаггера. На этом призы для м мюзикла, представленного в тринадцати номинациях, у академии закончились.

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«Бруталист» Брейди Корбе получил на одну награду больше. Призов удостоились оператор картины Лол Кроули и композитор Дэниел Блумберг. Конечно же, триумфальным стал и выход на сцену Эдриана Броуди — победителя в номинации «Лучший актер». Артист говорил настолько прочувствованно и долго, что вышел за рамки всех возможных лимитов времени.

Его речь пытались прервать, но актер, будучи в своем праве, не ушел со сцены, пока не высказал все, что думает об антисемитизме и всех остальных формах угнетения заодно. Эмоциональное выступление Броуди затмило даже тот факт, что он обошел в этой номинации Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный») — тот мог стать самым молодым оскаровским лауреатом среди исполнителей главных ролей. Впрочем, сам Дилан получил свою первую «Грэмми» в 38 лет, а «Оскар» — и вовсе в 60. В том, что у 29-летнего Шаламе большое будущее, сомневаться не приходится.

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Ну и, наконец, полноценный триумф ждал «Анору». Шон Бэйкер стал рекордсменом премии, получив в свои руки четыре статуэтки: как сценарист, режиссер, продюсер и монтажер. Майки Мэдисон удостоилась награды за лучшую женскую роль. Призы за режиссуру и лучший фильм Бэйкеру к тому же вручали Квентин Тарантино и дуэт из Билли Кристала и Мэг Райан («Когда Гарри встретил Салли»). Наконец, Юра Борисов и Марк Эйдельштейн дождались и своей минуты славы — вместе с коллегами по фильму поднялись на сцену Dolby Theatre в финале церемонии. Более трогательным было разве что выступление лос-анджелесских пожарных, которые выразили сочувствие тем, кто лишился домов в полыхавшей несколько месяцев Калифорнии... а заодно, продюсерам второго «Джокера».