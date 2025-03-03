Где снимают топовые блокбастеры России

Москва продолжает укреплять свои позиции как главная съемочная площадка России. В 2024 году столица стала местом съемок для более чем 600 проектов, включая фильмы, сериалы и международные блокбастеры. Благодаря разнообразию локаций, от живописных парков до исторических переулков, а также современным декорациям кинопарка «Москино», Москва привлекает кинематографистов со всего мира. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

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Парки Москвы: природные декорации для кино

Природные зоны столицы — одни из самых востребованных площадок для съемок. Они нравятся кинопроизводителям прежде всего своими уникальными ландшафтами и ярко выраженной сменой сезонов. В 2024 году лидером среди парковых локаций стали «Сокольники». Здесь снимали сцены для таких проектов, как сериал «Охотники за призраком», «Дети перемен», пятый сезон популярного сериала «Девушки с Макаровым» и сериал «Искусство соблазна», премьера которого запланирована на 2025 год.

Измайловский парк также вошел в число фаворитов кинематографистов.

В его живописных уголках снимали известные сериалы — «Бедный олигарх — 3», «Загляни ему в голову — 2» и «Аппетит приходит во время любви». Кроме того, здесь также проходили съемки фильма «Сокровища гномов», премьера которого ожидается в мае 2025 года.

Третье место среди парковых локаций делят Лефортовский парк, «Зарядье» и «Ростокинский акведук». Последний, например, можно увидеть в сериалах «Многогранники» и «Искусство соблазна».

Историческая Москва в кино: переулки и бульвары

Старинные улицы и переулки Москвы — это настоящая находка для кинематографистов, которые стремятся создать аутентичную атмосферу в кадре. Например, Подколокольный переулок, уже давно ставший легендой российского кино, в 2024 году снова оказался в центре внимания. Здесь снимали мини-сериал «Мирный атом», фильм «Семейный призрак» и романтическую комедию «Встретимся вчера».

Подсосенский переулок также остается одной из самых популярных локаций. Именно здесь в 1971 году снимали знаменитую сцену из фильма Леонида Гайдая «12 стульев», где Остапа Бендера сбила лошадь. А в 2024 году в этом переулке проходили съемки индийского блокбастера «Величайший всех времен», который стал первым международным проектом, организованным с помощью цифровой киноплатформы «Москино».

Также здесь снимали сцены для сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» Жоры Крыжовникова.

Не менее востребованными у кинопроизводителей оказались Чистопрудный бульвар, Ленинский проспект и улица Арбат. Эти локации стали фоном для множества проектов, включая фильм «Семейный призрак». Кроме того, в прошлом году съемки проходили на пешеходных мостах «Патриарший» и «Третьяковский», причале «Нескучный сад» и в музее-заповеднике «Царицыно».

Альтернатива настоящим улицам

Сцены в центре Москвы все чаще снимают не на реальных улицах, а в декорациях кинопарка «Москино». Здесь прекрасно воссоздана архитектура центральных столичных улиц, что позволяет кинопроизводителям быстро согласовывать и проводить съемки, не перекрывая движение в городе. В локации «Центр Москвы» в 2024 году прошли съемки таких проектов, как «Баба Яга спасает Новый год», «Москва слезам не верит. Все только начинается», «Доктор Вера» и «Левша».

Кроме «Центра Москвы», в кинопарке есть и многое другое, например, представлены локации аэропорта, железнодорожного вокзала, глухой деревни и даже ковбойского городка. Это, конечно, делает «Москино» универсальной площадкой для съемок самых разных проектов.

Столица кино

Московский кинокластер — это объекты инфраструктуры, услуги и сервисы для кинопроизводителей, которые развивает правительство Москвы в рамках проекта «Москва — город кино». В него входят кинопарк «Москино», киностудия имени Горького (площадки на улице Сергея Эйзенштейна и в Валдайском проезде), кинозавод «Москино», сеть кинотеатров «Москино», кинокомиссия и киноплатформа «Москино».

Кинокомиссия «Москино» играет ключевую роль в организации съемок в столице.

Этот сервис помогает кинопроизводителям согласовывать съемки, перекрытия улиц и взаимодействовать с городскими структурами. Среди услуг кинокомиссии — скаутинг локаций, согласование с ФСО РФ, помощь студентам и даже присутствие киноконсьержа на площадке. Этот сотрудник следит за соблюдением правил съемок и, в случае необходимости, помогает находить компромиссы между кинематографистами, городскими службами и жителями прямо на съемочной площадке.

Благодаря проекту «Москва — город кино» город становится все более привлекательным для кинопроизводства, открывая новые интересные возможности для российских и международных кинематографистов. Разнообразие локаций, от парков и переулков до современных декораций, делает его идеальной площадкой для съемок. И Москва, оставаясь культурным и историческим центром страны, начинает, без преувеличений, превращаться и в настоящую столицу кино.