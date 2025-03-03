Почему на «Оскаре»-2025 победила «Анора»

У российских актеров «Аноры» Юры Борисова и Марка Эдельштейна теперь открывается дорога в Голливуд, при этом у второго больше шансов на успех из-за нетипично русской внешности, заявил НСН Давид Шнейдеров.

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«Анора» - не самый выдающийся фильм, и своим успехом на премии «Оскар» он обязан, скорее, тренду на независимое кино и привлеченным к себе ранее вниманием других кинопремий. Об этом в беседе с НСН заявил кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм «Анора» режиссера Шона Бэйкера, в котором сыграли российские актеры Юра Борисов и Марк Эйдельштейн, завоевал сразу пять статуэток «Оскар». Картина победила в номинации «Лучший фильм». Режиссер Шон Бейкер получил премии за «Лучшую режиссуру» и «Лучший оригинальный сценарий». При этом Борисов остался без статуэтки за «Лучшую мужскую роль второго плана», несмотря на номинацию, а вот актриса «Аноры» Майки Мэдисон взяла «Оскар» за «Лучшую женскую роль». Шнейдеров считает, что «Анора» не заслужила подобного успеха, и отметил проекты, которые премия несправедливо обошла вниманием.

«Я считаю, что они все сошли с ума: и каннское жюри, и американская киноакадемия. Лично для меня "Анора" — это не выдающееся кино, а достаточно проходной фильм. Но в Голливуде есть тенденции. Многие держат, как говорится, "нос по ветру". Сегодня ветер дует в сторону "Аноры". Это началось еще с Канн, дальше был "Золотой глобус" и бесконечные гильдии. Мне очень жаль Деми Мур, потому что ее роль в "Субстанции" гораздо интереснее, чем роль Майки Мэдисон. Мне очень жаль "Конклав", который несправедливо обойден "Оскаром". Но надо учитывать, что среди американских киноакадемиков есть достаточное количество русских, например, Константин Бронзит. Вспомните историю с фильмом "Паразиты", когда подул ветер "хватит отдавать призы американцам". Сейчас, возможно, есть тенденция, когда бесконечные киностудии всех достали, и люди хотят смотреть другое, провокационное, острое, жесткое кино», — рассказал он.

По его словам, российские актеры «Аноры» теперь, вероятно, будут пользоваться спросом в Голливуде и смогут построить там хорошую карьеру.

«Я очень рад за Юру Борисова. Все русские ребята, которые снимались в "Аноре", по правилам "Оскара" получают грин-карту, то есть официальное разрешение на работу в США. Борисову открывается дорога в студийный Голливуд. Я думаю, что у Марка Эдельштейна даже, возможно, будет более широкая дорога. Его недаром сравнивают с Тимоти Шаламе (франко-американский актёр - прим. НСН) . У него нет вот этого русского типажа, он молодой, ему гораздо легче выучить английский язык. Однако в "Аноре" главная мужская роль сценарно и драматургически прописана очень плохо, поэтому у Марка не было шансов на лучшую мужскую роль», — подчеркнул Шнейдеров.

Юра Борисов отдаст «Оскар» маме, если получит награду

Однако кинокритик отметил, что номинация Борисова на «Оскар» и внимание к нему за рубежом, скорее всего, никак не скажутся на его гонорарах в России.

«Сейчас, я думаю, Юра Борисов будет самым востребованным русским актером за рубежом. Потому что в России он уже очень востребован. Думаю, гонорары у него не самые маленькие. Однако в России традиционно на западные премии никто никогда внимания не обращает, как и на русские. Гонорары здесь зависят от кассовости кино и прочего. Поэтому номинация на "Оскар", думаю, никак не повлияет на гонорар Борисова», — подытожил он.

Ранее член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев заявил НСН, что церемония вручения «Оскара» не поможет фильму «Кончится лето» с Юрой Борисовым обогнать по сборам в РФ «Анору», без восторга принятую российскими зрителями.