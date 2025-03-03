Джеймс Макэвой рассказал о своем дебюте в роли режиссера

Актёр Джеймс Макэвой в недавнем интервью рассказал о своём дебюте в качестве режиссёра. Джеймс снимал фильм «Калифорнийские интриги». По его словам, во время производства ленты он находился в сильном стрессе из-за навалившихся обязанностей, которые сильно отличаются от того, что требуется от актёра.

© Чемпионат.com

По словам Макэвоя, он очень рад тому, что ему удалось снять фильм в Шотландии, поскольку это его родная страна. Более того, Джеймс давно был увлечён идеей выпустить собственный проект.

«Я отклонил множество сценариев, которые мне присылали. Это были блестящие сценарии, но мне нужно было дождаться чего-то особенного, и, к счастью, это был шотландский фильм, который удовлетворил моё желание рассказать историю о людях, но при этом развлечь и вызвать у зрителей сочувствие, заставить их смеяться и плакать».

Ещё Макэвой рассказал о режиссёрах, которыми вдохновлялся во время съёмок собственного фильма. В их числе: Джон С. Бэйрд, Дэнни Бойл, Джо Райт и М. Найт Шьямалан.

Фильм снимался в ноябре в Данди и Глазго. У него пока нет даты премьеры.