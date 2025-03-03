Джордж Миллер рассказал о планах на новую часть «Безумного Макса»

В интервью изданию Vulture режиссёр Джордж Миллер рассказал, что планирует снять и выпустить ещё одну часть кинофраншизы «Безумный Макс». Сценарий для следующей ленты серии уже готов, но постановщик пока не торопится начинать её съёмки.

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По словам Миллера, новый «Безумный Макс» пока не в приоритете. Сначала режиссёр хочет поработать над двумя другими проектами, а уже после приступать к следующей части франшизы о Максе. К тому же фильм, в зависимости от обстоятельств, может и не выйти, поскольку киноиндустрия — непредсказуемая сфера.

«Посмотрим, как все сложится».

Любопытно, что сегодня Миллер отмечает своё 80-летие! Несмотря на возраст, режиссёр не планирует уходить на пенсию.