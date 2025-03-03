Вышел трейлер фильма «Авиатор» с Константином Хабенским

Кинокомпания «Атмосфера кино» опубликовала трейлер фильма «Авиатор» с Александром Горбатовым и Константином Хабенским.

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В 1929 году Иннокентий Платонов становится жертвой эксперимента по крионике. Почти век спустя, в 2025 году, ученый Константин Гейгер размораживает его в лаборатории под Петербургом. Платонов пытается вспомнить свою жизнь и найти себя в новой реальности, в чем ему помогает жена Гейгера — точная копия его утраченной любви.

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В фильме также снялись Евгений Стычкин, Ирина Пегова, Софья Эрнст и другие. Режиссером экранизации одноименного романа Евгения Водолазкина стал Егор Михалков-Кончаловский.

«Авиатор» выйдет в прокат 20 ноября.