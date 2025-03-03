Опубликован трейлер второго сезона «Доктора Кто»

Disney и BBC поделились официальным трейлером второго сезона научно-фантастического сериала "Доктор Кто" с Шути Гатвой ("Сексуальное просвещение", 18+) в главной роли.

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В этот раз знаменитый путешественник во времени и пространстве отправляется в приключение вместе со своей спутницей Белиндой Чандрой в исполнении Варады Сету ("Андор"). Вернётся и первая спутница Доктора Руби Сандей (Милли Гибсон).

Во втором эпизоде герои окажутся в 1952 году, где столкнутся с ожившим анимационным персонажем мистером Ринг-а-Дин, которого озвучил Алан Камминг ("Дети шпионов", "Марлоу").

Роли в сериале исполнили Джона Хауэр-Кинг ("Русалочка"), Рилан Кларк ("Просто потрясающе"), Роуз Эйлинг-Эллис ("Людвиг") и другие. Шоураннером выступает Рассел Т. Дэвис, занимавшийся эпохами девятого и десятого Докторов.

Это будет шестой сезон Дейвиса в качестве шоураннера и второй после его возвращения в 2023 году. Также он станет 15-м с возрождения сериала в 2005 году и 41-м за всю историю сериала.

В официальных маркетинговых и рекламных материалах сезон называется вторым - нумерация обновилась в 2024 году после того, как права на эксклюзивный международный показ сезонов были приобретены стриминговым сервисом Disney+.

Всего ожидается восемь эпизодов, их начнут показывать с 12 апреля.