У продолжения шоу "Наша Russia" появились трейлер и постер

У проекта "Наша Russia. 8 марта" появились трейлер и постер. Напомним, спецвыпуск популярного в нулевых годах шоу, выйдет 7 марта в 22:00 на канале ТНТ и в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск".

© Российская Газета

В сериале, помимо звёзд оригинального шоу Михаила Галустяна и Сергея Светлакова, появятся многие звёзды: Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Александр Серов, Филипп Киркоров, Любовь Успенская, Люся Чеботина и Стас Михайлов.

Креативные продюсеры: Гарик Мартиросян, Давид Кочаров, Андрей Шелков и Максим Ткаченко.