Дух, дисциплина, вера, традиции и мощное желание – чем не сюжет для «футбольного» «Оскара»? Обзор сериала от вратаря ЦСКА Шайхутдинова.

© Чемпионат.com

Видели, что «Оскар» за лучший сценарий взял фильм «Анора»? Тот самый, где снялись российские актёры. Если нет – вот тут мы собрали основное за церемонию: «Анора» вообще стала там главным лауреатом.

А что, если бы награждали лучший футбольный матч или сезон в исполнении одного клуба? Создатели сериала «99» как раз выбрали подходящий для этого клуб и время. Вы, наверное, уже догадались, что речь про «МЮ». С обзором этого сериала на сайте – вратарь ЦСКА Шайхутдинов. Ему и слово.

"Всем привет! Меня зовут Владимир, но для друзей Волька. Кстати, именно так появился мой канал о кино. Я немного пишу туда тексты, но по большей степени играю в футбол за ЦСКА! Так что если интересно хотя бы что-то из этого — добро пожаловать! Ну, и на канал в телеграме подпишитесь – «КиноВолька»", – Владимир Шайхутдинов, вратарь ЦСКА.

Что такое требл? Вопрос, который сейчас задаёт только человек, совсем отдалённый от футбольной тематики. Однако в 1999 году термин ещё не успел стать чем-то привычным и самим собой разумеющимся. Это было уникальное и сложное достижение, покорявшееся лишь некоторым клубам Европы.

Этому и посвящён документальный мини-сериал «99», который призван показать внутреннюю кухню одного из самых великих футбольных сезонов в истории английского футбола. Однако если вы думаете, что шоу расскажет только про события 1999 года, то не спешите с выводами. Тут зрителей ждёт сложное повествование в духе творений Кристофера Нолана, который обожает играть с перипетиями времени.

«99»: главное о сериале

Настоящий футбол

Сериал построен на невероятных красивых и атмосферных кадрах из интервью игроков. Создатели шоу пригласили многих участников тех событий на базу Манчестера: в раздевалку, в комнату с бутсами и так далее. Всё это потрясающе красиво снято и продемонстрировано зрителям.

Приятно видеть каждого игрока того времени.

Кажется, что Бекхэм «держит в заложниках Рапунцель», иначе я не могу объяснить такую разницу во внешности между ним и его одноклубниками.

И, конечно, сэр Алекс Фергюсон. Человек, создавший легендарный «МЮ». Он тоже даёт новые комментарии ко всему произошедшему, однако его, к величайшему сожалению, чертовски мало. Это, конечно, компенсируется огромным количеством интервью менеджера в 1999 году, но всё же.

Отдельный достоинством документального сериала «99» стали архивные кадры: более ламповый, атмосферный и аутентичный материал, кажется, не найти.

Это сейчас любое чемпионство снимается на сотни камер профессиональными видеографами. А раньше такой подготовки и техники не было — уже не говоря про профессиональных камераменов. Поэтому каждая документальная вставка матчей тех времён выглядит настолько воодушевляюще — и даже вечно трясущаяся камера не раздражает. Она только умиляет и дарит какую-то ностальгию.

Хочется снова и снова пересматривать кадры былых времён.

Естественно, невозможно не отметить самое главное — это был футбол. Это было зрелище. Это были эмоции и команды. Такого больше нет и никогда не будет.

Такой футбол — это то, во что влюблялись все дети во дворе. Звёзд уровня Бекхэма, Йорка, Коула, Скоулза, Кина и Шмейхеля сейчас не найдёшь. Время личностей прошло, пришло время команды — время джентльменского футбола.

Во многом благодаря этому контрасту между футболом тогда и футболом сейчас смотреть документальный сериал настолько увлекательно и даже удивительно. Многие, наверное, и забыли, что после жёсткого подката футболисты могут просто встать и пойти играть дальше…

Всё против «МЮ» летом 1998 года

Уставшие после чемпионата мира игроки, имиджевые проблемы у Бекса, отсутствие топового нападающего после ухода Эрика Кантона и поражение от «Арсенала» в Суперкубке. Сезон только начинается, и команда отправляется с места в обрыв, когда жестоко проигрывает «Арсеналу» и неразбериха внутри коллектива только усиливается. Накал всё больше и больше.

Документалка рассчитана не только на обычных зрителей, но и на заядлых поклонников, которые в курсе всех событий до секунды. Послушать любимых игроков, посмотреть их глазами на легендарные события. Такое не каждый день выходит.

Заключительная история, даже несмотря на то что знаешь результат и всю подоплёку, всё равно превращается в какой-то киношный триллер. В этой атмосфере нагнетания просто утопаешь и не замечаешь, как целый час пролетает за считаные секунды.

Впрочем, в «99» не всё идеальное. К примеру, не хватает упоминания рассказчиков. Понятно, что люди великие и известные, но многие уже заметно постарели и изменились. Некоторых непросто узнать в лицо спустя такой огромный промежуток времени. Уже не говоря про условных помощников тренера и менеджере по экипировке!

Ещё жаль, что в некоторые моменты не посадили игроков вдвоём рядом друг с другом. В некоторых историях, таких как вечеринка на Рождество, это ещё больше бы усилило эффект – если бы они вместе вспоминали про те события.

В финале, не сочтите за зануду, хочется высказать профессиональную претензию. Петер Шмейхель — человек, который спас требл в 1999 году, отбив пенальти в полуфинале Кубка лиги. Однако об этом упоминается… об этом вообще не упоминается! Вот вам и показатель всех заслуг вратарей. Зато эпизоду про неудачи датского вратаря уделили минут 10 точно…

При этом не могу не отметить: у Петера просто шедевральная вратарская форма, образец для многих. Иногда жаль, что сейчас отказались от такого фасона.