О чем фильм «Анора», победивший на «Оскаре»

Фильм «Анора», в котором снялся Юра Борисов и другие российские актеры, получил «Оскар». О чем это кино и чем его считать — победой или позором России?

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О чем фильм «Анора», что он взял на «Оскаре»

Ранее стало известно, что фильм режиссера Шона Бэйкера победил на 97-й церемонии кинопремии «Оскар-2025» сразу в пяти номинациях, включая главную награду вечера.

Так, «Анора» стала «Лучшим фильмом», а также забрала статуэтки в номинациях «Лучший режиссер» (Шон Бэйкер), «Лучшая актриса» (Майки Мэдисон), «Лучший оригинальный сценарий» и «Лучший монтаж». Помимо «Аноры» на победу в основной категории претендовали «Бруталист», «Боб Дилан: Никому не известный», «Конклав», «Эмилия Перес», «Дюна: Часть вторая», «Мальчишки из "Никеля"», «Я все еще здесь», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

При этом Борисов не получил «Оскар» как лучший актер второго плана за роль в «Аноре», на которую был номинирован 23 января. Приз достался актеру Кирану Калкину, сыгравшему в киноленте «Настоящая боль».

«Наверное, Юре Борисову нужно еще время, чтобы себя как-то заявить, чуть больше еще в Голливуде. Просто по одной небольшой второстепенной роли как-то [не смогли оценить]. Ну еще, может быть, не все его увидели, как-то узнали. Вот и все», — считает российский и голливудский актер Игорь Жижикин.

Главная героиня фильма Анора Михеева (Майки Мэдисон) — молодая стриптизерша, родившаяся в семье русскоязычных эмигрантов и живущая на Брайтон-Бич. Она работает в стриптиз-клубе на Манхэттене, где знакомится с русским посетителем Ваней (Марк Эйдельштейн), распутным и незрелым сыном российского олигарха Николая Захарова (Алексей Серебряков). Ваня приехал в Америку учиться, но предпочитает веселиться и играть в видеоигры в бруклинском семейном особняке. За ним присматривают его крестный отец, дпир (псаломщик) армянской апостольской церкви Торос (Карен Карагулян) и его подручные Гарник (Ваче Товмасян) и Игорь (Юра Борисов).

Ваня покупает у Эни эскорт-услуги, но со временем привязывается к ней и нанимает на неделю за $15 тысяч, что становится началом бурного романа. Во время поездки в Лас-Вегас Ваня просит Эни стать его женой, чтобы он смог получить грин-карту, остаться в США и не улетать в Россию работать на отца. Эни бросает работу, с головой уходит в роль преданной жены, но Ваня остается инфантильным и легкомысленным.

Властная мать Вани Галина (Дарья Екамасова) узнает о свадьбе из соцсетей и приказывает Торосу добиться аннулирования брака, а сама вылетает с мужем в Америку. Гарник и Игорь приходят в особняк Захаровых и сообщают Ване, что родители заберут его в Россию. Он убегает, оставляя Эни разбираться с последствиями.

За что раскритиковали фильм «Анора»

Режиссер и председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков заявил, что считает фильм «Анора» плохим. Он также отметил, что не понимает, почему вокруг него «столько шума».

«О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо», — сказал Михалков, пояснив, что в «Аноре» образ русского человека выставлен в крайне негативном свете.

Сербский режиссер Эмир Кустурица тоже раскритиковал картину.

«"Анора" — это ошибка. Важно рассказывать истории о том, как сегодня живут разные люди, но здесь встает вопрос о моральных качествах этих людей. Кто есть в этом фильме? Богатый молодой человек, который влюбился в проститутку, — и на этом все. Больше там ничего не происходит. Потому что нет проблемы. Если делать такой фильм об отношениях богатого человека и проститутки, нужно найти какой-то главный элемент этих отношений. В "Аноре" этого элемента нет. И я говорю об этом, потому что это первый плохой фильм, который я видел среди победителей Каннского фестиваля», — сказал он.

При этом Кустурица похвалил Борисова.

«Фильм, который я первый раз в жизни видел, победитель Каннского фестиваля, в котором Юра Борисов играет. Такая огромная роль талантливого человека в фильме, который не значит ничего», — заявил режиссер.

Кинокритик и телеведущий Давид Шнейдеров сказал NEWS.ru, что «Анора» победила на кинопремии «Оскар» из-за «левацких настроений».