Прокатчики «Аноры» в России рассказали о сборах и будущем после «Оскара»

Юра Борисов и Марк Эйдельштейн теперь получают больше предложений по сьемкам, при этом продюсеры «Скалолаза 2» жалеют, что сомневались, брать ли русского актера, сказала в эфире НСН Надежда Мотина.

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Президент компании Arna Media Надежда Мотина в интервью НСН рассказала, как вручение «Оскара» фильму «Анора» скажется на его прокате в России, а также отношении на Западе к российским актерам и прокатчикам.

Картина американского режиссера Шона Бэйкера «Анора» с участием российских актеров Юры Борисова и Марка Эйдельштейна ранее получила пять «Оскаров», в том числе в номинации Лучший фильм. Мотина рассказала, как ее компания получила права на прокат «Аноры» в России, отметив, что теперь роспись фильма увеличат до 60 кинотеатров.

«После победы "Аноры" в Каннах мне удалось убедить продюсеров, что нам необходимо показать это кино в России, это был долгий процесс. Мне лично безумно приятно, что этот фильм из шести номинаций забрал пять призов. У нас в стране "Анора" была в прокате с 17 октября 2024 года до момента анонсирования наград. Сейчас мы расширяем роспись до 60 кинотеатров. Для фильма с бюджетом 6 млн долларов 260 млн рублей сборов только на одной территории – это шикарный результат. Боюсь, что она не могла собрать больше. В регионах фильм не приняли, многие были оскорблены его откровенностью, кто-то был разочарован отсутствием наказания для избалованного сына олигарха. Доля сборов Москвы на "Аноре" - 56%. Это очень много», - отметила глава Arna Media.

Отвечая на вопрос, зажжется ли теперь «зеленый свет» для российских прокатных компаний на Западе, она привела пример с Юрой Борисовым и фильмом «Скалолаз 2».

«В 2023 году я купила права на фильм "Скалолаз 2", это продолжение легендарной истории с Сильвестром Сталлоне. Поскольку для нашей территории это очень большое кино, я пыталась включить в актерский состав русского артиста. Продюсеры сомневались, учитывая геополитическую ситуацию. В Торонто в 2024 году они мне сказали, что, если бы видели «Анору» до начала съемок, обязательно утвердили бы Юру Борисова. Сейчас благодаря пиару вокруг "Аноры" у актеров больше предложений по съемкам. Марка утвердили в третий сезон "Мистера и миссис Смит", Юра тоже рассматривает предложения. Это чисто бизнес-момент. Если есть талантливый и узнаваемый актер за те же деньги, выберут его», - подчеркнула Мотина.

Вместе с тем она не согласилась с мнением, что триумф «Аноры» связан с неким трендом на авторское и малобюджетное кино.

«"Оскар" – это большая игра, которая начинается с Каннского фестиваля. Продюсеры представляют свои фильмы на основных фестивалях, отправляют артистов давать интервью разной прессе, режиссеры проводят показы с вопросами и ответами. Команда борется за каждый голос. И прошлое создателей, их личные высказывания могут решить судьбу картины, как это случилось с "Эмилией Перес". За последние 20 лет среди пяти номинантов в категории "Лучший фильм" было не так много независимых проектов. В прошлом году среди пяти номинантов на "Лучший фильм" («Оппенгеймер», «Бедные-несчастные», «Убийцы цветочной луны», «Барби», «Маэстро») не было ни одного фильма, который можно было купить на независимом рынке. Поэтому я не считаю, что победа "Аноры" - это фокус на авторское кино», - заключила собеседница НСН.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила «Радиоточке НСН», комментируя триумф «Аноры» на церемонии вручение «Оскара»: «Тут такие события каждый день, что «плакал Голливуд».