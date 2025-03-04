Прощание с Адрианом Корчинским состоится 6 марта

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прощание с членом Союза композиторов России композитором Адрианом Корчинским состоится 6 марта для родных и близких музыканта. Об этом ТАСС сообщила его жена.

"Прощание с Адрианом и его отпевание пройдут в четверг в закрытом формате. Без СМИ и посторонних", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что композитора кремируют на Хованском кладбище и впоследствии похоронят на Востряковском.

Ранее народный артист России председатель совета Союза композиторов Александр Чайковский сообщил ТАСС, что Корчинский умер 2 марта на 66-м году жизни. Чайковский уточнил, что Адриан Корчинский долгое время болел.

Корчинский родился в 13 марта 1959 года во Львове, где начал изучать музыку. В 1977 году окончил Центральную музыкальную школу в Москве. В 1982 году завершил обучение в Московской консерватории, где учился у Льва Наумова и Тихона Хренникова. Он известен своей музыкой к песням Николая Караченцова, Иосифа Кобзона, Ларисы Долиной и других известных артистов. Кроме того, он создавал музыку для программ российских телеканалов, среди которых "Культура", НТВ, "Россия" (РТР).