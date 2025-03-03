Крыжовников ответил, начались ли съемки продолжения сериала «Слово пацана»

Пользователи Сети опубликовали ролики со съемок продолжения сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». На кадрах видно, как несколько актеров в образах своих героев играют на камеру. Согласно информации, которую распространили пользователи в соцсетях, съемки продолжения картины проходят якобы в городе Подольске Московской области.

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Режиссер картины Жора Крыжовников опроверг свою причастность к съемкам второго сезона популярного сериала. Он добавил, что впервые слышит, что кто-то занимается этим.

— Это бред какой-то. Пока нет информации о том, что начали снимать продолжение, — отметил Крыжовников.

Представитель актера Славы Копейкина, который сыграл Турбо, Елена Чигвинцева также назвала фейком новость о том, что идут съемки второго сезона.

— Никто не снимает вторую часть. Это аферисты какие-то, которые пытаются заработать на громком имени, — уточнила она.

Представитель артиста также сказала, что пока нет никакой информации относительно того, будет ли продолжение съемок проекта или нет, сообщает Общественная Служба Новостей.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» произвел настоящий фурор в Сети. Особенно криминальной драмой о лихих восьмидесятых прониклись подростки, многие нашли для себя кумиров, поведение которых стали копировать. В эфире телевизионного вещания «Вечерней Москвы» эксперты обсудили, опасны ли такие сериалы для детской психики и к чему они могут привести.

Российский актер Сергей Бурунов посетил фестиваль VK Fest и во время беседы с журналистами поделился мнением о продолжении сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он сыграл одну из ключевых ролей. По его мнению, во втором сезоне нет никакого смысла.

Критик Сергей Соседов негативно высказался о сериале «Слово пацана», в частности ему не понравилась игра актеров. Он признался, что потратил много времени на просмотр и игра многих актеров вызвала у него вопросы, особенно работа Анны Пересильд.