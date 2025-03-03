Что известно о премьере фильма «Лед 3»

бщероссийская премьера фильма «Лёд 3» состоится на телеканале «Россия» 8 марта 2025 года. «ИнтерМедиа» напоминает, что главные роли в финальной части кинофраншизы сыграли Александр Петров, Мария Аронова, Анна Савранская, Степан Белозеров, Сергей Лавыгин, а также снялись Елена Николаева, Сергей Лавыгин, Александр Власенко, Сергей Беляев, Златия Нечаева и др. Режиссером стал Юрий Хмельницкий.

© кадр из фильма «Лед 3»

По сюжету, Надя Горина (Савранская) выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о победе на «Кубке льда», как когда-то ее мама. Но ее отец Александр Горин (Петров) возражает против спортивной карьеры дочери — он оберегает ее от любых трудностей. В этот момент тяжело заболевает ее тренер Ирина Шаталина (Аронова), а на тайной тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы Сергеем Орловым (Белозеров), и между ними вспыхивает первая любовь. Отец не верит в искренность чувств юноши и пытается разлучить пару.

В российский прокат «Лёд 3» вышел в феврале 2024 года.