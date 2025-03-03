Появятся ли в российском прокате оскароносные картины

В ночь со 2 на 3 марта прошла 97-я церемония вручения премии «Оскар». С триумфатором премии — фильмом «Анора» — российский зритель успел познакомиться. Он так же, как и «Субстанция», и «Конклав», шел в официальном российском прокате. Какие перспективы у других картин-номинантов?

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За прошлый год в официальный российский прокат вышло немало фестивальных картин. В силу отечественного законодательства некоторые из них прокатчикам пришлось изменить: заблюрить какие-то элементы, сделать иной перевод или вовсе убрать ряд эпизодов. Склеек в той же «Аноре», вышедшей у нас, много. Из-за вырезанных сцен порой терялась причинно-следственная связь, а дубляж, по моему мнению, убил всю прелесть диалогов. Но понятно, что у прокатчиков не было выбора, иначе бы картина просто не вышла.

Во время американской предвыборной гонки у нас чуть было не появился «Ученик. Восхождение Трампа», но ему не дали прокатку. Фильм повествует о становлении Трампа и отношениях с его деловым ментором, адвокатом Роем Коном. Президент США назвал байопик «фейковым и мерзким». А его предвыборный штаб грозил засудить авторов картины. Вероятно, это была попытка перестраховаться и не злить возможного партнера.

На прошлой неделе вышел stop-motion «Мемуары улитки», представленный в номинации «Лучший анимационный фильм». Шла летом и вторая «Головоломка», но в неофициальном прокате.

Что касается картин — оскаровских номинантов и лауреатов, то сейчас трудно говорить об их легальном выходе в прокат. Начнем с рекордсмена по номинациям на «Оскар» — наглой музыкальной криминальной трагикомедии «Эмилия Перес». Она точно у нас не выйдет из-за сюжета: это история превращения мафиози-наркоторговца в женщину, но ЛГБТ-движение запрещено в России.

Большинству других фильмов дорога в российский прокат закрыта из-за санкций — все они выпущены крупными мейджорскими студиями, которые ушли с нашего рынка. Это и фэнтезийный мюзикл «Злая: Сказка о ведьме Запада», и байопик о Бобе Диланн «Никому не известный», и вторая «Дюна» Дени Вильнева, и готический фильм ужасов, ремейк ленты 1922 года — «Носферату». Та же история и с «Бруталистом». Это драма о еврейском архитекторе, после холокоста он отправляется в Америку, чтобы построить великий храм, который бы увековечил всю боль и отчаяние войны. В главной роли — Эдриан Броуди, победитель в номинации «Лучшая мужская роль». Фильм снят на пленку и идет 3,5 часа. И с комедийной драмой «Настоящая боль» с Джесси Айзенбергом и Кираном Калкиным, который в наградном сезоне обгонял Юру Борисова в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Последние два было бы интересно увидеть на большом экране, говорит автор телеграм-канала «Ремизорро» Артем Ремизов:

Артем Ремизов автор телеграм-канала «Ремизорро» «Бруталист» получил «Оскар» за лучшую операторскую работу, и там реально есть на что посмотреть именно визуально. Приятная работа со светом, очень красивые планы, масштабная и монументальная картинка у фильма. Было бы круто посмотреть на большом экране «Настоящую боль». Хорошее разговорное кино. История, конечно, не очень легкая для зрителя в целом. Было бы классно, если бы вышел фильм «Мальчишки из «Никеля». Он снят от первого лица, повествование скачет на двух главных героев. Сначала показывает одного, а потом другого. Это опыт в кинотеатре достаточно прикольный».

С большой долей вероятности могли бы выйти в прокат драма «Синг-Синг» — история об отбывающих длительный срок в нью-йоркской тюрьме заключенных, которые создают театральную труппу, и бразильская драма «Я все еще здесь» о жизни матери пятерых детей, у которой пропадает муж. Но вряд ли это будет интересно российскому зрителю, говорит независимый кинокритик Иван Афанасьев. А победитель в анимации — латвийский мультфильм «Поток» — вряд ли выйдет из-за политической ситуации.

Иван Афанасьев независимый кинокритик «Может быть всякое. Фильм может вообще иногда выйти спустя чуть ли не год. Такое довольно часто бывало во времена, когда у нас не было санкций. «Настоящая боль» в теории могла бы выйти, но я не представляю, кто будет ее покупать. Ну а с «Потоком» история такая, что вообще у нас анимация не очень высокобюджетная востребована сейчас. У нас ее часто берут и прокатывают. Но это в основном мультфильмы из Китая, Испании, Кореи, каких-то неочевидных мест. Латвия тоже, мягко говоря, не очень очевидное место для этого, но не выйдет, скорее всего, просто потому, что отношения с балтийскими странами у нас не очень».

Цифровой релиз всех упомянутых картин за рубежом уже состоялся. У нас их тоже можно посмотреть. Но нелегально: они выложены на Rutube и в VK — в оригинале и в переводе.

И, как обычно, отдельное внимание было уделено красной дорожке и нарядам, в которых пришли номинанты. Многие девушки решили не перегружать свои наряды и явились на церемонию в открытых и полупрозрачных платьях. Как пишет Bild, звезды как будто соревновались в том, кто покажет больше своего тела.

В то же время премия «Оскар» довольно консервативная, а прямая трансляция подпадает под строгие правила Федеральной комиссии по связи. Но за трендами идут все, и о политкорректности здесь говорить не стоит. Комментирует профессор истории моды Академии художеств Милана Любоь Попова:

— Эта прозрачность вообще откуда пошла?

— С одной стороны, говорят, что у таких, как Prada, сейчас коллекции менее изысканные, менее богатые украшениями и так далее. С другой стороны, есть и противоположное направление, которое касается вечерней одежды, не повседневной. И Dolce & Gabbana, как обычно, и прозрачные кружева черные, и так далее. То есть те, кто в этом направлении работает, они ничего против прозрачности не имеют. Это периодически появляется.

— И даже для «Оскара» это не зазорно?

— Не думаю, что там есть официальные ограничения. Наряды «Оскара» были более официальные, кутюрные, но сам кутюр изменился, так что есть и такое сегодня.

— Надолго ли с нами этот тренд?

— А кто его знает? Только что показали коллекции, посмотрим, какие реакции, какие будут мероприятия, где можно посмотреть, что будет дальше. Вообще, есть направление — женщины опять оголяются.

В то же время многие за трендом прозрачности не пошли и выбрали элегантные и экстравагантные вечерние платья.

В частности, внимание многих приковала к себе Ариана Гранде — исполнительница роли Доброй волшебницы в мюзикле «Злая: Сказка о ведьме Запада». Она, как настоящая принцесса, появилась на дорожке в светло-розовом платье с корсетом и кринолиновой юбкой. У многих вызвало вопросы: как она будет сидеть в нем всю церемонию и хватит ли места другим гостям.

На актрисе Эль Фаннинг было элегантное белое платье А-силуэта с намеком на винтажный шик. А Холли Берри появилась в обтягивающем длинном платье из зеркальных вставок.