Топ-35 лучших фильмов 2024 года

В 2024 году вышло немало заслуживающих внимания фильмов в разных жанрах. Среди прошлогодних премьер есть и долгожданные продолжения, и достойные экранизации культовых романов, фэнтези и приключения, драмы и комедии, боевики и мультфильмы. «Лента.ру» вспоминает лучшие фильмы — 2024.

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Лучшие российские фильмы 2024 года

«Мастер и Маргарита»

Страна: Россия;

Россия; Жанр: драма, фэнтези;

драма, фэнтези; Режиссер: Михаил Локшин;

Михаил Локшин; В ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко;

Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Новая экранизация легендарной книги писателя Михаила Булгакова. Популярного в 1930-е годы драматурга выгоняют из союза литераторов за антисоветские высказывания, а спектакль по его пьесе отменяют. В этот непростой период писатель встречает Маргариту — прекрасную незнакомку, которая несчастлива в браке. Она помогает драматургу разглядеть в себе настоящего гения. Тем временем в Москву прибывает темный князь Воланд со свитой магических существ — они намерены наказать тех, кто живет не по совести, и помочь влюбленным.

«Надо снимать фильмы о любви»

Страна: Россия, Индия;

Россия, Индия; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Роман Михайлов;

Роман Михайлов; В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Хаски;

Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Хаски; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Российские кинематографисты приезжают в индийский город Варанаси снимать артхаусный фильм. Атмосфера располагает к творчеству и размышлениям об искусстве, однако вскоре выясняется, что взгляды участников съемочной группы на картину и на то, как она должна создаваться, сильно различаются. Все начинает окончательно разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с девушкой и решает бросить съемки и поехать с ней изучать Индию. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Мария Мацель.

«Сто лет тому вперед»

Страна: Россия;

Россия; Жанр: фантастика, приключения;

фантастика, приключения; Режиссер: Александр Андрющенко;

Александр Андрющенко; В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук;

Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Главная героиня знаменитого цикла фантастических книг писателя Кира Булычева Алиса Селезнева по сюжету фильма живет в Москве 2124 года. Старшеклассник Коля Герасимов — в современной Москве. Алиса грезит прошлым и надеется найти маму, которая погибла когда-то, сражаясь с космическими пиратами. Коля о будущем даже не думает. Но однажды ребята встречаются, и это становится началом большого и увлекательного приключения.

«Танцуй, Селедка!»

Страна: Россия;

Россия; Жанр: драма, комедия;

драма, комедия; Режиссер: Александра Лупашко;

Александра Лупашко; В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова;

Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Главная героиня Жанна давно обосновалась в Москве, оставив позади провинциальное прошлое и безответственного отца, который когда-то бросил их семью. Но его смерть заставляет ее вернуться домой, чтобы заняться похоронами. Внезапно отец оказывается рядом, будто живой, — призрак как ни в чем не бывало продолжает звать ее «селедкой» и мечтает провести с дочерью последний день. Вместе им предстоит отправиться в путешествие по местам ее детства — в поездку, которая может изменить их отношения.

«Фрау»

Страна: Россия;

Россия; Жанр: драма, комедия;

драма, комедия; Режиссер: Любовь Мульменко;

Любовь Мульменко; В ролях: Вадик Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин;

Вадик Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

У молодого сотрудника магазина «Охотник и рыболов» Вани есть идеал женщины: в его представлениях она нежная, красивая, никогда не ругается матом, любит искусство и мечтает создать семью. Таких женщин он называет «фрау». Однажды Ваня знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета, и понимает, что встретил ту самую. Кристина, уставшая от неопределенных отношений с женатым мужчиной, тоже тянется к Ване, но достаточно ли им будет этого, чтобы построить крепкие отношения?

«Ячейка общества»

Страна: Россия;

Россия; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Алена Званцова;

Алена Званцова; В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова, Алена Батурина;

Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова, Алена Батурина; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Для молодой семьи наступает важный момент: ребенок впервые идет в детский сад. После нескольких лет декретного отпуска мать впервые ощущает свободу и осознает, что не знает, чем теперь себя занять. В поиске новых эмоций она увлекается другим мужчиной, а ее дочь, случайно став свидетелем невинного флирта, передает эту информацию отцу, но совсем не так, как было на самом деле. То, что еще недавно казалось крепким и стабильным союзом, начинает рушиться, а супругам приходится пересмотреть свои взгляды, чтобы сохранить семью.

Лучшие зарубежные фильмы 2024 года

«Анора»

Оригинальное название: Anora;

Anora; Страна: США;

США; Жанр: драма, мелодрама, комедия;

драма, мелодрама, комедия; Режиссер: Шон Бэйкер;

Шон Бэйкер; В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова;

Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,6.

Фаворит Каннского кинофестиваля и радость для всех, кто переживал за отмену русской культуры. Дочь эмигрантов из Восточной Европы, танцовщица стриптиза Энни (она же Анора) знакомится в Бруклине с сыном российского олигарха Ваней. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, и они спонтанно решают пожениться. Родители Вани, узнав об этом, срочно вылетают в США, а за Ваней и Анорой отправляют телохранителей. Одного из них играет Юра Борисов, номинант на «Золотой глобус» и «Оскар» и новый любимчик зарубежной публики.

«Битлджус Битлджус»

Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice;

Beetlejuice Beetlejuice; Страна: США, Франция;

США, Франция; Жанр: фэнтези, комедия, хоррор;

фэнтези, комедия, хоррор; Режиссер: Тим Бертон;

Тим Бертон; В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо;

Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Продолжение культового фильма режиссера Тима Бертона об эксцентричном призраке Битлджусе. Главная героиня вышедшей в 1988 году первой части Лидия Дитц теперь — ведущая телешоу о паранормальных явлениях. Она снова сталкивается с призрачными силами. Ее дочь Астрид не верит в существование потустороннего мира, пока не оказывается вовлеченной в череду странных событий. Тем временем в загробном мире Битлджус управляет «адским кол-центром», пока его покой не нарушает возвращение его бывшей жены, колдуньи Делорес ЛаФерв в исполнении Моники Беллуччи.

«Боб Дилан: Никому не известный»

Оригинальное название: A Complete Unknown;

A Complete Unknown; Страна: США;

США; Жанры: биография, музыка, драма;

биография, музыка, драма; Режиссер: Джеймс Мэнголд;

Джеймс Мэнголд; В ролях: Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер, Бойд Холбрук, Норберт Лео Бац;

Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер, Бойд Холбрук, Норберт Лео Бац; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2.

Байопик о становлении легендарного музыканта Боба Дилана — с Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм рассказывает, как юный Дилан ищет свой стиль, знакомится с фолк-исполнителем Вуди Гатри, триумфально выступает на музыкальном фестивале в Ньюпорте, а потом постепенно отходит от фолк-направления, чем навлекает на себя гнев музыкального комьюнити.

«Бруталист»

Оригинальное название: The Brutalist;

The Brutalist; Страна: США, Великобритания, Канада;

США, Великобритания, Канада; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Брэйди Корбе;

Брэйди Корбе; В ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола;

Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Историческая драма «Бруталист» рассказывает о венгерском архитекторе, пережившем холокост и в 1947 году эмигрировавшем в США в поисках лучшей жизни. За океаном главный герой сталкивается с жестокой реальностью, обратной стороной «американской мечты». Однако неожиданная встреча с влиятельным клиентом меняет его судьбу.

«Гладиатор 2»

Оригинальное название: Gladiator II;

Gladiator II; Страна: США, Великобритания, Марокко, Канада, Мальта;

США, Великобритания, Марокко, Канада, Мальта; Жанр: исторический, боевик, драма;

исторический, боевик, драма; Режиссер: Ридли Скотт;

Ридли Скотт; В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Лиор Раз, Александр Карим;

Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Лиор Раз, Александр Карим; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Сиквел легендарного «Гладиатора». Спустя годы после событий первого фильма, молодой Люциус, сын Луциллы и племянник императора Коммода, попадает в плен и оказывается на гладиаторской арене. Он проходит через смертельные испытания и борется за свободу, вступая в конфронтацию с жестокими правителями Рима.

«Граф Монте-Кристо»

Оригинальное название: Le Comte de Monte-Cristo;

Le Comte de Monte-Cristo; Страна: Франция, Бельгия;

Франция, Бельгия; Жанр: триллер, приключения, драма;

триллер, приключения, драма; Режиссеры: Матье Делапорт, Александр де Ла Пательер;

Матье Делапорт, Александр де Ла Пательер; В ролях: Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Патрик Милле, Анамария Вартоломеи, Вассили Шнайдер, Жюльен Де Сен Жан;

Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Патрик Милле, Анамария Вартоломеи, Вассили Шнайдер, Жюльен Де Сен Жан; Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1.

Новая экранизация знаменитого романа французского писателя Александра Дюма. Капитан дальнего плавания Эдмон Дантес становится жертвой заговора и оказывается в тюрьме на долгие годы. Однако судьба дает ему шанс на побег и месть тем, кто его предал. Воспользовавшись найденными сокровищами, он возвращается в высшее общество под именем графа Монте-Кристо и начинает реализовывать свой изощренный план возмездия.

«Дэдпул и Росомаха»

Оригинальное название: Deadpool & Wolverine;

Deadpool & Wolverine; Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада;

США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада; Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения;

фантастика, боевик, комедия, приключения; Режиссер: Шон Леви;

Шон Леви; В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Дженнифер Гарнер, Ченнинг Татум;

Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Дженнифер Гарнер, Ченнинг Татум; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.

После событий предыдущих частей наемник Уэйд Уилсон, он же Дэдпул, пытается найти свое место в мире и даже оставляет карьеру киллера. Судьба сводит его с супергероем Росомахой, который, правда, не в восторге от навязчивости болтливого Дэдпула. Их сотрудничество обещает быть взрывным, а зрителей, помимо фирменного черного юмора, ждут эпичные сражения, неожиданные повороты сюжета и новые персонажи.

«Дюна: Часть вторая»

Оригинальное название: Dune: Part Two;

Dune: Part Two; Страна: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия;

США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия; Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения;

фантастика, боевик, драма, приключения; Режиссер: Дени Вильнев;

Дени Вильнев; В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду;

Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду; Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2.

Продолжение эпической экранизации романа писателя Фрэнка Герберта. После разгрома Дома Атрейдесов главный герой Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, аборигенам пустынной планеты Арракис, пытается выжить в суровых условиях и осознать свою судьбу. Ему предстоит доказать свое право на лидерство, побороть песчаного червя и подготовиться к решающей битве с могущественным Домом Харконненов. Тем временем Император и его дочь Ирлан ищут способы подавить восстание, не допустив укрепления позиций Пола.

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Оригинальное название: Wicked: Part I;

Wicked: Part I; Страна: США, Япония, Канада, Исландия, Великобритания;

США, Япония, Канада, Исландия, Великобритания; Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама;

мюзикл, фэнтези, мелодрама; Режиссер: Джон М. Чу;

Джон М. Чу; В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж, Энди Найман;

Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж, Энди Найман; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Предыстория знаменитого фильма о Волшебнике страны Оз, рассказ о жизни Эльфабы — девушки с зеленой кожей, обладающей необычными магическими способностями. Будучи отвергнутой обществом, она пытается найти свое место в мире, пока не становится злой ведьмой.

«Зло не существует»

Оригинальное название: Aku wa sonzai shinai;

Aku wa sonzai shinai; Страна: Япония;

Япония; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Рюсукэ Хамагути;

Рюсукэ Хамагути; В ролях: Хитоси Омика, Ре Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Юто Тории;

Хитоси Омика, Ре Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Юто Тории; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.

Отец-одиночка Такуми вместе с восьмилетней дочерью живет в деревне, существование которой неожиданно оказывается под угрозой из-за масштабного девелоперского проекта. Городские инвесторы хотят построить туристический комплекс, не принимая во внимание уклад жизни местных жителей. Конфликт интересов приводит к драматическим последствиям.

«Зона интересов»

Оригинальное название: The Zone of Interest;

The Zone of Interest; Страна: Великобритания, Польша, США;

Великобритания, Польша, США; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Джонатан Глейзер;

Джонатан Глейзер; В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Иоганн Картхаус, Лилли Фальк, Анастасия Дробняк;

Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Иоганн Картхаус, Лилли Фальк, Анастасия Дробняк; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Фильм рассказывает о Рудольфе Хессе, коменданте концлагеря Освенцим, и его жене Хедвиг. Они живут и растят детей в доме рядом с «фабрикой смерти», и их обычные будни — с бассейном, оранжереей, приятными беседами с друзьями — отделяет от лагерных ужасов только стена.

«Его три дочери»

Оригинальное название: His Three Daughters;

His Three Daughters; Страна: США;

США; Жанр: драма;

драма; Режиссер: Азазель Джейкобс;

Азазель Джейкобс; В ролях: Кэрри Кун, Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Руди Галван, Хосе Фебус, Рэнди Рамос младший, Джован Адепо;

Кэрри Кун, Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Руди Галван, Хосе Фебус, Рэнди Рамос младший, Джован Адепо; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Драма о трех сестрах, вынужденных собраться в одном доме, чтобы заботиться об умирающем отце. У каждой из них свои отношения с отцом, поэтому внезапное воссоединение оказывается непростым испытанием. Смогут ли они наладить контакт и примириться со своим прошлым?

«Еретик»

Оригинальное название: Heretic;

Heretic; Страна: США, Канада;

США, Канада; Жанр: триллер, хоррор;

триллер, хоррор; Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс;

Скотт Бек, Брайан Вудс; В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман;

Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Две молодые мормонские миссионерки оказываются в доме загадочного мистера Рида, который предлагает им поучаствовать в философской дискуссии. Однако вскоре выясняется, что выбраться из его дома не так просто. Он вынуждает девушек принимать мучительные решения и испытывает на прочность их веру.

«Конклав»

Оригинальное название: Conclave;

Conclave; Страна: Великобритания, США;

Великобритания, США; Жанр: триллер, детектив;

триллер, детектив; Режиссер: Эдвард Бергер;

Эдвард Бергер; В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати, Брайан Ф. О’Бирн;

Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати, Брайан Ф. О’Бирн; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Политический триллер «Конклав» переносит зрителей в закрытый мир Ватикана, где после смерти Папы разворачивается интригующая борьба за власть. Кардинал Томас Лоуренс оказывается вовлеченным в сложную игру и начинает раскрывать секреты фигур, весьма влиятельных в католической церкви.

«Максин XXX»

Оригинальное название: Maxxxine;

Maxxxine; Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия;

США, Великобритания, Новая Зеландия; Жанр: триллер, хоррор;

триллер, хоррор; Режиссер: Тай Уэст;

Тай Уэст; В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи, Лили Коллинз, Джанкарло Эспозито;

Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи, Лили Коллинз, Джанкарло Эспозито; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.0.

В 1985 году актриса Максин Минкс получает главную роль в фильме ужасов и надеется уйти от непростого прошлого опыта в индустрии для взрослых. Однако вскоре вокруг нее начинают происходить загадочные убийства, и над Голливудом нависает тень серийного маньяка. Причем охотится он в том числе и за Максин.

«Мегалополис»

Оригинальное название: Megalopolis;

Megalopolis; Страна: США;

США; Жанр: драма, фэнтези, триллер;

драма, фэнтези, триллер; Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола;

Фрэнсис Форд Коппола; В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр;

Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр; Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.

Действие фильма разворачивается в альтернативной Америке, где мегаполис Новый Рим контролируется элитными патрицианскими семьями. Главный герой, архитектор Цезарь Катилина, мечтает построить утопический город будущего, но сталкивается с политическими интригами и собственными внутренними демонами.

Оригинальное название: Nosferatu;

Nosferatu; Страна: США;

США; Жанр: хоррор, драма;

хоррор, драма; Режиссер: Роберт Эггерс;

Роберт Эггерс; В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон;

Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.6.

Новая интерпретация легендарного вампирского мифа. Фильм переносит зрителей в XIX век, где молодая девушка Эллен заключает роковой договор с таинственным существом. Годы спустя ее муж отправляется в Трансильванию для встречи с графом Орлоком, не подозревая, что вскоре окажется втянутым в кошмар.

Оригинальное название: Des Teufels Bad;

Des Teufels Bad; Страна: Австрия, Германия;

Австрия, Германия; Жанр: драма, хоррор;

драма, хоррор; Режиссеры: Северин Фиала, Вероника Франц

Северин Фиала, Вероника Франц В ролях: Аня Плашг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Аньес Лампль;

Аня Плашг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Аньес Лампль; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

Историческая хоррор-драма, основанная на реальных событиях, происходивших в XVIII веке. Молодая женщина Агнес вступает в брак, но не может смириться с ролью подчиненной жены. Фильм исследует ее психологическое состояние и стремление обрести свободу, а также размышляет на темы религиозного фанатизма и женской судьбы в патриархальном обществе.

«Падение империи»

Оригинальное название: Civil War;

Civil War; Страна: США, Великобритания, Финляндия;

США, Великобритания, Финляндия; Жанр: антиутопия, боевик, драма;

антиутопия, боевик, драма; Режиссер: Алекс Гарленд;

Алекс Гарленд; В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Маккинли Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт;

Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Маккинли Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

В США, в недалеком альтернативном будущем, вспыхивает гражданская война: федеральное правительство ведет борьбу с силами сепаратистов. На фоне военного конфликта группа журналистов во главе с фотографом Ли Смит отправляется в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента. Путешествие через хаос и огонь рушащейся страны превращается в действительно опасное приключение.

«Подай знак»

Оригинальное название: Blink Twice;

Blink Twice; Страна: США, Мексика;

США, Мексика; Жанр: триллер, драма;

триллер, драма; Режиссер: Зои Кравиц;

Зои Кравиц; В ролях: Наоми Аки, Ченнинг Татум, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис;

Наоми Аки, Ченнинг Татум, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.

Талантливая нейл-мастер и официантка Фрида получает приглашение на уединенный остров, который принадлежит таинственному миллиардеру Слейтеру Кингу. Там вместе с подругой Джесс и другими гостями она наслаждается роскошью и беззаботной атмосферой. Однако вскоре начинают происходить странные события, а у гостей случаются провалы в памяти. Исчезновение подруги заставляет Фриду заподозрить неладное.

«Претенденты»

Оригинальное название: Challengers;

Challengers; Страна: США, Италия;

США, Италия; Жанр: драма, мелодрама, спорт;

драма, мелодрама, спорт; Режиссер: Лука Гуаданьино;

Лука Гуаданьино; В ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес;

Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Любовный треугольник в декорациях теннисного корта. В центре истории — бывшая успешная теннисистка Таши (Зендея), ее муж — тоже чемпион в этом виде спорта и бывший возлюбленный — малоизвестный игрок. Их отношения переплетаются на протяжении 13 лет, а кульминацией становится напряженный матч на турнире ATP Challenger.

«Стальная хватка»

Оригинальное название: The Iron Claw;

The Iron Claw; Страна: Великобритания, США;

Великобритания, США; Жанр: биография, спорт, драма;

биография, спорт, драма; Режиссер: Шон Дуркин;

Шон Дуркин; В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон;

Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.

Биографическая спортивная драма о семье профессиональных рестлеров фон Эрихов. Фильм охватывает период с 1979 по начало 1990-х годов и рассказывает о четырех братьях, которым приходится мириться с прессингом отца, владельца рестлинг-промоушена WCCW. История закручивается вокруг старшего сына Кевина, которому предстоит столкнуться с семейным «проклятием».

«Субстанция»

Оригинальное название: The Substance;

The Substance; Страна: Великобритания, Франция, США;

Великобритания, Франция, США; Жанр: хоррор, драма, научная фантастика;

хоррор, драма, научная фантастика; Режиссер: Корали Фаржа;

Корали Фаржа; В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Кристиан Эриксон, Робин Грир;

Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Кристиан Эриксон, Робин Грир; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

Элизабет Спаркл — в прошлом знаменитая актриса, чья карьера идет на спад. В день своего 50-летия она узнает, что больше не является ведущей популярного телешоу, а ее лицо исчезает с рекламных билбордов. В отчаянии она принимает предложение воспользоваться загадочным препаратом «Субстанция», который обещает омоложение и новую жизнь. Однако у чудесного средства есть побочные эффекты. Идеальная версия героини начинает постепенно теснить оригинал, а последствия этого выбора оказываются куда страшнее, чем Элизабет могла предположить.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

Оригинальное название: Furiosa: A Mad Max Saga;

Furiosa: A Mad Max Saga; Страна: США, Австралия;

США, Австралия; Жанр: фантастика, боевик, приключения;

фантастика, боевик, приключения; Режиссер: Джордж Миллер;

Джордж Миллер; В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм;

Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.2.

Долгожданный приквел «Безумного Макса: Дорога ярости» раскрывает историю героини Фуриосы, которую в юности похищают и увозят из родных земель в мир жестокости и хаоса. Она попадает в руки к военачальнику Дементусу, ведущему борьбу за власть с могущественным лидером Несмертным Джо. Пережив предательство, плен и суровые испытания, Фуриоса возглавляет сопротивление. Фильм показывает ее становление как грозной воительницы, которая впоследствии бросит вызов диктаторам Пустоши.

«Эмилия Перес»

Оригинальное название: Emilia Pérez;

Emilia Pérez; Страна: Франция, Мексика, Бельгия;

Франция, Мексика, Бельгия; Жанры: мюзикл, комедия, криминал;

мюзикл, комедия, криминал; Режиссер: Жак Одиар;

Жак Одиар; В ролях: Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Эдуардо Аладро;

Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Эдуардо Аладро; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,5.

Фильм, лидирующий по числу номинаций на «Оскар» в этом наградном сезоне и уже получивший «Золотой Глобус» как лучший мюзикл. В центре сюжета — мексиканский адвокат Рита, которая тайком промышляет отмыванием денег. Однажды ей поступает интригующее предложение от босса наркокартеля, который хочет раз и навсегда покончить с криминалом. Для этого ему необходимо сменить пол, а Рита должна ему помочь.

«Я все еще здесь»

Оригинальное название: Ainda estou aqui;

Ainda estou aqui; Страна: Бразилия, Франция;

Бразилия, Франция; Жанр: драма, биография;

драма, биография; Режиссер: Уолтер Саллес;

Уолтер Саллес; В ролях: Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла, Габриела Карнейру Да Кунья, Луиза Козовски;

Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла, Габриела Карнейру Да Кунья, Луиза Козовски; Рейтинг на «Кинопоиске»: формируется.

Драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни бразильского политика Рубенса Пайвы, исчезнувшего при диктаторском режиме в 1971 году. После ареста его жена и дочь оказываются в центре репрессий.

«Я не киллер»

Оригинальное название: Hit Man;

название: Hit Man; Страна: США;

США; Жанр: мелодрама, комедия, криминал;

мелодрама, комедия, криминал; Режиссер: Ричард Линклейтер;

Ричард Линклейтер; В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард, Грэйлен Брайант Бэнкс;

Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард, Грэйлен Брайант Бэнкс; Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Скромный преподаватель психологии и философии Гэри Джонсон живет с двумя кошками, а в свободное время сотрудничает с полицией Нового Орлеана, притворяясь наемным убийцей в операциях под прикрытием. Однажды он встречает женщину, мечтающую избавиться от жестокого мужа, и его двойная жизнь выходит из-под контроля. В основу сюжета легли реальные события.

Лучшие мультфильмы 2024 года

«Головоломка 2»

Оригинальное название: Inside Out 2;

Inside Out 2; Страна: США;

США; Жанр: мультфильм, комедия, фэнтези;

мультфильм, комедия, фэнтези; Режиссер: Келси Манн;

Келси Манн; Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8.

Продолжение культового анимационного фильма о человеческих эмоциях. Главная героиня Райли — теперь подросток, и в ее мире, помимо привычных Радости, Печали, Гнева, Страха и Брезгливости, появляются Зависть, Хандра, Стыд и Тревожность. Новые чувства неожиданно берут контроль над разумом девочки, что приводит к переменам в ее характере и поведении. Рушатся отношения с подругами, возрастает потребность в самовыражении и самостоятельности. Сможет ли Райли в переходном возрасте найти эмоциональный баланс?

«Дикий робот»

Оригинальное название: The Wild Robot;

The Wild Robot; Страна: США, Япония;

США, Япония; Жанр: мультфильм, фантастика, семейный;

мультфильм, фантастика, семейный; Режиссер: Крис Сандерс;

Крис Сандерс; Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4.

Анимационный фильм по мотивам бестселлера американского писателя и иллюстратора Питера Брауна рассказывает о роботе по имени ROZZUM 7134, который случайно оказывается на необитаемом острове. Не имея представления о дикой природе, он вынужден учиться выживать и взаимодействовать с местными животными. Со временем Роз становится частью экосистемы острова и даже берет под опеку осиротевшего гусенка, семью которого он случайно уничтожил. Роз хочет остаться на острове, однако роботы-охотники собираются вернуть его в цивилизацию.