Лучшие фильмы 2024 года: топ-35 российских и зарубежных кинолент, которые стоит посмотреть

В 2024 году вышло немало заслуживающих внимания фильмов в разных жанрах. Среди прошлогодних премьер есть и долгожданные продолжения, и достойные экранизации культовых романов, фэнтези и приключения, драмы и комедии, боевики и мультфильмы. «Лента.ру» вспоминает лучшие фильмы — 2024.

Топ-35 лучших фильмов 2024 года
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Лучшие российские фильмы 2024 года

«Мастер и Маргарита»

  • Страна: Россия;
  • Жанр: драма, фэнтези;
  • Режиссер: Михаил Локшин;
  • В ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Новая экранизация легендарной книги писателя Михаила Булгакова. Популярного в 1930-е годы драматурга выгоняют из союза литераторов за антисоветские высказывания, а спектакль по его пьесе отменяют. В этот непростой период писатель встречает Маргариту — прекрасную незнакомку, которая несчастлива в браке. Она помогает драматургу разглядеть в себе настоящего гения. Тем временем в Москву прибывает темный князь Воланд со свитой магических существ — они намерены наказать тех, кто живет не по совести, и помочь влюбленным.

«Надо снимать фильмы о любви»

  • Страна: Россия, Индия;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Роман Михайлов;
  • В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Хаски;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Российские кинематографисты приезжают в индийский город Варанаси снимать артхаусный фильм. Атмосфера располагает к творчеству и размышлениям об искусстве, однако вскоре выясняется, что взгляды участников съемочной группы на картину и на то, как она должна создаваться, сильно различаются. Все начинает окончательно разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с девушкой и решает бросить съемки и поехать с ней изучать Индию. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Мария Мацель.

«Сто лет тому вперед»

  • Страна: Россия;
  • Жанр: фантастика, приключения;
  • Режиссер: Александр Андрющенко;
  • В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.

Главная героиня знаменитого цикла фантастических книг писателя Кира Булычева Алиса Селезнева по сюжету фильма живет в Москве 2124 года. Старшеклассник Коля Герасимов — в современной Москве. Алиса грезит прошлым и надеется найти маму, которая погибла когда-то, сражаясь с космическими пиратами. Коля о будущем даже не думает. Но однажды ребята встречаются, и это становится началом большого и увлекательного приключения.

«Танцуй, Селедка!»

  • Страна: Россия;
  • Жанр: драма, комедия;
  • Режиссер: Александра Лупашко;
  • В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Главная героиня Жанна давно обосновалась в Москве, оставив позади провинциальное прошлое и безответственного отца, который когда-то бросил их семью. Но его смерть заставляет ее вернуться домой, чтобы заняться похоронами. Внезапно отец оказывается рядом, будто живой, — призрак как ни в чем не бывало продолжает звать ее «селедкой» и мечтает провести с дочерью последний день. Вместе им предстоит отправиться в путешествие по местам ее детства — в поездку, которая может изменить их отношения.

«Фрау»

  • Страна: Россия;
  • Жанр: драма, комедия;
  • Режиссер: Любовь Мульменко;
  • В ролях: Вадик Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

У молодого сотрудника магазина «Охотник и рыболов» Вани есть идеал женщины: в его представлениях она нежная, красивая, никогда не ругается матом, любит искусство и мечтает создать семью. Таких женщин он называет «фрау». Однажды Ваня знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета, и понимает, что встретил ту самую. Кристина, уставшая от неопределенных отношений с женатым мужчиной, тоже тянется к Ване, но достаточно ли им будет этого, чтобы построить крепкие отношения?

«Ячейка общества»

  • Страна: Россия;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Алена Званцова;
  • В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова, Алена Батурина;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Для молодой семьи наступает важный момент: ребенок впервые идет в детский сад. После нескольких лет декретного отпуска мать впервые ощущает свободу и осознает, что не знает, чем теперь себя занять. В поиске новых эмоций она увлекается другим мужчиной, а ее дочь, случайно став свидетелем невинного флирта, передает эту информацию отцу, но совсем не так, как было на самом деле. То, что еще недавно казалось крепким и стабильным союзом, начинает рушиться, а супругам приходится пересмотреть свои взгляды, чтобы сохранить семью.

Лучшие зарубежные фильмы 2024 года

«Анора»

  • Оригинальное название: Anora;
  • Страна: США;
  • Жанр: драма, мелодрама, комедия;
  • Режиссер: Шон Бэйкер;
  • В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,6.

Фаворит Каннского кинофестиваля и радость для всех, кто переживал за отмену русской культуры. Дочь эмигрантов из Восточной Европы, танцовщица стриптиза Энни (она же Анора) знакомится в Бруклине с сыном российского олигарха Ваней. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, и они спонтанно решают пожениться. Родители Вани, узнав об этом, срочно вылетают в США, а за Ваней и Анорой отправляют телохранителей. Одного из них играет Юра Борисов, номинант на «Золотой глобус» и «Оскар» и новый любимчик зарубежной публики.

«Битлджус Битлджус»

  • Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice;
  • Страна: США, Франция;
  • Жанр: фэнтези, комедия, хоррор;
  • Режиссер: Тим Бертон;
  • В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Продолжение культового фильма режиссера Тима Бертона об эксцентричном призраке Битлджусе. Главная героиня вышедшей в 1988 году первой части Лидия Дитц теперь — ведущая телешоу о паранормальных явлениях. Она снова сталкивается с призрачными силами. Ее дочь Астрид не верит в существование потустороннего мира, пока не оказывается вовлеченной в череду странных событий. Тем временем в загробном мире Битлджус управляет «адским кол-центром», пока его покой не нарушает возвращение его бывшей жены, колдуньи Делорес ЛаФерв в исполнении Моники Беллуччи.

«Боб Дилан: Никому не известный»

  • Оригинальное название: A Complete Unknown;
  • Страна: США;
  • Жанры: биография, музыка, драма;
  • Режиссер: Джеймс Мэнголд;
  • В ролях: Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер, Бойд Холбрук, Норберт Лео Бац;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2.

Байопик о становлении легендарного музыканта Боба Дилана — с Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм рассказывает, как юный Дилан ищет свой стиль, знакомится с фолк-исполнителем Вуди Гатри, триумфально выступает на музыкальном фестивале в Ньюпорте, а потом постепенно отходит от фолк-направления, чем навлекает на себя гнев музыкального комьюнити.

«Бруталист»

  • Оригинальное название: The Brutalist;
  • Страна: США, Великобритания, Канада;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Брэйди Корбе;
  • В ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Историческая драма «Бруталист» рассказывает о венгерском архитекторе, пережившем холокост и в 1947 году эмигрировавшем в США в поисках лучшей жизни. За океаном главный герой сталкивается с жестокой реальностью, обратной стороной «американской мечты». Однако неожиданная встреча с влиятельным клиентом меняет его судьбу.

«Гладиатор 2»

  • Оригинальное название: Gladiator II;
  • Страна: США, Великобритания, Марокко, Канада, Мальта;
  • Жанр: исторический, боевик, драма;
  • Режиссер: Ридли Скотт;
  • В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Лиор Раз, Александр Карим;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.

Сиквел легендарного «Гладиатора». Спустя годы после событий первого фильма, молодой Люциус, сын Луциллы и племянник императора Коммода, попадает в плен и оказывается на гладиаторской арене. Он проходит через смертельные испытания и борется за свободу, вступая в конфронтацию с жестокими правителями Рима.

«Граф Монте-Кристо»

  • Оригинальное название: Le Comte de Monte-Cristo;
  • Страна: Франция, Бельгия;
  • Жанр: триллер, приключения, драма;
  • Режиссеры: Матье Делапорт, Александр де Ла Пательер;
  • В ролях: Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Патрик Милле, Анамария Вартоломеи, Вассили Шнайдер, Жюльен Де Сен Жан;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1.

Новая экранизация знаменитого романа французского писателя Александра Дюма. Капитан дальнего плавания Эдмон Дантес становится жертвой заговора и оказывается в тюрьме на долгие годы. Однако судьба дает ему шанс на побег и месть тем, кто его предал. Воспользовавшись найденными сокровищами, он возвращается в высшее общество под именем графа Монте-Кристо и начинает реализовывать свой изощренный план возмездия.

«Дэдпул и Росомаха»

  • Оригинальное название: Deadpool & Wolverine;
  • Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада;
  • Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения;
  • Режиссер: Шон Леви;
  • В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Дженнифер Гарнер, Ченнинг Татум;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.

После событий предыдущих частей наемник Уэйд Уилсон, он же Дэдпул, пытается найти свое место в мире и даже оставляет карьеру киллера. Судьба сводит его с супергероем Росомахой, который, правда, не в восторге от навязчивости болтливого Дэдпула. Их сотрудничество обещает быть взрывным, а зрителей, помимо фирменного черного юмора, ждут эпичные сражения, неожиданные повороты сюжета и новые персонажи.

«Дюна: Часть вторая»

  • Оригинальное название: Dune: Part Two;
  • Страна: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия;
  • Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения;
  • Режиссер: Дени Вильнев;
  • В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2.

Продолжение эпической экранизации романа писателя Фрэнка Герберта. После разгрома Дома Атрейдесов главный герой Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, аборигенам пустынной планеты Арракис, пытается выжить в суровых условиях и осознать свою судьбу. Ему предстоит доказать свое право на лидерство, побороть песчаного червя и подготовиться к решающей битве с могущественным Домом Харконненов. Тем временем Император и его дочь Ирлан ищут способы подавить восстание, не допустив укрепления позиций Пола.

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

  • Оригинальное название: Wicked: Part I;
  • Страна: США, Япония, Канада, Исландия, Великобритания;
  • Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама;
  • Режиссер: Джон М. Чу;
  • В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж, Энди Найман;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.

Предыстория знаменитого фильма о Волшебнике страны Оз, рассказ о жизни Эльфабы — девушки с зеленой кожей, обладающей необычными магическими способностями. Будучи отвергнутой обществом, она пытается найти свое место в мире, пока не становится злой ведьмой.

«Зло не существует»

  • Оригинальное название: Aku wa sonzai shinai;
  • Страна: Япония;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Рюсукэ Хамагути;
  • В ролях: Хитоси Омика, Ре Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Юто Тории;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.

Отец-одиночка Такуми вместе с восьмилетней дочерью живет в деревне, существование которой неожиданно оказывается под угрозой из-за масштабного девелоперского проекта. Городские инвесторы хотят построить туристический комплекс, не принимая во внимание уклад жизни местных жителей. Конфликт интересов приводит к драматическим последствиям.

«Зона интересов»

  • Оригинальное название: The Zone of Interest;
  • Страна: Великобритания, Польша, США;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Джонатан Глейзер;
  • В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Иоганн Картхаус, Лилли Фальк, Анастасия Дробняк;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Фильм рассказывает о Рудольфе Хессе, коменданте концлагеря Освенцим, и его жене Хедвиг. Они живут и растят детей в доме рядом с «фабрикой смерти», и их обычные будни — с бассейном, оранжереей, приятными беседами с друзьями — отделяет от лагерных ужасов только стена.

«Его три дочери»

  • Оригинальное название: His Three Daughters;
  • Страна: США;
  • Жанр: драма;
  • Режиссер: Азазель Джейкобс;
  • В ролях: Кэрри Кун, Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Руди Галван, Хосе Фебус, Рэнди Рамос младший, Джован Адепо;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.

Драма о трех сестрах, вынужденных собраться в одном доме, чтобы заботиться об умирающем отце. У каждой из них свои отношения с отцом, поэтому внезапное воссоединение оказывается непростым испытанием. Смогут ли они наладить контакт и примириться со своим прошлым?

«Еретик»

  • Оригинальное название: Heretic;
  • Страна: США, Канада;
  • Жанр: триллер, хоррор;
  • Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс;
  • В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Две молодые мормонские миссионерки оказываются в доме загадочного мистера Рида, который предлагает им поучаствовать в философской дискуссии. Однако вскоре выясняется, что выбраться из его дома не так просто. Он вынуждает девушек принимать мучительные решения и испытывает на прочность их веру.

«Конклав»

  • Оригинальное название: Conclave;
  • Страна: Великобритания, США;
  • Жанр: триллер, детектив;
  • Режиссер: Эдвард Бергер;
  • В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати, Брайан Ф. О’Бирн;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Политический триллер «Конклав» переносит зрителей в закрытый мир Ватикана, где после смерти Папы разворачивается интригующая борьба за власть. Кардинал Томас Лоуренс оказывается вовлеченным в сложную игру и начинает раскрывать секреты фигур, весьма влиятельных в католической церкви.

«Максин XXX»

  • Оригинальное название: Maxxxine;
  • Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия;
  • Жанр: триллер, хоррор;
  • Режиссер: Тай Уэст;
  • В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи, Лили Коллинз, Джанкарло Эспозито;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.0.

В 1985 году актриса Максин Минкс получает главную роль в фильме ужасов и надеется уйти от непростого прошлого опыта в индустрии для взрослых. Однако вскоре вокруг нее начинают происходить загадочные убийства, и над Голливудом нависает тень серийного маньяка. Причем охотится он в том числе и за Максин.

«Мегалополис»

  • Оригинальное название: Megalopolis;
  • Страна: США;
  • Жанр: драма, фэнтези, триллер;
  • Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола;
  • В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.

Действие фильма разворачивается в альтернативной Америке, где мегаполис Новый Рим контролируется элитными патрицианскими семьями. Главный герой, архитектор Цезарь Катилина, мечтает построить утопический город будущего, но сталкивается с политическими интригами и собственными внутренними демонами.

«Носферату»

  • Оригинальное название: Nosferatu;
  • Страна: США;
  • Жанр: хоррор, драма;
  • Режиссер: Роберт Эггерс;
  • В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.6.

Новая интерпретация легендарного вампирского мифа. Фильм переносит зрителей в XIX век, где молодая девушка Эллен заключает роковой договор с таинственным существом. Годы спустя ее муж отправляется в Трансильванию для встречи с графом Орлоком, не подозревая, что вскоре окажется втянутым в кошмар.

«Одержимая»

  • Оригинальное название: Des Teufels Bad;
  • Страна: Австрия, Германия;
  • Жанр: драма, хоррор;
  • Режиссеры: Северин Фиала, Вероника Франц
  • В ролях: Аня Плашг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Аньес Лампль;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

Историческая хоррор-драма, основанная на реальных событиях, происходивших в XVIII веке. Молодая женщина Агнес вступает в брак, но не может смириться с ролью подчиненной жены. Фильм исследует ее психологическое состояние и стремление обрести свободу, а также размышляет на темы религиозного фанатизма и женской судьбы в патриархальном обществе.

«Падение империи»

  • Оригинальное название: Civil War;
  • Страна: США, Великобритания, Финляндия;
  • Жанр: антиутопия, боевик, драма;
  • Режиссер: Алекс Гарленд;
  • В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Маккинли Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

В США, в недалеком альтернативном будущем, вспыхивает гражданская война: федеральное правительство ведет борьбу с силами сепаратистов. На фоне военного конфликта группа журналистов во главе с фотографом Ли Смит отправляется в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента. Путешествие через хаос и огонь рушащейся страны превращается в действительно опасное приключение.

«Подай знак»

  • Оригинальное название: Blink Twice;
  • Страна: США, Мексика;
  • Жанр: триллер, драма;
  • Режиссер: Зои Кравиц;
  • В ролях: Наоми Аки, Ченнинг Татум, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.

Талантливая нейл-мастер и официантка Фрида получает приглашение на уединенный остров, который принадлежит таинственному миллиардеру Слейтеру Кингу. Там вместе с подругой Джесс и другими гостями она наслаждается роскошью и беззаботной атмосферой. Однако вскоре начинают происходить странные события, а у гостей случаются провалы в памяти. Исчезновение подруги заставляет Фриду заподозрить неладное.

«Претенденты»

  • Оригинальное название: Challengers;
  • Страна: США, Италия;
  • Жанр: драма, мелодрама, спорт;
  • Режиссер: Лука Гуаданьино;
  • В ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.

Любовный треугольник в декорациях теннисного корта. В центре истории — бывшая успешная теннисистка Таши (Зендея), ее муж — тоже чемпион в этом виде спорта и бывший возлюбленный — малоизвестный игрок. Их отношения переплетаются на протяжении 13 лет, а кульминацией становится напряженный матч на турнире ATP Challenger.

«Стальная хватка»

  • Оригинальное название: The Iron Claw;
  • Страна: Великобритания, США;
  • Жанр: биография, спорт, драма;
  • Режиссер: Шон Дуркин;
  • В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.

Биографическая спортивная драма о семье профессиональных рестлеров фон Эрихов. Фильм охватывает период с 1979 по начало 1990-х годов и рассказывает о четырех братьях, которым приходится мириться с прессингом отца, владельца рестлинг-промоушена WCCW. История закручивается вокруг старшего сына Кевина, которому предстоит столкнуться с семейным «проклятием».

«Субстанция»

  • Оригинальное название: The Substance;
  • Страна: Великобритания, Франция, США;
  • Жанр: хоррор, драма, научная фантастика;
  • Режиссер: Корали Фаржа;
  • В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Кристиан Эриксон, Робин Грир;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.

Элизабет Спаркл — в прошлом знаменитая актриса, чья карьера идет на спад. В день своего 50-летия она узнает, что больше не является ведущей популярного телешоу, а ее лицо исчезает с рекламных билбордов. В отчаянии она принимает предложение воспользоваться загадочным препаратом «Субстанция», который обещает омоложение и новую жизнь. Однако у чудесного средства есть побочные эффекты. Идеальная версия героини начинает постепенно теснить оригинал, а последствия этого выбора оказываются куда страшнее, чем Элизабет могла предположить.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»

  • Оригинальное название: Furiosa: A Mad Max Saga;
  • Страна: США, Австралия;
  • Жанр: фантастика, боевик, приключения;
  • Режиссер: Джордж Миллер;
  • В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.2.

Долгожданный приквел «Безумного Макса: Дорога ярости» раскрывает историю героини Фуриосы, которую в юности похищают и увозят из родных земель в мир жестокости и хаоса. Она попадает в руки к военачальнику Дементусу, ведущему борьбу за власть с могущественным лидером Несмертным Джо. Пережив предательство, плен и суровые испытания, Фуриоса возглавляет сопротивление. Фильм показывает ее становление как грозной воительницы, которая впоследствии бросит вызов диктаторам Пустоши.

«Эмилия Перес»

  • Оригинальное название: Emilia Pérez;
  • Страна: Франция, Мексика, Бельгия;
  • Жанры: мюзикл, комедия, криминал;
  • Режиссер: Жак Одиар;
  • В ролях: Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Эдуардо Аладро;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,5.

Фильм, лидирующий по числу номинаций на «Оскар» в этом наградном сезоне и уже получивший «Золотой Глобус» как лучший мюзикл. В центре сюжета — мексиканский адвокат Рита, которая тайком промышляет отмыванием денег. Однажды ей поступает интригующее предложение от босса наркокартеля, который хочет раз и навсегда покончить с криминалом. Для этого ему необходимо сменить пол, а Рита должна ему помочь.

«Я все еще здесь»

  • Оригинальное название: Ainda estou aqui;
  • Страна: Бразилия, Франция;
  • Жанр: драма, биография;
  • Режиссер: Уолтер Саллес;
  • В ролях: Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла, Габриела Карнейру Да Кунья, Луиза Козовски;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: формируется.

Драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни бразильского политика Рубенса Пайвы, исчезнувшего при диктаторском режиме в 1971 году. После ареста его жена и дочь оказываются в центре репрессий.

«Я не киллер»

  • Оригинальное название: Hit Man;
  • Страна: США;
  • Жанр: мелодрама, комедия, криминал;
  • Режиссер: Ричард Линклейтер;
  • В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард, Грэйлен Брайант Бэнкс;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.

Скромный преподаватель психологии и философии Гэри Джонсон живет с двумя кошками, а в свободное время сотрудничает с полицией Нового Орлеана, притворяясь наемным убийцей в операциях под прикрытием. Однажды он встречает женщину, мечтающую избавиться от жестокого мужа, и его двойная жизнь выходит из-под контроля. В основу сюжета легли реальные события.

Лучшие мультфильмы 2024 года

«Головоломка 2»

  • Оригинальное название: Inside Out 2;
  • Страна: США;
  • Жанр: мультфильм, комедия, фэнтези;
  • Режиссер: Келси Манн;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8.

Продолжение культового анимационного фильма о человеческих эмоциях. Главная героиня Райли — теперь подросток, и в ее мире, помимо привычных Радости, Печали, Гнева, Страха и Брезгливости, появляются Зависть, Хандра, Стыд и Тревожность. Новые чувства неожиданно берут контроль над разумом девочки, что приводит к переменам в ее характере и поведении. Рушатся отношения с подругами, возрастает потребность в самовыражении и самостоятельности. Сможет ли Райли в переходном возрасте найти эмоциональный баланс?

«Дикий робот»

  • Оригинальное название: The Wild Robot;
  • Страна: США, Япония;
  • Жанр: мультфильм, фантастика, семейный;
  • Режиссер: Крис Сандерс;
  • Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4.

Анимационный фильм по мотивам бестселлера американского писателя и иллюстратора Питера Брауна рассказывает о роботе по имени ROZZUM 7134, который случайно оказывается на необитаемом острове. Не имея представления о дикой природе, он вынужден учиться выживать и взаимодействовать с местными животными. Со временем Роз становится частью экосистемы острова и даже берет под опеку осиротевшего гусенка, семью которого он случайно уничтожил. Роз хочет остаться на острове, однако роботы-охотники собираются вернуть его в цивилизацию.

Фильмы и сериалы
Одержимая
Носферату
Американская мечта
Проклятие
Гладиатор
Оскар
Безумный Макс: Дорога ярости
Алиа Шокат
Адриа Архона
Дарья Верещагина
Анастасия Красовская
Марк Эйдельштейн
Тимоти Шаламе
Пол Мескал
Софи Тэтчер
ПЕТРОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ
Томас Лоуренс
Рудольф Хесс
Александр Карим
Максим Стоянов
Кристиан Фридель
Кэтрин О'хара
Рэффи Кэссиди
Вероника Франц
Серджо Кастеллитто
Синтия Эриво
Соноя Мидзуно
Елизавета Янковская
Саймон Рекс
Людмила Чиркова
Питер Браун
Питер Динклэйдж
Джош Хелман
Джош О'коннор
Азазель Джейкобс
Крис Сандерс
Ралф Айнесон
Наташа Лионн
Александра Лупашко
Шон Бейкер
Алина Насибуллина
Энди Найман
Марк Иванир
Уолтер Саллес
Патрик Милле
Алексей Розин
Дженна Ортега
Кристиан Эриксон
Наталья Самсонова
Билл Скарсгард
Конни Нильсен
Сандра Хюллер
Кузьма Котрелев
Эдвард Бергер
Аугуст Диль
Скотт Ридли
Джефф Голдблюм
Карен Карагулян
Роман Михайлов
Роберт Эггерс
Дарья Екамасова
Любовь Мульменко
Данил Стеклов
Жак Одиар
Михаил Локшин
Шон Дуркин
Дэн Фоглер
Джо Фернандес
Наталья Баранова
Лука Гуаданьино
Мишель Монахэн
Джеймс Мэнголд
Натали Эммануэль
Джонатан Бэйли
Джон Литгоу
Кристиан Слейтер
Зои Салдана
Павел Майков
Лили-Роуз Депп
Кэрри Кун
Джанкарло Эспозито
Глен Пауэлл
Эдриан Броуди
Фрэнк Герберт
Аня Тейлор-джой
Мишель Йео
Джон Войт
Семен Шкаликов
Николас Холт
Джош Бролин
Эдгар Рамирес
Хавьер Бардем
Эдвард Нортон
Уиллем Дефо
Боб Дилан
Ребекка Фергюсон
Зак Эфрон
Фрэнсис Форд
Алексей Серебряков
Вайнона Райдер
Бойд Холбрук
Педро Паскаль
Наталья Павленкова
Кир Булычев
Инга Оболдина
Стэнли Туччи
Александр Дюма
Джордж Миллер
Хью Грант
Аарон Тейлор-Джонсон
Алена Званцова
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Райан Рейнольдс
Изабелла Росселлини
Лоран Лафитт
Майкл Китон
Алиса Селезнева
Джастин Теру
Анна Михалкова
Мур Деми
Крис Хемсворт
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Александра Бортич
Адам Драйвер
Алексей Гуськов
Юлия Снигирь
Евгений Цыганов
Фелисити Джонс
Ольга Лапшина
Маргарет Куолли
Хью Джекман
Кристофер Уокен
Дженнифер Гарнер
Шон Леви
Деннис Куэйд
Алекс Гарленд
Лоренс Фишберн
Юрий Борисов
Дени Вильнев
Джонатан Глейзер
Александр Яценко
Юрий Колокольников
Федор Бондарчук
Моника Беллуччи
Гэри Джонсон
Михаил Булгаков
Ричард Линклейтер
Тим Бертон
Константин Хабенский
Католическая церковь