Топ-35 лучших фильмов 2024 года

Лучшие фильмы 2024 года: топ-35 российских и зарубежных кинолент, которые стоит посмотреть
В 2024 году вышло немало заслуживающих внимания фильмов в разных жанрах. Среди прошлогодних премьер есть и долгожданные продолжения, и достойные экранизации культовых романов, фэнтези и приключения, драмы и комедии, боевики и мультфильмы. «Лента.ру» вспоминает лучшие фильмы — 2024.
Лучшие российские фильмы 2024 года
«Мастер и Маргарита»
- Страна: Россия;
- Жанр: драма, фэнтези;
- Режиссер: Михаил Локшин;
- В ролях: Аугуст Диль, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Клас Банг, Юрий Колокольников, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Александр Яценко;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.
Новая экранизация легендарной книги писателя Михаила Булгакова. Популярного в 1930-е годы драматурга выгоняют из союза литераторов за антисоветские высказывания, а спектакль по его пьесе отменяют. В этот непростой период писатель встречает Маргариту — прекрасную незнакомку, которая несчастлива в браке. Она помогает драматургу разглядеть в себе настоящего гения. Тем временем в Москву прибывает темный князь Воланд со свитой магических существ — они намерены наказать тех, кто живет не по совести, и помочь влюбленным.
«Надо снимать фильмы о любви»
- Страна: Россия, Индия;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Роман Михайлов;
- В ролях: Марк Эйдельштейн, Чингиз Гараев, Александра Киселева, Мария Мацель, Илларион Маров, Алина Насибуллина, Хаски;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.
Российские кинематографисты приезжают в индийский город Варанаси снимать артхаусный фильм. Атмосфера располагает к творчеству и размышлениям об искусстве, однако вскоре выясняется, что взгляды участников съемочной группы на картину и на то, как она должна создаваться, сильно различаются. Все начинает окончательно разваливаться, когда исполнитель главной роли знакомится на улице с девушкой и решает бросить съемки и поехать с ней изучать Индию. В главных ролях — актеры Марк Эйдельштейн и Мария Мацель.
«Сто лет тому вперед»
- Страна: Россия;
- Жанр: фантастика, приключения;
- Режиссер: Александр Андрющенко;
- В ролях: Дарья Верещагина, Марк Эйдельштейн, Александр Петров, Виктория Исакова, Юрий Борисов, Константин Хабенский, Федор Бондарчук;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.6.
Главная героиня знаменитого цикла фантастических книг писателя Кира Булычева Алиса Селезнева по сюжету фильма живет в Москве 2124 года. Старшеклассник Коля Герасимов — в современной Москве. Алиса грезит прошлым и надеется найти маму, которая погибла когда-то, сражаясь с космическими пиратами. Коля о будущем даже не думает. Но однажды ребята встречаются, и это становится началом большого и увлекательного приключения.
«Танцуй, Селедка!»
- Страна: Россия;
- Жанр: драма, комедия;
- Режиссер: Александра Лупашко;
- В ролях: Александра Бортич, Павел Майков, Илья Антоненко, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Анна Михалкова;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.
Главная героиня Жанна давно обосновалась в Москве, оставив позади провинциальное прошлое и безответственного отца, который когда-то бросил их семью. Но его смерть заставляет ее вернуться домой, чтобы заняться похоронами. Внезапно отец оказывается рядом, будто живой, — призрак как ни в чем не бывало продолжает звать ее «селедкой» и мечтает провести с дочерью последний день. Вместе им предстоит отправиться в путешествие по местам ее детства — в поездку, которая может изменить их отношения.
«Фрау»
- Страна: Россия;
- Жанр: драма, комедия;
- Режиссер: Любовь Мульменко;
- В ролях: Вадик Королев, Елизавета Янковская, Инга Оболдина, Людмила Чиркова, Дарья Коныжева, Максим Стоянов, Алексей Розин;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
У молодого сотрудника магазина «Охотник и рыболов» Вани есть идеал женщины: в его представлениях она нежная, красивая, никогда не ругается матом, любит искусство и мечтает создать семью. Таких женщин он называет «фрау». Однажды Ваня знакомится с Кристиной, балериной Пермского театра оперы и балета, и понимает, что встретил ту самую. Кристина, уставшая от неопределенных отношений с женатым мужчиной, тоже тянется к Ване, но достаточно ли им будет этого, чтобы построить крепкие отношения?
«Ячейка общества»
- Страна: Россия;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Алена Званцова;
- В ролях: Анастасия Красовская, Кузьма Котрелев, Герда Пугачева, Семен Шкаликов, Софья Ежова, Наталья Самсонова, Алена Батурина;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.
Для молодой семьи наступает важный момент: ребенок впервые идет в детский сад. После нескольких лет декретного отпуска мать впервые ощущает свободу и осознает, что не знает, чем теперь себя занять. В поиске новых эмоций она увлекается другим мужчиной, а ее дочь, случайно став свидетелем невинного флирта, передает эту информацию отцу, но совсем не так, как было на самом деле. То, что еще недавно казалось крепким и стабильным союзом, начинает рушиться, а супругам приходится пересмотреть свои взгляды, чтобы сохранить семью.
Лучшие зарубежные фильмы 2024 года
«Анора»
- Оригинальное название: Anora;
- Страна: США;
- Жанр: драма, мелодрама, комедия;
- Режиссер: Шон Бэйкер;
- В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Дарья Екамасова;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,6.
Фаворит Каннского кинофестиваля и радость для всех, кто переживал за отмену русской культуры. Дочь эмигрантов из Восточной Европы, танцовщица стриптиза Энни (она же Анора) знакомится в Бруклине с сыном российского олигарха Ваней. Между молодыми людьми вспыхивает страсть, и они спонтанно решают пожениться. Родители Вани, узнав об этом, срочно вылетают в США, а за Ваней и Анорой отправляют телохранителей. Одного из них играет Юра Борисов, номинант на «Золотой глобус» и «Оскар» и новый любимчик зарубежной публики.
«Битлджус Битлджус»
- Оригинальное название: Beetlejuice Beetlejuice;
- Страна: США, Франция;
- Жанр: фэнтези, комедия, хоррор;
- Режиссер: Тим Бертон;
- В ролях: Майкл Китон, Вайнона Райдер, Кэтрин О’Хара, Дженна Ортега, Джастин Теру, Моника Беллуччи, Уиллем Дефо;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Продолжение культового фильма режиссера Тима Бертона об эксцентричном призраке Битлджусе. Главная героиня вышедшей в 1988 году первой части Лидия Дитц теперь — ведущая телешоу о паранормальных явлениях. Она снова сталкивается с призрачными силами. Ее дочь Астрид не верит в существование потустороннего мира, пока не оказывается вовлеченной в череду странных событий. Тем временем в загробном мире Битлджус управляет «адским кол-центром», пока его покой не нарушает возвращение его бывшей жены, колдуньи Делорес ЛаФерв в исполнении Моники Беллуччи.
«Боб Дилан: Никому не известный»
- Оригинальное название: A Complete Unknown;
- Страна: США;
- Жанры: биография, музыка, драма;
- Режиссер: Джеймс Мэнголд;
- В ролях: Тимоти Шаламе, Эдвард Нортон, Моника Барбаро, Эль Фаннинг, Дэн Фоглер, Бойд Холбрук, Норберт Лео Бац;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2.
Байопик о становлении легендарного музыканта Боба Дилана — с Тимоти Шаламе в главной роли. Фильм рассказывает, как юный Дилан ищет свой стиль, знакомится с фолк-исполнителем Вуди Гатри, триумфально выступает на музыкальном фестивале в Ньюпорте, а потом постепенно отходит от фолк-направления, чем навлекает на себя гнев музыкального комьюнити.
«Бруталист»
- Оригинальное название: The Brutalist;
- Страна: США, Великобритания, Канада;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Брэйди Корбе;
- В ролях: Эдриан Броуди, Фелисити Джонс, Гай Пирс, Джо Элвин, Рэффи Кэссиди, Стэйси Мартин, Исаак Де Банколе, Алессандро Нивола;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.
Историческая драма «Бруталист» рассказывает о венгерском архитекторе, пережившем холокост и в 1947 году эмигрировавшем в США в поисках лучшей жизни. За океаном главный герой сталкивается с жестокой реальностью, обратной стороной «американской мечты». Однако неожиданная встреча с влиятельным клиентом меняет его судьбу.
«Гладиатор 2»
- Оригинальное название: Gladiator II;
- Страна: США, Великобритания, Марокко, Канада, Мальта;
- Жанр: исторический, боевик, драма;
- Режиссер: Ридли Скотт;
- В ролях: Пол Мескал, Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Джозеф Куинн, Фред Хекинджер, Лиор Раз, Александр Карим;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.2.
Сиквел легендарного «Гладиатора». Спустя годы после событий первого фильма, молодой Люциус, сын Луциллы и племянник императора Коммода, попадает в плен и оказывается на гладиаторской арене. Он проходит через смертельные испытания и борется за свободу, вступая в конфронтацию с жестокими правителями Рима.
«Граф Монте-Кристо»
- Оригинальное название: Le Comte de Monte-Cristo;
- Страна: Франция, Бельгия;
- Жанр: триллер, приключения, драма;
- Режиссеры: Матье Делапорт, Александр де Ла Пательер;
- В ролях: Пьер Нинэ, Анаис Демустье, Лоран Лафитт, Бастьен Буйон, Патрик Милле, Анамария Вартоломеи, Вассили Шнайдер, Жюльен Де Сен Жан;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.1.
Новая экранизация знаменитого романа французского писателя Александра Дюма. Капитан дальнего плавания Эдмон Дантес становится жертвой заговора и оказывается в тюрьме на долгие годы. Однако судьба дает ему шанс на побег и месть тем, кто его предал. Воспользовавшись найденными сокровищами, он возвращается в высшее общество под именем графа Монте-Кристо и начинает реализовывать свой изощренный план возмездия.
«Дэдпул и Росомаха»
- Оригинальное название: Deadpool & Wolverine;
- Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада;
- Жанр: фантастика, боевик, комедия, приключения;
- Режиссер: Шон Леви;
- В ролях: Райан Рейнольдс, Хью Джекман, Эмма Коррин, Морена Баккарин, Роб Делани, Дженнифер Гарнер, Ченнинг Татум;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.
После событий предыдущих частей наемник Уэйд Уилсон, он же Дэдпул, пытается найти свое место в мире и даже оставляет карьеру киллера. Судьба сводит его с супергероем Росомахой, который, правда, не в восторге от навязчивости болтливого Дэдпула. Их сотрудничество обещает быть взрывным, а зрителей, помимо фирменного черного юмора, ждут эпичные сражения, неожиданные повороты сюжета и новые персонажи.
«Дюна: Часть вторая»
- Оригинальное название: Dune: Part Two;
- Страна: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия;
- Жанр: фантастика, боевик, драма, приключения;
- Режиссер: Дени Вильнев;
- В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Кристофер Уокен, Леа Сейду;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.2.
Продолжение эпической экранизации романа писателя Фрэнка Герберта. После разгрома Дома Атрейдесов главный герой Пол Атрейдес присоединяется к фрименам, аборигенам пустынной планеты Арракис, пытается выжить в суровых условиях и осознать свою судьбу. Ему предстоит доказать свое право на лидерство, побороть песчаного червя и подготовиться к решающей битве с могущественным Домом Харконненов. Тем временем Император и его дочь Ирлан ищут способы подавить восстание, не допустив укрепления позиций Пола.
«Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Оригинальное название: Wicked: Part I;
- Страна: США, Япония, Канада, Исландия, Великобритания;
- Жанр: мюзикл, фэнтези, мелодрама;
- Режиссер: Джон М. Чу;
- В ролях: Синтия Эриво, Ариана Гранде, Джефф Голдблюм, Мишель Йео, Джонатан Бейли, Итан Слейтер, Марисса Боде, Питер Динклэйдж, Энди Найман;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.1.
Предыстория знаменитого фильма о Волшебнике страны Оз, рассказ о жизни Эльфабы — девушки с зеленой кожей, обладающей необычными магическими способностями. Будучи отвергнутой обществом, она пытается найти свое место в мире, пока не становится злой ведьмой.
«Зло не существует»
- Оригинальное название: Aku wa sonzai shinai;
- Страна: Япония;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Рюсукэ Хамагути;
- В ролях: Хитоси Омика, Ре Нисикава, Рюдзи Косака, Аяка Сибутани, Хадзуки Кикути, Хироюки Миура, Юто Тории;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.
Отец-одиночка Такуми вместе с восьмилетней дочерью живет в деревне, существование которой неожиданно оказывается под угрозой из-за масштабного девелоперского проекта. Городские инвесторы хотят построить туристический комплекс, не принимая во внимание уклад жизни местных жителей. Конфликт интересов приводит к драматическим последствиям.
«Зона интересов»
- Оригинальное название: The Zone of Interest;
- Страна: Великобритания, Польша, США;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Джонатан Глейзер;
- В ролях: Кристиан Фридель, Сандра Хюллер, Иоганн Картхаус, Лилли Фальк, Анастасия Дробняк;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.
Фильм рассказывает о Рудольфе Хессе, коменданте концлагеря Освенцим, и его жене Хедвиг. Они живут и растят детей в доме рядом с «фабрикой смерти», и их обычные будни — с бассейном, оранжереей, приятными беседами с друзьями — отделяет от лагерных ужасов только стена.
«Его три дочери»
- Оригинальное название: His Three Daughters;
- Страна: США;
- Жанр: драма;
- Режиссер: Азазель Джейкобс;
- В ролях: Кэрри Кун, Наташа Лионн, Элизабет Олсен, Руди Галван, Хосе Фебус, Рэнди Рамос младший, Джован Адепо;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.9.
Драма о трех сестрах, вынужденных собраться в одном доме, чтобы заботиться об умирающем отце. У каждой из них свои отношения с отцом, поэтому внезапное воссоединение оказывается непростым испытанием. Смогут ли они наладить контакт и примириться со своим прошлым?
«Еретик»
- Оригинальное название: Heretic;
- Страна: США, Канада;
- Жанр: триллер, хоррор;
- Режиссеры: Скотт Бек, Брайан Вудс;
- В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.
Две молодые мормонские миссионерки оказываются в доме загадочного мистера Рида, который предлагает им поучаствовать в философской дискуссии. Однако вскоре выясняется, что выбраться из его дома не так просто. Он вынуждает девушек принимать мучительные решения и испытывает на прочность их веру.
«Конклав»
- Оригинальное название: Conclave;
- Страна: Великобритания, США;
- Жанр: триллер, детектив;
- Режиссер: Эдвард Бергер;
- В ролях: Рэйф Файнс, Стэнли Туччи, Джон Литгоу, Изабелла Росселлини, Серджо Кастеллитто, Лусиан Мсамати, Брайан Ф. О’Бирн;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Политический триллер «Конклав» переносит зрителей в закрытый мир Ватикана, где после смерти Папы разворачивается интригующая борьба за власть. Кардинал Томас Лоуренс оказывается вовлеченным в сложную игру и начинает раскрывать секреты фигур, весьма влиятельных в католической церкви.
«Максин XXX»
- Оригинальное название: Maxxxine;
- Страна: США, Великобритания, Новая Зеландия;
- Жанр: триллер, хоррор;
- Режиссер: Тай Уэст;
- В ролях: Миа Гот, Элизабет Дебики, Мозес Самни, Мишель Монахэн, Бобби Каннавале, Холзи, Лили Коллинз, Джанкарло Эспозито;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.0.
В 1985 году актриса Максин Минкс получает главную роль в фильме ужасов и надеется уйти от непростого прошлого опыта в индустрии для взрослых. Однако вскоре вокруг нее начинают происходить загадочные убийства, и над Голливудом нависает тень серийного маньяка. Причем охотится он в том числе и за Максин.
«Мегалополис»
- Оригинальное название: Megalopolis;
- Страна: США;
- Жанр: драма, фэнтези, триллер;
- Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола;
- В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн, Талия Шайр;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 5.8.
Действие фильма разворачивается в альтернативной Америке, где мегаполис Новый Рим контролируется элитными патрицианскими семьями. Главный герой, архитектор Цезарь Катилина, мечтает построить утопический город будущего, но сталкивается с политическими интригами и собственными внутренними демонами.
«Носферату»
- Оригинальное название: Nosferatu;
- Страна: США;
- Жанр: хоррор, драма;
- Режиссер: Роберт Эггерс;
- В ролях: Лили-Роуз Депп, Николас Холт, Билл Скарсгард, Уиллем Дефо, Аарон Тейлор-Джонсон, Эмма Коррин, Ральф Айнесон;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.6.
Новая интерпретация легендарного вампирского мифа. Фильм переносит зрителей в XIX век, где молодая девушка Эллен заключает роковой договор с таинственным существом. Годы спустя ее муж отправляется в Трансильванию для встречи с графом Орлоком, не подозревая, что вскоре окажется втянутым в кошмар.
«Одержимая»
- Оригинальное название: Des Teufels Bad;
- Страна: Австрия, Германия;
- Жанр: драма, хоррор;
- Режиссеры: Северин Фиала, Вероника Франц
- В ролях: Аня Плашг, Мария Хофштаттер, Дэвид Шейд, Наталья Баранова, Лукас Вальхер, Клаудия Мартини, Аньес Лампль;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.
Историческая хоррор-драма, основанная на реальных событиях, происходивших в XVIII веке. Молодая женщина Агнес вступает в брак, но не может смириться с ролью подчиненной жены. Фильм исследует ее психологическое состояние и стремление обрести свободу, а также размышляет на темы религиозного фанатизма и женской судьбы в патриархальном обществе.
«Падение империи»
- Оригинальное название: Civil War;
- Страна: США, Великобритания, Финляндия;
- Жанр: антиутопия, боевик, драма;
- Режиссер: Алекс Гарленд;
- В ролях: Кирстен Данст, Вагнер Моура, Кейли Спейни, Стивен Маккинли Хендерсон, Соноя Мидзуно, Ник Офферман, Джефферсон Уайт;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.
В США, в недалеком альтернативном будущем, вспыхивает гражданская война: федеральное правительство ведет борьбу с силами сепаратистов. На фоне военного конфликта группа журналистов во главе с фотографом Ли Смит отправляется в Вашингтон, чтобы взять интервью у президента. Путешествие через хаос и огонь рушащейся страны превращается в действительно опасное приключение.
«Подай знак»
- Оригинальное название: Blink Twice;
- Страна: США, Мексика;
- Жанр: триллер, драма;
- Режиссер: Зои Кравиц;
- В ролях: Наоми Аки, Ченнинг Татум, Алиа Шокат, Кристиан Слэйтер, Саймон Рекс, Адриа Архона, Джина Дэвис;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.5.
Талантливая нейл-мастер и официантка Фрида получает приглашение на уединенный остров, который принадлежит таинственному миллиардеру Слейтеру Кингу. Там вместе с подругой Джесс и другими гостями она наслаждается роскошью и беззаботной атмосферой. Однако вскоре начинают происходить странные события, а у гостей случаются провалы в памяти. Исчезновение подруги заставляет Фриду заподозрить неладное.
«Претенденты»
- Оригинальное название: Challengers;
- Страна: США, Италия;
- Жанр: драма, мелодрама, спорт;
- Режиссер: Лука Гуаданьино;
- В ролях: Майк Фейст, Джош О’Коннор, Зендея, Дарнелл Эпплинг, Нада Деспотович, Крис Фаулер, Мэри Джо Фернандес;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.0.
Любовный треугольник в декорациях теннисного корта. В центре истории — бывшая успешная теннисистка Таши (Зендея), ее муж — тоже чемпион в этом виде спорта и бывший возлюбленный — малоизвестный игрок. Их отношения переплетаются на протяжении 13 лет, а кульминацией становится напряженный матч на турнире ATP Challenger.
«Стальная хватка»
- Оригинальное название: The Iron Claw;
- Страна: Великобритания, США;
- Жанр: биография, спорт, драма;
- Режиссер: Шон Дуркин;
- В ролях: Зак Эфрон, Джереми Аллен Уайт, Харрис Дикинсон, Мора Тирни, Лили Джеймс, Холт Маккэллани, Челси Эдмундсон;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.4.
Биографическая спортивная драма о семье профессиональных рестлеров фон Эрихов. Фильм охватывает период с 1979 по начало 1990-х годов и рассказывает о четырех братьях, которым приходится мириться с прессингом отца, владельца рестлинг-промоушена WCCW. История закручивается вокруг старшего сына Кевина, которому предстоит столкнуться с семейным «проклятием».
«Субстанция»
- Оригинальное название: The Substance;
- Страна: Великобритания, Франция, США;
- Жанр: хоррор, драма, научная фантастика;
- Режиссер: Корали Фаржа;
- В ролях: Деми Мур, Маргарет Куолли, Деннис Куэйд, Эдвард Хэмилтон-Кларк, Гор Абрамс, Оскар Лесаж, Кристиан Эриксон, Робин Грир;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.3.
Элизабет Спаркл — в прошлом знаменитая актриса, чья карьера идет на спад. В день своего 50-летия она узнает, что больше не является ведущей популярного телешоу, а ее лицо исчезает с рекламных билбордов. В отчаянии она принимает предложение воспользоваться загадочным препаратом «Субстанция», который обещает омоложение и новую жизнь. Однако у чудесного средства есть побочные эффекты. Идеальная версия героини начинает постепенно теснить оригинал, а последствия этого выбора оказываются куда страшнее, чем Элизабет могла предположить.
«Фуриоса: Хроники Безумного Макса»
- Оригинальное название: Furiosa: A Mad Max Saga;
- Страна: США, Австралия;
- Жанр: фантастика, боевик, приключения;
- Режиссер: Джордж Миллер;
- В ролях: Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт, Элайла Браун, Том Берк, Нэйтан Джонс, Джош Хелман, Чарли Фрейзер, Лейчи Халм;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.2.
Долгожданный приквел «Безумного Макса: Дорога ярости» раскрывает историю героини Фуриосы, которую в юности похищают и увозят из родных земель в мир жестокости и хаоса. Она попадает в руки к военачальнику Дементусу, ведущему борьбу за власть с могущественным лидером Несмертным Джо. Пережив предательство, плен и суровые испытания, Фуриоса возглавляет сопротивление. Фильм показывает ее становление как грозной воительницы, которая впоследствии бросит вызов диктаторам Пустоши.
«Эмилия Перес»
- Оригинальное название: Emilia Pérez;
- Страна: Франция, Мексика, Бельгия;
- Жанры: мюзикл, комедия, криминал;
- Режиссер: Жак Одиар;
- В ролях: Зои Салдана, Карла София Гаскон, Селена Гомес, Адриана Пас, Эдгар Рамирес, Марк Иванир, Эдуардо Аладро;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6,5.
Фильм, лидирующий по числу номинаций на «Оскар» в этом наградном сезоне и уже получивший «Золотой Глобус» как лучший мюзикл. В центре сюжета — мексиканский адвокат Рита, которая тайком промышляет отмыванием денег. Однажды ей поступает интригующее предложение от босса наркокартеля, который хочет раз и навсегда покончить с криминалом. Для этого ему необходимо сменить пол, а Рита должна ему помочь.
«Я все еще здесь»
- Оригинальное название: Ainda estou aqui;
- Страна: Бразилия, Франция;
- Жанр: драма, биография;
- Режиссер: Уолтер Саллес;
- В ролях: Фернанда Торрес, Фернанда Монтенегро, Селтон Мелу, Валентина Ержзаже, Мария Маноэла, Габриела Карнейру Да Кунья, Луиза Козовски;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: формируется.
Драма, основанная на реальных событиях, рассказывает о жизни бразильского политика Рубенса Пайвы, исчезнувшего при диктаторском режиме в 1971 году. После ареста его жена и дочь оказываются в центре репрессий.
«Я не киллер»
- Оригинальное название: Hit Man;
- Страна: США;
- Жанр: мелодрама, комедия, криминал;
- Режиссер: Ричард Линклейтер;
- В ролях: Глен Пауэлл, Адриа Архона, Остин Амелио, Ретта, Санджай Рао, Молли Бернард, Грэйлен Брайант Бэнкс;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 6.7.
Скромный преподаватель психологии и философии Гэри Джонсон живет с двумя кошками, а в свободное время сотрудничает с полицией Нового Орлеана, притворяясь наемным убийцей в операциях под прикрытием. Однажды он встречает женщину, мечтающую избавиться от жестокого мужа, и его двойная жизнь выходит из-под контроля. В основу сюжета легли реальные события.
Лучшие мультфильмы 2024 года
«Головоломка 2»
- Оригинальное название: Inside Out 2;
- Страна: США;
- Жанр: мультфильм, комедия, фэнтези;
- Режиссер: Келси Манн;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 7.8.
Продолжение культового анимационного фильма о человеческих эмоциях. Главная героиня Райли — теперь подросток, и в ее мире, помимо привычных Радости, Печали, Гнева, Страха и Брезгливости, появляются Зависть, Хандра, Стыд и Тревожность. Новые чувства неожиданно берут контроль над разумом девочки, что приводит к переменам в ее характере и поведении. Рушатся отношения с подругами, возрастает потребность в самовыражении и самостоятельности. Сможет ли Райли в переходном возрасте найти эмоциональный баланс?
«Дикий робот»
- Оригинальное название: The Wild Robot;
- Страна: США, Япония;
- Жанр: мультфильм, фантастика, семейный;
- Режиссер: Крис Сандерс;
- Рейтинг на «Кинопоиске»: 8.4.
Анимационный фильм по мотивам бестселлера американского писателя и иллюстратора Питера Брауна рассказывает о роботе по имени ROZZUM 7134, который случайно оказывается на необитаемом острове. Не имея представления о дикой природе, он вынужден учиться выживать и взаимодействовать с местными животными. Со временем Роз становится частью экосистемы острова и даже берет под опеку осиротевшего гусенка, семью которого он случайно уничтожил. Роз хочет остаться на острове, однако роботы-охотники собираются вернуть его в цивилизацию.