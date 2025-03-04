Disney отменил очередной сериал

Источники издания The Hollywood Reporter сообщили, что Disney отменил мультсериал про принцессу Тиану. Причина — компания отходит от создания оригинального продолжительного контента для различных стриминговых сервисов.

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Отмечается, что отмена шоу про Тиану стала одним из первых шагов в сторону ухода от стримингов. Представитель Disney подтвердил THR, что в результате изменения бизнес-стратегии в студии в Ванкувере пройдут сокращения.

Проект анонсировали ещё в 2020 году. Предполагалось, что это будет мюзикл, основанный на мультфильме «Принцесса и лягушка» 2009 года, а к роли Тианы вернётся Аника Нони Роуз. Стало бы всё в действительности так, мы уже вряд ли узнаем.