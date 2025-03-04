Стало известно, когда выйдет криминальная комедия «Где наши деньги?»

Создатели криминальной комедии «Где наши деньги?» выйдет в кинопрокат российских кинотеатров уже 10 апреля. После проката ленту выпустят на «Кинопоиске».

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«Где наши деньги?» рассказывает о трёх парнях, которые решают обчистить местный банк. Они вламываются в хранилище и выносят оттуда всё содержимое. Наутро после налёта грабители узнают, что из банка украдено 25 миллионов рублей. Тут-то и повисает в воздухе вопрос «Где наши деньги?», потому что на самом деле троица вынесла из банка всего лишь миллион. Это значит, что либо один из них что-то утаивает, либо в деле замешаны иные обстоятельства.

Режиссёром и сценаристом фильма выступил Владимир Зинкевич («Добро пожаловать в семью»). Главные роли в картине сыграли Кузьма Котрелев («ЮЗЗЗ»), Андрей Максимов («Слово пацана: Кровь на асфальте») и Александр Тарасов («Заступники»).