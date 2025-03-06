Убийство в Белом доме, таксующая Бортич и маньяки в тайге. Десять главных сериалов марта

В марте на экраны выходит новый сериал Marvel про Сорвиголову, мелодраматичный бенефис Саши Бортич, криминальный сериал от Ридли Скотта и детектив об убийстве в Белом доме. Главные сериалы месяца — в традиционной подборке «Ленты.ру».

Десять главных сериалов марта
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«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again

В начале 2000-х полнометражный фильм «Сорвиголова» оказался на волне свежего супергеройского тренда, а в середине 2010-х сериал о том же герое предвосхитил масштабный переход комиксных персонажей на онлайн-стриминги. Теперь же нас ждет возрождение истории о слепом адвокате, который по ночам превращается в опасного вигиланта. Действие «Рожденного заново» разворачивается после событий, описанных в фильмах и сериалах пятой фазы киновселенной Marvel. К своим ролям вернулись Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, а кроме того, в актерском ансамбле — Майкл Гандольфини и актриса с советскими корнями Маргарита Левиева. Режиссерами выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»), шоураннером — работавший над предыдущим сериалом о Сорвиголове Дарио Скардапейн.

Премьера — 4 марта на Disney+

«Тайга»

В маленьком городке одну за другой убивают девочек из неблагополучных семей. За расследование берется следователь Демидов, который и сам воспитывает двух дочерей, а поэтому дает зарок найти маньяка. Чем больше в деле появляется улик, тем яснее становится, что все они парадоксальным образом ведут к самому Демидову. В главной роли — Григорий Чабан, также в сериале снялись Наталья Земцова и Дарья Екамасова. Режиссером выступил Александр Касаткин («Лихорадка»).

Премьера — 5 марта в Premier

«Между нами химия»

Днем мать-одиночка Таня воспитывает сына и дочь, а по ночам зарабатывает на жизнь, таксуя. В этот и без того проблемный образ жизни вносит коррективы серьезная болезнь героини. Таня переживает, что ее дети останутся без опеки, и поэтому решает найти надежного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае ее смерти он взял на себя воспитание сирот. Помогает героине в трудных поисках будущего супруга ее лечащий врач. Но Таня не ожидает, что к ней выстроится целая очередь из поклонников и ухажеров. Главную роль исполнила Саша Бортич, вместе с ней в сериале сыграли Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев и другие. Режиссировала проект Карина Чувикова («Нина»).

Премьера — 6 марта в Wink

«Пацаны из ночного ларька» / Deli Boys

Дебютный шоураннерский проект актера из «Кайфа с доставкой» Абдуллы Саида рассказывает про пакистано-американских братьев Мира и Раджа, которые привыкли к легкой жизни благодаря отцу, владеющему сетью круглосуточных магазинов. Но когда папа умирает, выясняется, что тот был не просто предпринимателем, а настоящим криминальным авторитетом — и двум наивным мажорам предстоит научиться управлять его подпольной империей. Главные роли исполнили Азиф Али («Ванда/Вижн») и Саагар Шейх («Мисс Марвел»).

Премьера — 6 марта на Hulu

«Вор дури» / Dope Thief

Криминальный сериал Ридли Скотта (снявшего пилотный эпизод) и сценариста Питера Крэйга («Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик») со звездой «Атланты» Брайаном Тайри Генри рассказывает о преступной афере, затеянной парой обитателей Филадельфии: они прикидываются агентами отдела по борьбе с наркотиками, чтобы обчистить дом барыги. Однако аферисты случайно оказываются замешаны в дела крупнейшей сети наркотрафика на восточном побережье США. В других ролях заняты Вагнер Моура («Нарко»), Марин Айрленд («Я — легенда») и Винг Реймз («Криминальное чтиво»).

Премьера — 14 марта на Apple TV+

«Хорошая американская семья» / Good American Family

Основанный на поразивших соцсети несколько лет назад реальных событиях сериал повествует об американской паре, которая удочеряет выросшую в Восточной Европе восьмилетнюю девочку с редкой формой дварфизма. Вскоре родители начинают подозревать, что их приемная дочь — не совсем та, за кого себя выдает. В главных ролях — Эллен Помпео («Поймай меня, если сможешь»), Марк Дюпласс («Кафе “Голубая сойка”») и Инногена Рид. Одну из серий сняла видная документалистка Лиз Гарбуз.

Премьера — 19 марта на Hulu

«Убийца со счастливым лицом» / Happy Face

Еще одна история по мотивам реальных событий построена вокруг преступлений маньяка Кита Джесперсона, в 1990-х признавшегося аж в 185 убийствах. В своих письмах, которые он отправлял в газету The Oregonian, изверг подписывался смайликом — отсюда и прозвище «Убийца со счастливым лицом». Впрочем, в официальный список жертв этого добряка вошли лишь восемь женщин. Сериал вдохновлен не только расследованием дела Джесперсона, но и автобиографией его дочери Мелиссы, которая впоследствии пыталась доказать связь отца с другими преступлениями. Роль маньяка исполнил Деннис Куэйд, а его дочери — Аннали Эшфорд («Холодное сердце»). Режиссером первых двух эпизодов выступил Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь»).

Премьера — 20 марта на Paramount +

«Резиденция» («Убийство в Белом доме») / The Residence

Во время официального банкета в Белом доме происходит наглое убийство, которое грозит большим скандалом. Расследовать преступление берется эксцентричная Корделия Капп, которая готова допросить каждого сотрудника и обитателя президентской резиденции, чтобы вычислить виновного. Детективная драма основана на книге «Резиденция. Тайная жизнь Белого дома» Кейт Андерсен Брауэр. В главной роли — Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»). Шоураннером выступил Пол Уилльям Дэвис («Скандал», «Для людей»).

Премьера — 20 марта на Netflix

«Второстепенный квест» / Side Quest

Спин-офф популярного ситкома о разработчиках видеоигр «Мистический квест», который выходит с 2020 года, будет представлять собой антологию из нескольких короткометражек. Каждый эпизод будет посвящен отдельному сегменту так или иначе причастных к «Квесту» — разработчиков, игроков, поклонников. К своей роли вернется Роб Макэлхенни («Дэдпул и Росомаха»), также в сериале появились Уильям Стэнфорд Дэвис («Начальная школа “Эбботт”») и Анна Конкл («4лен»).

Премьера — 26 марта на Apple TV+, трейлер еще не подоспел

«Студия» / The Studio

Комик и режиссер Сет Роген посвятил свой новый проект для стриминга AppleTV+ кинематографу — в сатирической «Студии» он играет главу кинокомпании «Континентал», которому приходится лавировать между скандальными артистами и жадными продюсерами в надежде снять шедевр и войти в историю Голливуда. В сериале появится множество приглашенных знаменитостей в диапазоне от Шарлиз Терон до Мартина Скорсезе.

Премьера — 26 марта на Apple TV+

Фильмы и сериалы
Лихорадка
Кафе
Поймай меня, если сможешь
Сорвиголова
Бэтмен
Криминальное чтиво
Оранжевый — хит сезона
Скандал
Холодное сердце
Лок
Кайф с доставкой
Квест
Для людей
Анна Конкл
Марин Айрленд
Джастин Бенсон
Аарон Мурхед
Марк Дюпласс
Маргарита Левиева
Эллен Помпео
Скотт Ридли
Роб Макэлхенни
Дарья Екамасова
Евгений Сангаджиев
Чарли Кокс
Григорий Чабан
Павел Ворожцов
Наталья Земцова
Майкл Шоуолтер
Шарлиз Терон
Никита Ефремов
Сет Роген
Александр Касаткин
Нелли Уварова
Винсент Д'онофрио
Деннис Куэйд
Мартин Скорсезе
Netflix
Apple