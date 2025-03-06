Десять главных сериалов марта

В марте на экраны выходит новый сериал Marvel про Сорвиголову, мелодраматичный бенефис Саши Бортич, криминальный сериал от Ридли Скотта и детектив об убийстве в Белом доме. Главные сериалы месяца — в традиционной подборке «Ленты.ру».

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«Сорвиголова: Рожденный заново» / Daredevil: Born Again

В начале 2000-х полнометражный фильм «Сорвиголова» оказался на волне свежего супергеройского тренда, а в середине 2010-х сериал о том же герое предвосхитил масштабный переход комиксных персонажей на онлайн-стриминги. Теперь же нас ждет возрождение истории о слепом адвокате, который по ночам превращается в опасного вигиланта. Действие «Рожденного заново» разворачивается после событий, описанных в фильмах и сериалах пятой фазы киновселенной Marvel. К своим ролям вернулись Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио, а кроме того, в актерском ансамбле — Майкл Гандольфини и актриса с советскими корнями Маргарита Левиева. Режиссерами выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Локи»), шоураннером — работавший над предыдущим сериалом о Сорвиголове Дарио Скардапейн.

Премьера — 4 марта на Disney+

«Тайга»

В маленьком городке одну за другой убивают девочек из неблагополучных семей. За расследование берется следователь Демидов, который и сам воспитывает двух дочерей, а поэтому дает зарок найти маньяка. Чем больше в деле появляется улик, тем яснее становится, что все они парадоксальным образом ведут к самому Демидову. В главной роли — Григорий Чабан, также в сериале снялись Наталья Земцова и Дарья Екамасова. Режиссером выступил Александр Касаткин («Лихорадка»).

Премьера — 5 марта в Premier

«Между нами химия»

Днем мать-одиночка Таня воспитывает сына и дочь, а по ночам зарабатывает на жизнь, таксуя. В этот и без того проблемный образ жизни вносит коррективы серьезная болезнь героини. Таня переживает, что ее дети останутся без опеки, и поэтому решает найти надежного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае ее смерти он взял на себя воспитание сирот. Помогает героине в трудных поисках будущего супруга ее лечащий врач. Но Таня не ожидает, что к ней выстроится целая очередь из поклонников и ухажеров. Главную роль исполнила Саша Бортич, вместе с ней в сериале сыграли Никита Ефремов, Павел Ворожцов, Нелли Уварова, Евгений Сангаджиев и другие. Режиссировала проект Карина Чувикова («Нина»).

Премьера — 6 марта в Wink

«Пацаны из ночного ларька» / Deli Boys

Дебютный шоураннерский проект актера из «Кайфа с доставкой» Абдуллы Саида рассказывает про пакистано-американских братьев Мира и Раджа, которые привыкли к легкой жизни благодаря отцу, владеющему сетью круглосуточных магазинов. Но когда папа умирает, выясняется, что тот был не просто предпринимателем, а настоящим криминальным авторитетом — и двум наивным мажорам предстоит научиться управлять его подпольной империей. Главные роли исполнили Азиф Али («Ванда/Вижн») и Саагар Шейх («Мисс Марвел»).

Премьера — 6 марта на Hulu

«Вор дури» / Dope Thief

Криминальный сериал Ридли Скотта (снявшего пилотный эпизод) и сценариста Питера Крэйга («Бэтмен», «Топ Ган: Мэверик») со звездой «Атланты» Брайаном Тайри Генри рассказывает о преступной афере, затеянной парой обитателей Филадельфии: они прикидываются агентами отдела по борьбе с наркотиками, чтобы обчистить дом барыги. Однако аферисты случайно оказываются замешаны в дела крупнейшей сети наркотрафика на восточном побережье США. В других ролях заняты Вагнер Моура («Нарко»), Марин Айрленд («Я — легенда») и Винг Реймз («Криминальное чтиво»).

Премьера — 14 марта на Apple TV+

«Хорошая американская семья» / Good American Family

Основанный на поразивших соцсети несколько лет назад реальных событиях сериал повествует об американской паре, которая удочеряет выросшую в Восточной Европе восьмилетнюю девочку с редкой формой дварфизма. Вскоре родители начинают подозревать, что их приемная дочь — не совсем та, за кого себя выдает. В главных ролях — Эллен Помпео («Поймай меня, если сможешь»), Марк Дюпласс («Кафе “Голубая сойка”») и Инногена Рид. Одну из серий сняла видная документалистка Лиз Гарбуз.

Премьера — 19 марта на Hulu

«Убийца со счастливым лицом» / Happy Face

Еще одна история по мотивам реальных событий построена вокруг преступлений маньяка Кита Джесперсона, в 1990-х признавшегося аж в 185 убийствах. В своих письмах, которые он отправлял в газету The Oregonian, изверг подписывался смайликом — отсюда и прозвище «Убийца со счастливым лицом». Впрочем, в официальный список жертв этого добряка вошли лишь восемь женщин. Сериал вдохновлен не только расследованием дела Джесперсона, но и автобиографией его дочери Мелиссы, которая впоследствии пыталась доказать связь отца с другими преступлениями. Роль маньяка исполнил Деннис Куэйд, а его дочери — Аннали Эшфорд («Холодное сердце»). Режиссером первых двух эпизодов выступил Майкл Шоуолтер («Любовь — болезнь»).

Премьера — 20 марта на Paramount +

«Резиденция» («Убийство в Белом доме») / The Residence

Во время официального банкета в Белом доме происходит наглое убийство, которое грозит большим скандалом. Расследовать преступление берется эксцентричная Корделия Капп, которая готова допросить каждого сотрудника и обитателя президентской резиденции, чтобы вычислить виновного. Детективная драма основана на книге «Резиденция. Тайная жизнь Белого дома» Кейт Андерсен Брауэр. В главной роли — Узо Адуба («Оранжевый — хит сезона»). Шоураннером выступил Пол Уилльям Дэвис («Скандал», «Для людей»).

Премьера — 20 марта на Netflix

«Второстепенный квест» / Side Quest

Спин-офф популярного ситкома о разработчиках видеоигр «Мистический квест», который выходит с 2020 года, будет представлять собой антологию из нескольких короткометражек. Каждый эпизод будет посвящен отдельному сегменту так или иначе причастных к «Квесту» — разработчиков, игроков, поклонников. К своей роли вернется Роб Макэлхенни («Дэдпул и Росомаха»), также в сериале появились Уильям Стэнфорд Дэвис («Начальная школа “Эбботт”») и Анна Конкл («4лен»).

Премьера — 26 марта на Apple TV+, трейлер еще не подоспел

«Студия» / The Studio

Комик и режиссер Сет Роген посвятил свой новый проект для стриминга AppleTV+ кинематографу — в сатирической «Студии» он играет главу кинокомпании «Континентал», которому приходится лавировать между скандальными артистами и жадными продюсерами в надежде снять шедевр и войти в историю Голливуда. В сериале появится множество приглашенных знаменитостей в диапазоне от Шарлиз Терон до Мартина Скорсезе.

Премьера — 26 марта на Apple TV+