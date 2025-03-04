Эксперт назвал «уникальный жанр» для российского зрителя

Любовь российской аудитории к фильмам ужасов является уникальным жанровым кейсом, сказал в эфире НСН Роман Исаев.

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Российский зритель изголодался по качественному зарубежному контенту, при этом у молодежи особая страсть к фильмам ужасов, заявил в интервью НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

Американская черная комедия ужасов «Обезьяна», основанная на одноименном рассказе Стивена Кинга, стала самой кассовой новинкой выходных (сборы на сегодня 84 млн рублей. Картине режиссера прогремевшего в России ужастика «Собиратель душ» Осгуда Перкинса удалось обогнать фильмы «Кончится лето» (21 млн рублей) с Юрой Борисовым и «Северный полюс» (69 млн рублей), на премьере которого побывал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Исаев объяснил интерес россиян к «Обезьяне».

«За последние годы российский зритель изголодался по качественному зарубежному контенту, которого сейчас крайне мало в официальном прокате. Каждый такой фильм, тем более картина по роману Стивена Кинга, может побудить зрителей пойти в кино. В прошлом году летом вышла картина "Собиратель душ" с Николасом Кейджем. Фильм собрал почти 400 миллионов рублей в прокате, поскольку в нем есть что-то интересное и большая голливудская звезда. Аналогичным был кейс "Субстанции". Думаю, "Обезьяна" может собрать в два-три раза больше того, что мы увидели на старте. Такие фильмы во многом оказываются фанатскими и сильно обваливаются на втором уикенде. Однако, если раскачается более широкая аудитория, фильм будет работать в долгую», — пояснил он.

Как добавил собеседник НСН, в России есть аудитория, которой интересны фильмы ужасов.

«На ужастики зритель ходит с огромным удовольствием, это уникальный жанровый кейс российской аудитории. Даже очень проходные картины, как очередной "Астрал", собирают свои 50 миллионов рублей, поскольку молодежь на них ходит. Зритель хочет пойти на зарубежный ужастик качественного или хотя бы среднего уровня, пощекотать себе нервы. Это молодая аудитория, которая не пойдет на сказку или очередные приключения богатырей. Для многих подобные фильмы - единственный контент, ради которого стоит в кинотеатр ходить», — заявил Исаев.

По итогу 2024 года самой успешной зарубежной новинкой в российском прокате стал французский фильм «Граф Монте-Кристо» (сборы 621 млн рублей). Второе место занял мультфильм «Приключения Паддингтона 3» (591 млн рублей), третье - боди-хоррор с Деми Мур «Субстанция» (552 млн рублей), передает «Радиоточка НСН».