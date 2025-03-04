Вышел восьмой эпизод сериала «Рай»

4 мая вышел восьмой эпизод научно-фантастического сериала «Рай». Первый сезон нового проекта от создателя шоу «Это мы» Дэна Фогельмана подошёл к концу.

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«Рай» рассказывает историю команды службы безопасности, которая получает задание защищать президента США. Однажды чиновника находят мёртвым в его собственном доме — постепенно зритель выясняет, что знает далеко не всю картину происходящего.

«Рай» уже стал одним из самых успешных проектов онлайн-кинотеатра Hulu. За первую неделю шоу собрало более 7 млн просмотров, обойдя другие проекты сервиса. Авторы уже работают над втором сезоном сериала: его съёмки стартуют до конца весны.