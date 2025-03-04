Актриса «Аноры» Дарья Екамасова высказалась о победе фильма на «Оскаре»

Актриса «Аноры» Дарья Екамасова отреагировала в беседе с «Известиями» на победу фильма на премии «Оскар-2025».

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«Это большая радость для всех нас. Пока еще сложно осознать, что произошло. Спасибо всем, кто за нас болел!» — заявила знаменитость.

97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии прошла 3 марта. Актриса Екамасова присутствовала на церемонии вручения: она вышла на сцену вместе с коллегами в черном макси-платье с баской и длинным шлейфом. Образ знаменитости завершали кольца и массивные серьги с бриллиантами.

Фильм «Анора» выиграл пять «Оскаров» при номинации в шести категориях — за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и лучшую женскую роль. Картина побила рекорд премии.

Комедийная инди-драма Шона Бэйкера «Анора» рассказывает о стриптизерше Эни (Майки Мэдисон), которая заводит роман с сыном русского олигарха Иваном (Марк Эйдельштейн). Актер Юра Борисов сыграл в драмеди «решалу» Игоря, а Екамасова и Алексей Серебряков — родителей мажора Вани.