«Мосфильм. Золотая коллекция» проведет 8 Марта киномарафон

Марафон советских фильмов в честь Международного женского дня проведет телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» 8 марта 2025 года. Его откроет картина «Самая обаятельная и привлекательная» о сотруднице конструкторского бюро Наде Клюевой в исполнении Ирины Муравьевой в 8.40. В 10.10 зрителям покажут мелодраму «Одиноким предоставляется общежитие», в которой Наталья Гундарева сыграла сваху Веру Голубеву. За эту роль артистку назвали лучшей актрисой года по версии читателей журнала «Советский экран».

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Программу продолжит — в 11.45 — комедийный детектив «Ищите женщину», в 14.30 телеканал покажет двухсерийный фильм «По семейным обстоятельствам». В 16.55 зрители смогут увидеть комедию «Девчата», роль в которой принесла актрисе Надежде Румянцевой международную известность и почетное прозвище «Чарли Чаплин в юбке». Мелодрама «Москва слезам не верит» будет транслироваться в 18.35. Завершит праздничный марафон в 21.30 фильм «Служебный роман».