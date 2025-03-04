В России поддержат начинающих авторов кино

В Институте развития интернета (ИРИ) подвели итоги третьего конкурса на создание дебютов: короткометражных художественных, документальных и анимационных проектов, а также пилотов сериалов.

Общая сумма поддержки составит более 100 миллионов рублей. В конкурсе участвовали студенты и выпускники государственных и частных учебных заведений, получившие образование не ранее 2020 года по направлениям креативных индустрий, связанных с современными медиа и производством цифрового контента.

До конкурса было допущено 163 из 177 поданных проектов, в финал вышло 46 участников. Победителями по результатам очной защиты стали 40 проектов - 29 игровых, 10 документальных и один анимационный.

Среди художественных - короткометражные фильмы "Солнце упало и покатилось" о матери, в одиночку растящей ребенка с особенностями развития, "Клетка для соловья" о стремлении к мечте, "День манги" про то, как важно ценить близких, "Танцуй, Стас" история парня с синдромом Дауна, который нашел себя в танцах, "Своя тарелка" о семейных ценностях, "Племянник киллера" на тему отцов и детей, "Имитация" об опасности замены реального мира виртуальным, проект "Порог войны" об оккупации в период Великой Отечественной войны, пилот игрового сериала о волонтерах "Нам не платят", пилот комедийного скринлайф-сериала "Вибрируй выше!" - история молодой женщины, пытающейся спасти отношения с помощью онлайн-курсов, и другие работы. Поддержку также получит пилот анимационного сериала о дружбе и взаимопонимании "Очень неудобный крокодил".

В числе документальных работ - черно-белый фильм "Про любовь" о воронежской артели резчиков по дереву, короткометражка о донорстве "Тонкая грань", история про землетрясение в столице Узбекистана в 1960-е годы "Ташкентская роща", проекты "Кода" о группе старшеклассников, мечтающих стать рок-звездами, "Донецк. Дом творчества" о судьбе Донецкого областного дома детского и другие работы.

Полный список победителей - на сайте ИРИ.

Создавать контент будут студенты и выпускники ВГИКа, Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Киношколы имени Сергея Бондарчука, Московской школы кино, Universal University, Высшей школы экономики и других учебных заведений.

Наставниками дебютантов выступят режиссеры Николай Лебедев ("Легенда 17", "Экипаж", "Нюрнберг"), Владимир Хотиненко ("72 метра", "Зеркало для героя", "Поп"), Александр Котт ("Брестская крепость", "Чук и Гек. Большое приключение", "Седьмая симфония"), Евгения Хрипкова ("Звоните ДиКаприо!", "Восьмидесятые"), Илья Учитель ("Стрельцов", "Батя 2: Дед"); сценаристы Савва Минаев ("Плевако", "Беспринципные", "За час до рассвета"), Геннадий Островский ("Праведник", "Айка", "Ничего не бойся, я с тобой"), Мария Тумова ("Выйти из группы", "Фиксики", "Фиксики. Новенькие"); оператор Ирина Уральская ("Андрей Сахаров. По ту сторону окна…", "Янковский") и другие деятели киноискусства.

Проекты должны быть созданы до 15 июля 2025 года, а до 14 ноября 2025 - выйти и принять участие как минимум в трех кинофестивалях.