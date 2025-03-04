Александр Невский снова раскритиковал фильм «Анора»

Российский актёр и режиссёр Александр Невский, известный многим по обзорам BadComedian, прокомментировал успех фильма «Анора» на церемонии награждения премии «Оскар-2025».

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Невский напомнил, что заранее предсказал признание «Аноры», а также не согласился с теми, кто называет фильм пророссийским.

Я предсказал главный «Оскар» для «Аноры» ещё неделю назад. Но NY Times зря называет её российской пропагандой. Фильм, в котором все русскоязычные персонажи — проститутки, бандиты, идиоты или негодяи, является, скорее, пропагандой антироссийской.

Фильм «Анора» с Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном получил главную награду, а также ещё четыре статуэтки, включая награду Майки Мэдисон как лучшей актрисе.