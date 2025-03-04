Стало известно, когда на экраны вернется сериал «Кордон»

Телеканал ТВ-3 начнет выпуск новых серий сериала "Кордон" с 10 марта в 17:00.

© Российская Газета

По сюжету бывший военнослужащий Александр Дымов, который был несправедливо осужден, возвращается в свою родную деревню. Он планирует начать жизнь с чистого листа. Однако Александра ждут отголоски прошлого: тайны, криминальные разборки и опасные контрабандисты.

Актер Алексей Анищенко говорит о фильме следующее: "В "Кордоне" переплетены совершенно разные жанры, что создает дополнительный интерес при просмотре. В кадре каким-то образом уживаются детектив, комедия, мелодрама и мистика".

Детективный сериал получил популярность не только в России, но и за границей. Накануне премьеры ТВ-3 провел промокампанию. Колесо обозрения в Хэйхэ, видимое со стороны России и Китая, стало рекламным символом сериала. Китайские TikTok-блогеры Christina (934 тыс. подписчиков) и Ning Ning (213 тыс. подписчиков) поддержали запуск проекта.

Премьера проекта состоялась 25 ноября 2024. С первых эпизодов сериал получил любовь зрителей и высокие рейтинги.