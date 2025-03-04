Блогер BadComedian усомнился в успехе «Этерны»

В сериал «Этерна» вложили много денег, однако фантастика вряд ли заинтересует массового зрителя, заявил НСН Евгений Баженов.

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Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в разговоре с НСН допустил, что наибольшей популярностью у российского зрителя пользуются остросоциальные проекты и сказочные сюжеты, фантастические проекты же еще никогда не становились мегахитами.

В конце февраля «Кинопоиск» представил трейлер мистического фэнтези-сериала «Этерна», релиз первого эпизода запланирован на 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действия в сериале разворачиваются во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков.

При этом в 2022 году онлайн-кинотеатр выпускал полнометражную картину «Этерна: Часть первая». Тогда режиссером проекта выступал Евгений Невский («Интерны», «Гудбай»). Роли в фильме исполнили Павел Крайнов, Анар, Денис Нурулин и другие. В сериале 2025 года режиссерское кресло занял уже Сергей Трофимов («Нулевой пациент», и операторские работы в «Монастыре», «Ночном дозоре», «Дневном дозоре). Среди тех, кто вернется к своим ролям в сериале - Юрий Чурсин и Валентина Ляпина. Баженов усомнился, что вторая попытка будет для «Этерны» удачной.

«"Этерна" в 2022 году прошла мимо меня. Как киноблогер скажу, что именно у меня в Telegram-канале первую часть жарко не обсуждали, хотя аудитория разная, подписчики иногда обсуждают даже сериалы НТВ. Не буду спорить – то, что "Кинопоиск" навязывает зрителю, действительно смотрится. Даже слабые сериалы в этом случае могут зайти. Однако за "Словом пацана" следили все, независимо от того, где показывался сериал. На "Этерну", судя по всему, деньги были потрачены огромные. Спецификой можно оправдать очень многое, однако это не артхаус», - пояснил он.

Как уточнил собеседник НСН, в некоторых случаях перезапуск шел проекту на пользу, однако жанр и сеттинг могут подвести «Этерну».

«Это их проект, видимо они очень ставят на него. Среди примеров успешной пересъемки можно вспомнить "Лигу Справедливости" Зака Снайдера. Не скажу, что новая версия стала в разы успешнее в коммерческом плане, но то, что она вызвала огромный резонанс и хайп – это факт. Возможно, "Этерна" выстрелит, но, почему-то кажется, что все пройдет не так, как хотелось бы авторам. Не представляю такие проекты на российскую целевую аудиторию. Это не значит, что не надо пробовать, но наш зритель больше тянется на серьезные реалистичные проекты. Для фантазийного и масштабного то ли время не пришло, то ли пока просто не было хита. Время покажет, но я бы на месте продюсера в такое бы не вкладывался. В трендах сейчас сказочная тематика. Также среди мегахитов остросоциальные проекты - "Слово пацана", "Нулевой пациент". Какие-то другие жанровый проекты успешными хитами не стали. Если наконец изменится тренд, я не буду против», - заключил он.

Ранее исследование агентства TelecomDaily показало, что средний процент досматриваемости сериалов в российских онлайн-кинотеатрах составляет 75%. В числе самых «досматриваемых» сериалов 2024 года, по версии авторов исследования, оказались «Трасса», «Против всех», «Триггер» (третий сезон), «Лихие», «Последний богатырь. Наследие» и «Жизнь по вызову» (третий сезон), передает «Радиоточка НСН».