Историческая драма «Падение короны» выйдет в России

Появился русский трейлер драмы "Падение короны" от продюсеров фильма "Жанна Дюбарри".

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Фильм стал открытием 77-го Международного кинофестиваля в Локарно. В широкий прокат картина выйдет 3 апреля.

В центре сюжета - последние дни жизни Людовика XVI и знаменитой Марии-Антуанетты. История героев разворачивается на фоне Французской революции и свержения монархии. Король с семьей оказывается в тюрьме в ожидании приговора. Великолепие светской жизни сменяется заточением.

Мария-Антуанетта, привыкшая к роскоши, теряет все привилегии и оказывается погруженной в страх перед неопределенным будущим и судьбой короны.

Режиссером картины выступил Джанлука Йодиче. С российской стороны к производству проекта присоединилась кинокомпания RWV Film во главе с продюсером Константином Елкиным ("Жанна Дюбарри", "Моди: Три дня на крыльях безумия").

Главные роли в фильме исполнили Гийом Кане ("Прекрасная эпоха", "Прошлой ночью в Нью-Йорке", "Влюбись в меня, если осмелишься"), Мелани Лоран ("Иллюзия обмана", "Бесславные ублюдки"), Аврора Брутен ("Лето'85"), Юго Дийон ("Мария", "Разбитые сердца"), Том Хадсон ("Догмэн") и др.