Какие ляпы и сюжетные нестыковки были в советских кукольных мультфильмах

Как часто, пересматривая любимые мультфильмы, вы замечали ошибки в сюжете, логические нестыковки и ляпы? Скорее всего, не очень часто, ведь просмотр интересных и близких сердцу анимационных картин приковывает всё внимание. Но, так или иначе, от такого рода оплошностей не застрахована ни одна лента. Это не делает мультфильмы хуже!

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Наоборот, такие промахи придают родным проектам человечности, напоминая о вложенном в них кропотливом труде. Сегодня мы предлагаем вам вместе с Тлум.Ру присмотреться к паре советских мультфильмов, а другие интересные статьи по теме вы можете найти в соответствующем разделе на нашем сайте.

Домовёнок Кузя

Непоседливый, немного вредный, но тем не менее очаровательный малыш-домовичок покорил не одно поколение зрительских сердец, а его суета и постоянные попытки позвать на помощь старшего товарища — Нафаню — до сих пор вызывают улыбку. Что же не так в серии приключений Кузьмы?

Средства для уборки

— Ой, по ком это метла плачет? — грозно вопрашает Нафаня, ругая нерадивого товарища за безделие.

О том, что «метла» тут использована в переносном смысле, Кузя не знает, он не очень следит за утварью для уборки в хозяйском доме. Возможно, если бы Нафаня выражался прямо, Баба Яга не смогла бы обмануть и похитить домовёнка.

Погоня за избушкой

К слову о Бабе Яге. Все беды Кузьмы в этой серии мультфильмов начинаются с того, что старушка не может догнать свою избу, и решает, что для укрощения непослушного дома ей необходим домовой. Избушка послушно останавливается, когда Баба Яга закидывает домового на её крышу. Интересно, она не пыталась использовать для ловли Избушки лассо? Судя по меткости и силе бабушкиного броска, это решило бы проблему и без кражи вредных домовят.

Загадочная батарея

Семья Наташи заезжает в новую квартиру, абсолютно пустую, даже без батареи. Однако, когда в квартиру с балкона заходит Кузя, батарея тут же оказывается на месте, под окошком. Вот уж точно, «счастье привалило»!

Дядюшка Ау

Жуткий старичок, живущий в глухом лесу, всего себя отдаёт любимой работе — по ночам выходит из своего дома и пугает всех в округе. Но он не только хулиганит: также он поёт весёлые песенки, превращает неживое в живое, заводит новых друзей, признаёт свои ошибки и дарит детям сказочные чудеса.

«Мышевой узелок»

Давайте присмотримся поближе к чудесам. В первом фильме о Дядюшке Ау, старичок имеет в своём распоряжении рогатку, превращающуюся в птичку, и «мышевой узелок», который, по желанию волшебника, становится мышонком. Видимо, к моменту переезда в ленте «Дядюшка Ау в городе», волшебство Дядюшки сильно возрастает, и мы видим уже самого настоящего забавного мышонка с узелком в руках.

Вредный сосед

В серии «Ошибка Дядюшки Ау» зрители знакомятся с очаровательным семейством воронов, которые своим шумом мешают старичку спокойно спать, ругаются, но со временем становятся верными товарищами. Дядюшка Ау даже вписывает их в свою домовую книгу! Однако в мультфильме «Дядюшка Ау в городе» Ворон сидит в гнезде совсем один и не использует человеческую речь. Интересно, что стряслось с его семьёй?

Далёкая цивилизация

«Живёт в глуши таёжной он ровно 200 лет» — гласит песенка в начале первого фильма о приключениях Дядюшки Ау. Видимо, не такая уж это и глушь, если его соседка, девочка Римма, тоже живущая в домике в лесу, обладает всеми благами цивилизации: её бабушка пылесосит, а гостям на празднике в честь дня рождения включает мультики на телевизоре. Интересно, это Дядюшка Ау не знает о том, что живёт не в далёком лесу, а в пригороде, или сценаристы готовят почву к серии о его переезде в город?

Каникулы Бонифация

Раз уж прозвучало упоминание Римминого Дня рождения, давайте присмотримся к мультфильму, который девочка включила своим друзьям и Дядюшке Ау. Это — «Каникулы Бонифация», история о льве, решившем отдохнуть от цирковых будней в гостях у любимой бабушки. Но бабушки ли? В природе львы отличаются от львиц шикарной гривой, самки же не способны её отрастить. Тем не менее, Бонифаций обнимает львицу-старушку с роскошной гривой. Вот такой забавный ляп.

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