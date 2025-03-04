Эксперты подвели итоги наградного сезона

Популярный кинопортал Rotten Tomatoes 3 марта подвел итоги сезона кинонаград 2024-2025. В течение года они подсчитывали все вручаемые призы (на фестивалях, различными гильдиями, профессиональными изданиями и сообществами и т.п.). Победителем стала «Анора» - фильм получил 109 наград, а второе и третье разделили «Субстанция» и «Бруталист» (по 106 наград у каждого). В пятерку также вошли «Дюна: Часть вторая» (81 награда) и мультфильм «Дикий робот» (76 наград), а в десятку - «Злая: Сказка о ведьме Запада» (71), «Претенденты» и «Конклав» (по 59), «Синг-Синг» (58) и «Настоящая боль» (50).

© Кадр из фильма

Как отмечает Rotten Tomatoes, в третий раз за четыре года победитель списка лидеров наград стал обладателем «Оскара» за лучший фильм.