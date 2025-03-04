Фильм «Роднина» выходит в российский прокат

В российских кинотеатрах 6 марта начинается показ фильма «Роднина» — биографической картины о прославленной советской фигуристке. Режиссёром ленты выступил Константин Статский. Главную роль исполнила дебютантка Владислава Самохина, также в ленте снимались Евгений Ткачук, Иван Колесников, Мария Миронова, Игорь Петренко и фигурист Алексей Ягудин. В основу фильма легла книга Ирины Родниной «Слеза чемпионки».

© Кадр из фильма

В четверг, 6 марта, на экраны российских кинотеатров выйдет биографический фильм «Роднина» о выдающейся советской фигуристке. Ирина Роднина — трёхкратная чемпионка Олимпийских игр и десятикратная чемпионка мира в парном фигурном катании. Её непревзойдённые достижения зафиксированы в Книге рекордов Гиннесса.

Лента основана на книге воспоминаний Ирины Родниной «Слеза чемпионки». В фильме показан путь фигуристки — от её детского интереса к спорту до финальной победы на Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде.

Кинематографическая условность

По словам продюсеров проекта, идея снять фильм появилась в 2013 году — тогда же была опубликована книга. Режиссёром выступил Константин Статский («Ваша честь», «Троцкий», «Мажор 4»). Главную роль исполнила дебютантка Владислава Самохина — во время кастинга актриса была ещё студенткой.

В других центральных ролях заняты Евгений Ткачук, Фёдор Федотов, Мария Миронова, Марат Башаров. Имена большинства героев несколько изменены, однако несложно понять, какие знаменитые спортсмены выступили их прототипами. Небольшая роль досталась олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину.

В кадре напрямую упомянуты лишь некоторые соперники, а также члены семьи Родниной. Родителей фигуристки сыграли Игорь Петренко и Виктория Полторак, мужа и партнёра Александра Зайцева — Иван Колесников.

В случае с Колесниковым кастинг-решение подчёркивает кинематографическую условность: очевидно, что он намного старше Владиславы Самохиной, хотя возрастное преображение (действие картины покрывает промежуток в 25 лет) команде гримёров удалось показать вполне убедительно. Ирина Роднина отметила, что не стала настаивать на точном следовании историческим фактам.

«Я для себя приняла, что это творческий момент и люди творческие имеют право на различные эксперименты. Плюс они очень хорошо отразили в этом фильме то время и то отношение к соперникам... Ухватили характеры. Может быть, там есть какие-то неточности, отступления, но характеры ухвачены абсолютно. И моя героиня, и роль тренера, и даже роль руководителя команды», — рассказала Роднина на пресс-конференции, посвящённой выходу фильма.

Историческая правда совпала с некоторыми тропами спортивного кино. Когда карьера Ирины Родниной бурно развивалась, фигуристка действительно столкнулась с проблемами со здоровьем, а её партнёр Алексей Уланов тогда же отказался работать с ней. Однако в дальнейшем Роднина, как известно, достигла новых успехов.

Со спортивной историей тесно связаны сразу три любовные линии — тем более что в фигурном катании пары зачастую образуются прямо на льду.

«Я прекрасно понимаю, что даже Джеймс Бонд невозможен без какой-то любви и пассии, но всё-таки (хотелось бы. — RT) не уходить сильно в какие-то любовные треугольники, потому что время было другое. Мы любили, но не проявляли это так, как сегодня», — прокомментировала Ирина Роднина эту составляющую ленты.

Однако кинематографистам удалось сделать и романтическую, и спортивную составляющую фильма в равной степени эмоционально насыщенными. Ярко передано напряжение во время соревнований — и зритель сможет сопереживать героям, даже зная результаты.

Визуальная достоверность

По словам режиссёра Константина Статского, сцены фигурного катания занимают целый час — почти половину хронометража фильма. Артисты прошли серьёзную подготовку: так, Владислава Самохина занималась фигурным катанием каждый день по несколько часов в течение двух месяцев, чтобы в кадре выглядеть на льду максимально естественно.

«Снималось это достаточно сложно. Мы впервые использовали программу по замене лиц — у нас снимались профессиональные фигуристы, а затем покадрово менялись лица», — разъяснила продюсер ленты Юлия Сумачева.

Важная составляющая ленты — дух эпохи. Приметы времени, вплоть до бытовых подробностей вроде очереди за чешской стенкой, отражены и в диалогах. Для создания визуального ряда кинематографисты отправились в Свердловскую область, чтобы найти подходящие открытые катки и арены советского периода.

Оператору Вячеславу Лисневскому удалось создать немало кадров, которые, кажется, могли бы запросто оказаться в семейных альбомах среди снимков изображаемого периода или на газетных полосах. Атмосферу поддерживает и цветокоррекция.

Не самая сильная сторона ленты — затянутые кадры лирических отступлений. Кажется, что на монтаже кинематографисты решили посмаковать отдельные сцены. Однако такое решение не привносит дополнительных смыслов или новых эмоций в повествование.

Тем не менее в целом фильм выглядит как добротное, цельное произведение. Диалоги, сюжет и визуальный ряд сделаны качественно, органично вписаны художественные элементы. Можно ожидать, что картина «Роднина» займёт достойное место в ряду отечественных лент о прославленных спортсменах.