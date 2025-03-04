Турецкая звезда приедет в Россию на премьеру сериала «Эль Турко»

Премьера сериала - исторического блокбастера "Эль Турко" состоится в России и Турции 21 марта. И одновременно в других странах мира - среди них Италия, Бразилия, Румыния, Чехия, Панама, Гондурас, а также- страны Ближнего Востока и Северной Африки.

© Постер

19 марта в Москве состоится светская премьера проекта, который войдет в линейку сериалов онлайн-кинотеатра Иви в России. Главным гостем вечера станет известный турецкий актер Джан Яман, исполнивший главную роль в сериале.

Посетить премьеру смогут не только приглашенные гости - 4 марта киноцентр "Октябрь" и онлайн-кинотеатр Иви откроют продажу билетов в малые залы кинотеатра. Фанаты Джана Ямана и поклонники турецких сериалов смогут увидеть премьерные серии на два дня раньше цифрового релиза, который состоится в России 21 марта эксклюзивно на Иви.

В преддверии премьеры онлайн-кинотеатр Иви запускает всероссийскую акцию "Дорогой Джан…". Все желающие могут написать рукописное послание кумиру - Джану Яману - и отправить его по почте в офис Иви: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 5, 127015 с пометкой "Джану Яману". Во время светской премьеры команда Иви передаст все письма актеру, а также сотрудники онлайн-кинотеатра случайным образом выберут пару из них, переведут на турецкий язык и зачитают отрывки лично Джану на сцене во время представления проекта. Авторов выбранных писем ждет сюрприз - Иви отправит им постер сериала "Эль Турко" с автографом Джана Ямана.

<img class="" src=""/>

Производством проекта "Эль Турко" занималась кинокомпания, подарившая миру такие хиты, как "Чукур", "Черная любовь", "Правосудие", "Лейла", "Гений" и многие другие.

По сюжету в XVII веке, после поражения турков в битве за Вену плененного янычара Хасана Балабана приговорили к казни, но ему удалось сбежать. Балабан оказывается в деревушке Моэна, находящейся в итальянских Альпах. Здесь он встречает девушку Глорию, которая предлагает ему кров и помогает восстановиться после тяжелого ранения. Постепенно между ними завязываются романтические чувства.

В это время крестьяне страдают от гнета своего феодала, который отправляет свое войско в деревню, чтобы очистить его от ведьм и найти сбежавшего турка. Балабан спасает Глорию от сожжения и становится защитником деревни. Ситуация накаляется, когда появляется один из его старых врагов, безжалостный рыцарь Марко, которого он когда-то считал своим братом…