Поморье станет площадкой для съемок двух новых полнометражных фильмов

Cъемки двух полнометражных художественных фильмов в 2025 году пройдут в Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Это комедии, их будут снимать весной и в начале лета в разных локациях.

"В этом году в регионе пройдут съемки двух полнометражных художественных фильмов - "По-братски" и "Любовь и пломбы", - указано в сообщении. - Основные вопросы организации съемочного процесса <…> обсудили в правительстве области на заседании региональной кинокомиссии".

Сюжет картины "По-братски" повествует о двух супружеских парах, которые, решив развестись, понимают, что такое настоящая любовь и счастливая семья. По словам режиссера и продюсера проекта Филиппа Абрютина, решение провести съемки в Архангельской области было принято после участия в Международном кинофестивале Arctic Open. Часть сцен планируется снять в музее деревянного зодчества "Малые Корелы" и в Архангельске: на центральных улицах, в ЗАГСе, детской областной больнице.

Картина станет дебютом в полнометражном кино для Варвары Щербаковой, одну из ролей исполнит Денис Бузин. Планируется, что предпремьерный показ пройдет в Архангельске в конце 2025 года, затем картина выйдет в широкий прокат и будет доступна на онлайн-сервисах.

Романтическая комедия "Любовь и пломбы" - это история "заблудившегося" молодого человека, о поиске себя и обретении любви. По словам исполнительного продюсера картины Дениса Мурашкина, главную роль в картине исполнит Тимур Батрутдинов, а также артисты Ольга Тумайкина и Александр Обласов. Предполагается, что съемки будут организованы в аэропорту, на набережной Северной Двины, в парке аттракционов "Потешный двор", на пароходе "Н. В. Гоголь" и на осрове Ягры в Северодвинске.

Министр культуры области Оксана Светлова отметила, что подобные проекты способствуют развитию регионального кинопроизводства и продвижению региона с точки зрения туристической привлекательности.