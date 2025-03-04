Какие сериалы выйдут уже на этой неделе

Уже на этой неделе нас ожидают две интересные премьеры: сериалы "Цыгане. Улица Шекспира" и "Тайга". Второй, кстати, получил специальный приз от "РГ-Медиа" на фестивале ORIGINAL+.

© Российская Газета

Криминальная драма "Цыгане. Улица Шекспира", онлайн-кинотеатр Okko, с 6 марта

Для представителей старшего поколения новинка Okko - сериал "Цыгане. Улица Шекспира", несомненно, навеет мысли о советских многосерийных фильмах "Цыган" и "Возвращение Будулая". Оба были невероятно успешны. Исполнители главных ролей - Михай Волонтир и Клара Лучко оказались на вершине популярности. Посмотрим, полюбят ли современные зрители новый сериал, но он - действительно яркий и выделяется из общего ряда.

По сюжету успешная жизнь московского адвоката Михаила (Дмитрий Чеботарев) переворачивается за один день. В его жизни появляется женщина из прошлого, первая любовь, дочь цыганского барона Диана (Елизавета Юрьева). Она просит вытащить из тюрьмы их общую дочь Яну (Полина Гухман), после чего обещает исчезнуть навсегда из его жизни и сохранить главную тайну. Ведь Михаил выдает себя за другого человека. На самом деле, он - цыган Михай Деметр, который 16 лет назад был изгнан из табора и разлучен со своей возлюбленной. Михай возвращается в табор, в котором он вырос, чтобы спасти дочь, о существовании которой не подозревал, и встретиться с самим собой.

Яна попала в тюрьму из-за того, что хотела защитить своего деда - цыганского барона (Игорь Золотовицкий). И тот рвет и мечет, желая, чтобы любимая внучка освободилась. Но у него очень много врагов...

В сериале также снимались Арсений Семенов, Карина Муса, Нина Муштакова, Игорь Грабузов, Антон Артемьев, Раиса Гришина, Игорь Черневич, Павел Ворожцов, Мила Ершова, Виталий Коваленко и другие. Большая часть съемок сериала "Цыгане. Улица Шекспира" прошла в регионе Кавказские Минеральные Воды. Режиссер-постановщик: Данил Чащин. Оператор-постановщик: Эдуард Мошкович. Авторы сценария: Олег Маловичко, Михаил Шульман и Давид Саркисян.

Данил Чащин, режиссер-постановщик:

"Главное мое открытие - это люди - творящие, горящие. Актеры массовых сцен, которые у нас снимались, были из настоящих цыган, и, поработав с ними, я узнал, насколько это открытый и щедрый на эмоции народ. Они с энтузиазмом участвовали в длинных сменах, приходили с детьми, помогали, консультировали, какие-то вещи придумывали вместе с нами. Мы действительно стали с ними одним табором".

Сериал "Тайга", на платформах PREMIER и Kion, с 5 марта

Психологический детектив, действие которого разворачивается в маленьком городке, где происходит череда загадочных убийств. У маньяка есть особый почерк: жертвами становятся только девочки из неблагополучных семей. Расследование поручают следователю Демидову, который сам является отцом двух дочерей, и поэтому дает себе слово поймать преступника. Спустя некоторое время Демидов осознает, что, по какому-то чудовищному стечению обстоятельств, маньяк гораздо ближе к его семье, чем можно было предположить.

Роль следователя Демидова в детективе "Тайга" исполнил Григорий Чабан, ранее снимавшийся в сериалах "Три дня до весны", "Почка", "Черное облако". Его жену Аглаю в сериале сыграла актриса Наталья Земцова, известная по триллеру "Эпидемия". В сериале появляется Елена Коренева - актрису давно не было видно на экранах. Яркие роли у Юлии Волковой и Дарьи Екамасовой.

Режиссером сериала "Тайга" стал Александр Касаткин, снявший сериал "Три дня до весны". Сценарий детектива написала Гала Суханова ("Настя, соберись!"). Съемки сериала проходили в Ленинградской области и Санкт-Петербурге. "Тайга" получила приз "РГ-Медиа" на недавно завершившемся фестивале Original+, где наше издание выступает генеральным информационным партнером.