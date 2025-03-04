Кукольное шоу «Турандот» выйдет в кино

Венецианское кукольное шоу на воде "Турандот" выйдет на больших экранах страны с 30 марта. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала "Россия-Культура".

"Премьера киноверсии спектакля "Турандот" пересекает на венецианских гондолах экватор второго сезона проекта "Театр в кино" и состоится 30 марта в столичном киноцентре "Октябрь". Киноверсия создана телеканалом "Россия-Культура" и Государственным академическим центральным театром кукол имени С. В. Образцова. Гостей премьеры ждут красная ковровая дорожка, встреча с куклами и артистами самого известного театра кукол страны, иммерсивная программа и другие приятные сюрпризы", - говорится в сообщении.

Спектакль в куклах "Турандот" - оригинальная постановка главного режиссера театра имени Образцова, заслуженного деятеля искусств РФ, лауреата Национальной театральной премии "Золотая Маска" Бориса Константинова по мотивам одноименной сказки Карло Гоцци, в которой сталкиваются два мира: строгий Китай и романтичная Венеция. История любви жестокой красавицы Турандот и принца Калафа разыгрывается с такой неподдельной страстью, что порой забываешь, что на сцене куклы.

"Турандот" - это великолепный спектакль, который потрясающе поставлен, - поделился режиссер киноверсии и главный режиссер проекта "Театр в кино" Валерий Спирин. - Здесь невероятной красоты куклы, множество сценических, звуковых, зрительных эффектов. Мы же имеем необходимость создать из этого кино. Работать с куклами очень трудно - у них нет всего того, что есть у обычных артистов: лица, глаз, мимики. Нужно ухитриться каким-то образом "оживить" всех в кадре, чтобы они переживали, расстраивались, радовались".

Более 90 городов покажут "Турандот" в крупнейших кинотеатральных сетях.

ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.