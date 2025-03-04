Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» поразил зрителей не только напряженным сюжетом, но и своей визуальной реалистичностью. Хотя в центре истории – вымышленный смертельный турнир, происходящее на экране кажется пугающе правдоподобным. Добиться этого удалось благодаря продуманным декорациям и использованию живой массовки вместо компьютерной графики.

Чтобы усилить ощущение реализма, создатели решили отказаться от множества нарисованных персонажей в сценах с участниками игр. Например, когда герои впервые попадают в общий зал, где сотни людей спят на многоярусных кроватях, это не CGI – в павильоне действительно находилось около 300 актеров массовки.

Звезды «Игры в кальмара», которые мечтали сняться вместе

За счет таких деталей и решений «Игра в кальмара» выглядела не просто зрелищно, но и реалистично. Благодаря тому, что актеры физически взаимодействовали с окружением, а массовые сцены действительно снимались с живыми людьми, зритель ощущал себя частью этого тревожного мира.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @reshetnikova_ksush.