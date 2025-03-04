Начались съемки фильма «Снеговик» с Чеботаревым и Максимовой

Кинокомпания "Наше кино" приступила к съемкам нового городского фэнтези "Снеговик". Фэнтези-история с элементами экшена расскажет о приключениях настоящего снеговика и его друзьях - девочке Варе и ее маме, которым предстоит пройти непростой квест в локациях Москвы, чтобы спасти мир.

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Каждый год Дед Мороз взмахивает посохом в полночь, и во всем мире начинается новый цикл времени, а вместе с ним наступает и Новый год. Однако в этом году, когда волшебник готовится сотворить новогоднее чудо, его предает снежная колдунья Вьюга. Она решает уничтожить Деда Мороза и отправиться в мир людей, чтобы погрузить его в новый ледниковый период и вечно править им. Помешать планам колдуньи берется Снеговик - главный помощник Деда Мороза. Для этого ему предстоит разгадать волшебный шифр и отыскать древний могущественный артефакт, который был спрятан в людском мире на случай исчезновения волшебника. Помогать ему в этом деле будут девочка Варя и ее мама.

Главные роли исполнят звезды российского кино Дмитрий Чеботарев, Екатерина Темнова, Карина Разумовская, Александр Самойленко и Полина Максимова. Актеры предстанут в совершенно новых и неожиданных образах.

Режиссером проекта выступил Александр Бабаев ("Тайный Санта", сериал "Наследники. Дар крови"), генеральные продюсеры - Василий Ровенский ("Новогодний шеф", "Коты Эрмитажа") и Максим Рогальский ("Летучий корабль").

Съемки фильма пройдут в Москве и Московской области этой весной. Среди локаций будут живописные точки праздничного города: Центральный детский мир, памятник Веры Мухиной "Рабочий и колхозница", метрополитен, планетарий, Триумфальная арка на площади Победы, а также городские ярмарки.

Картина появится на больших экранах 11 декабря 2025 года.