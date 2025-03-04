Чему отечественные мультипликаторы могут научиться у «Свинки Пеппы»

В том, что мама свинки Пеппы ждет еще одного ребенка, нет ничего плохого, сказала в эфире НСН Ирина Волынец, назвав «сомнительной» судьбу главной героини мультфильма «Маша и Медведь».

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Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в интервью НСН допустила, что мультфильмы с положительным примером многодетных семей могут помочь решить демографическую проблему России.

Ранее Мама Свинка из популярного британского мультика «Свинка Пеппа» в спецвыпуске шоу Good Morning Britain сообщила, что беременна третьим поросенком. Эпизод об этом выйдет 30 марта — в День матери в Великобритании. Пока что в семье двое детей - Пеппа и ее братец Джордж. Волынец отметила, что в России не хватает мультфильмов, которые бы рассказывали о семье и материнстве.

«Что неправильного в том, что мама свинки Пеппы ждет еще одного ребенка? Нам не хватает таких мультфильмов. Например, в нашем популярном проекте "Маша и Медведь" представлена очень сомнительная судьба девочки, которая живет в лесу с медведем без родителей, братьев и сестер. Большой вопрос, какие ценности этот мультфильм внедряет в детские головы. Та картина мира, которая есть перед нашими глазами с детства, становится для нас нормой. Например, я выросла в многодетной семье, являюсь мамой четверых детей. У меня не было вопроса, сколько детей должно быть в семье, поскольку норма в моем понимании – много детей», - заявила она.

По мнению Волынец, необходимо на государственном уровне поддерживать создание контента, который бы популяризировал образ многодетной семьи.

«Нужно государственное финансирование произведений искусства, контента, включая мультфильмы и сериалы. Не все дети живут в многодетных семьях. Когда ребенок смотрит мультик, в котором материнство и семья представлены в положительном ключе, у него появляется соответствующее представление о семье. Мы констатируем системный демографический кризис. Однако материальная плоскость, на которую часто ссылаются потенциальные родители, отказываясь рожать, вторична. Я не говорю, что всем нужно рожать любой ценой, но всегда можно найти ориентир, на пути к которому есть риск упустить свой детородный возраст. Среди таких ориентиров, например, завышенные материальные ожидания от жизни. Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет – причину. Важно, чтобы человек осознавал, что хочет быть родителем», - пояснила собеседница НСН.

Ранее сообщалось, что советский мультфильм 1981 года «Мама для мамонтенка» получит прямое продолжение – «Возвращение мамонтенка». Новый анимационный фильм расскажет историю сына главного героя советского мультфильма, который отправится в путешествие из Африки на Север. На этом пути его будут ждать различные испытания и опасности, передает «Радиоточка НСН».