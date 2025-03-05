Рецензия на третий сезон «Белого лотоса»

Третий сезон сериала «Белый лотос» не вызывает таких восторгов, как первый и второй, однако новые серии опять привлекли к международному хиту немало внимания. И даже для нас все эти интриги из мира богатых стали ближе, чем можно было ожидать. Тем более что среди импортных артистов есть и наш засланный казачок.

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Премьера «Белого лотоса» состоялась в 2021 году, и тогда это был экспериментальный мини-сериал (шесть эпизодов), снятый во время ковидных ограничений. От комедии о жизни богачей на закрытом от простолюдинов курорте не ждали особенных прорывов, однако затея шоуранера Майка Уайта привела в восторг всех критиков и стала настоящим откровением. Вроде бы типичная комедия положений сверкала чуть ли не чеховскими страстями, социальная сатира оказалась на заманчиво высоком уровне, лихие детективные повороты вперемежку с непристойностями освежали, как лучшие курортные коктейли.

По сюжету компания толстосумов греется на солнышке, терроризирует обслуживающий персонал, жонглирует верностью и изменами, подобно заправским циркачам. И когда в безмятежной картине роскоши и наслаждений вдруг появляется труп, то оторванные от шумного мира суперотели превращаются в арену поиска убийцы, как это происходило в романах Агаты Кристи. В первом сезоне действо разворачивалось на Гавайях, во втором — на Сицилии, в третьем переместилось в Таиланд.

Еще до того, как объявили дату выхода третьего сезона, сериал попал в российские новости на правах проекта, на котором творится жуткая несправедливость. Одну из ролей в шоу должен был играть Милош Бикович, но, когда об этом стало широко известно, украинский МИД подверг такой выбор продюсеров беспощадной критике, припоминая далеко не безупречное, по мнению критиковавших, политическое резюме актера.

На больших студиях таких ситуаций сейчас боятся как огня, поэтому от услуг Биковича решили отказаться. Но, к всеобщему удивлению, уже на стадии публикации первых трейлеров выяснилось, что в сериале занят Юрий Колокольников. Роль у него, по всей видимости, небольшая, однако для актера это еще один громкий международный проект (Колокольников снимался и в серьезных голливудских фильмах вроде «Довода», и в четвертом сезоне «Игры престолов»), а для его российских поклонников — повод для гордости.

Вообще у «Белого лотоса» в России случилось что-то вроде приключений. В сериале есть немало откровенных сцен, и некоторые из них категорически не вписываются в меняющееся самым парадоксальным образом местное законодательство. Так, во втором сезоне под цензурный нож попали довольно важные для сюжета взаимоотношения двух персонажей. На таком фоне размытые гениталии (все показанные фаллосы были не настоящие) и кромсание сцен с курением, конечно, мелочи, но в целом это лишний раз подчеркивает отчасти потешную специфику местного кинопоказа.

В третьем сезоне создатели сериала, видимо, решили больше не играть в камерность действа и размахнулись как на большее количество серий, так и на довольно многолюдный каст. В роскошном спа-курорте с целью побаловать тело и, возможно, немного поправить разум оказывается пестрая компания, где все в той или иной степени страдают типичными для своего социального класса проблемами.

Лучшие подруги на самом деле преисполнены взаимной ненависти и зависти, солидный папаша вроде бы дружного семейства тот еще мошенник, девушки скучают с унылыми папиками, пытаясь выжать побольше типичных для «трофейных» подруг бонусов. С первых же эпизодов ясно, что всех не ждет ничего хорошего.

Если начистоту, то критики, отмечающие дефицит внятных связей между персонажами и медленное развитие сюжета, скорее правы. Но от картинки иногда прямо дух захватывает. От прежних сезонов сериала тоже веяло образцовым клубом кинопутешествий, однако в третьем сезоне Таиланд в кадре красивый до неприличия. Осталось только убедить себя в том, что на отпуск, который мало кто может себе позволить, хотя бы посмотреть уже приятно.