«Ленфильм» запустит цикл творческих встреч с кинорежиссерами

Старейшая киностудия России - "Ленфильм" - отметит свой 111-й день рождения запуском проекта "Режиссерская среда". Цикл творческих встреч с режиссерами, которые в разные годы снимали там свои картины, откроет вечер с участием председателя Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, народного артиста РФ Сергея Снежкина ("Похороните меня за плинтусом", "Белая гвардия", "Контрибуция"), сообщили на киностудии.

Встречи цикла запланированы не реже двух раз в месяц. Беседовать с кинорежиссерами будет телеведущая Ирина Петрова. Участники проекта смогут лично выбирать для показа одну из своих картин. Так, в рамках встречи со Снежкиным зрители увидят режиссерскую версию фильма "Контрибуция" продолжительностью 2 часа 42 минуты вместо 1 часа 40 минут прокатной версии. Исторический детектив о периоде Гражданской войны снят по мотивам повести Леонида Юзефовича, написанной для журнала "Юность" к 70-летию Октябрьской революции. В картине играют Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Евгений Дятлов, Константин Воробьев, Артур Ваха и другие артисты. Кинопоказ 5 марта пройдет в общедоступном формате по регистрации.

О киностудии

Датой основания киностудии принято считать 5 марта (18 марта по новому стилю) 1914 года. В этот день в Санкт-Петербурге был учрежден Военно-кинематографический отдел Скобелевского комитета, созданного при Николаевской академии Генерального штаба во время русско-японской войны. Уже в 1914 году отдел начал снимать игровое кино, в 1915 году была экранизирована повесть "Портрет" Николая Гоголя.

После Февральской революции 1917 года специалисты отдела занимались киносъемкой политических событий в России. С 1924 года основной комплекс зданий киностудии располагается на Каменноостровском проспекте, а наименование "Ленфильм" стали использовать только с 1934 года.

После начала Великой Отечественной войны киностудию эвакуировали в Алма-Ату (Казахская ССР, теперь Республика Казахстан), где вместе с "Мосфильмом" она вошла в состав Центральной объединенной киностудии художественных фильмов. В марте 1944 года киностудия была возвращена в Ленинград и возобновила деятельность под прежним названием.

За историю существования киностудии "Ленфильм" было снято более 1,5 тыс. полнометражных игровых фильмов. Среди них: "Чапаев" (1934 год, режиссеры Георгий и Сергей Васильевы), "Петр Первый" (1937-1938 годы, режиссер Владимир Петров), "Небесный тихоход" (1945 год, режиссер Семен Тимошенко), "Старик Хоттабыч" (1956 год, режиссер Геннадий Казанский), "Человек-амфибия" (1961 год, режиссеры Казанский и Владимир Чеботарев), "Старший сын" (1975 год, режиссер Виталий Мельников), "Мой друг Иван Лапшин" (1984 год, режиссер Алексей Герман - старший), "Собачье сердце" (1988 год, режиссер Владимир Бортко) и другие.