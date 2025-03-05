Топ-10 лучших серий «Игры престолов»

«Игра престолов» — один из самых титулованных сериалов в истории. За восемь лет в эфире и 73 серии герои успели пройти через многое. Премьера каждого сезона становилась настоящей сенсацией, а выход финального эпизода шоу вызвал в сети настоящую бурю негодования. Сериал ценят за огромный детально проработанный мир, глубоких персонажей и закрученный сюжет. «Лента.ру» публикует топ-10 лучших серий сериала «Игра престолов», рассказывает об их сюжете и основных действующих лицах.

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«Игра престолов»: о чем сериал

Оригинальное название: Game of Thrones

Жанр: фэнтези, драма, приключенческий боевик

Когда вышла первая серия: 2011 год

Когда вышла последняя серия: 2019 год

Сколько серий: 73

Длительность одной серии: ~55 минут

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 9.0 и 9.2

В ролях: Кит Харингтон, Эмилия Кларк, Питер Динклэйдж, Лина Хиди, Софи Тернер, Мэйси Уильямс и другие

«Игра престолов» — это масштабная фэнтезийная сага, основанная на цикле романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Визуальный мир сериала больше всего напоминает средневековую Европу — однако во вселенной «Престолов» есть место магии (темной и светлой) и фантастическим существам.

«Игра престолов» — это история о том, как представители разных влиятельных домов сражаются за Железный трон, то есть за власть над Семью Королевствами

Коротко описать все сюжетные линии вряд ли получится — в сериале около сорока основных действующих лиц. И это не считая эпизодических персонажей, родственников и друзей главных героев. Тем не менее в шоу есть три основные сюжетные арки, которые связаны с судьбой вымышленного континента Вестероса:

Несколько благородных семейств борются за власть или независимость. Дочь свергнутого короля Вестероса Дейенерис Таргариен пытается вернуться в Семь Королевств и вернуть трон, принадлежавший ее отцу. Военное братство охраняет Вестерос от народа, живущего за Стеной на севере континента.

В «Игре престолов» часто заключают союзы и нарушают сделки, играют свадьбы и устраивают покушения, сражаются на мечах и путешествуют в дальние края. Все это превращает сериал в настоящую энциклопедию человеческих характеров — история любого героя может завершиться самым неожиданным образом (и в любой момент).

Осторожно! В описании серий присутствуют значительные спойлеры к сюжету сериала.

«Зима близко» (1-й сезон, 1-я серия)

Оригинальное название: Winter Is Coming

Когда вышла: 2011 год

Режиссер: Тим Ван Паттен

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.9 и 4.71

О чем серия: первое знакомство с миром с сериала

Первая серия «Игры престолов» знакомит зрителей с ключевыми героями шоу: домами Старков, Баратеонов, Ланнистеров и Таргариенов. Конечно, многие персонажи не доберутся до финала этой масштабной истории, но пока об их судьбе можно не переживать.

Северный замок Винтерфелл готовится к визиту короля Роберта Баратеона (Каллум Уорри) и его семьи. Хранитель Севера лорд Эддард Старк (Шон Бин) — старый друг Роберта, и правитель Семи Королевств явно навещает его резиденцию не просто так. Средний сын Эддарда Бран (Айзек Хэмпстед-Райт) узнает о тайной связи королевы Серсеи Ланнистер (Лина Хиди) и ее брата Джейме (Николай Костер-Вальдау).

Одновременно с этим за Узким морем принц Визерис Таргариен (Гарри Ллойд) разрабатывает план, который позволит его свергнуть нынешнего короля и вернуть себе законный трон. Чтобы нарастить боевую мощь, он решает выдать свою сестру Дейенерис (Эмилия Кларк) за могущественного лидера кочевников кхала Дрого (Джейсон Момоа).

«Пламя и кровь» (1-й сезон, 10-я серия)

Оригинальное название: Fire and Blood

Когда вышла: 2011 год

Режиссер: Алан Тейлор

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.4 и 4.85

О чем серия: Старки пытаются смириться с гибелью Неда, а Дейенерис становится Матерью Драконов

Финал первого сезона «Игры престолов» еще не достиг того масштаба, которым может похвастаться продолжение фэнтезийной саги. Однако события, которые происходят в этом эпизоде, закладывают фундамент будущих масштабных противостояний.

Известие о казни Эддарда настигает его близких в разных обстоятельствах. Кейтлин (Мишель Фэйрли) и Робб (Ричард Мэдден) пытаются понять, как вызволить Сансу и Арью из Королевской Гавани. Соратники Робба нарекают его Королем Севера — теперь северные земли претендуют на независимость от короля.

Узнавший о гибели отца Джон Сноу пытается покинуть Ночной Дозор, но, вспомнив о принесенной клятве, возвращается на Стену. Теперь бастарда Неда Старка ждет новое опасное задание — вылазка в мир одичалых и Белых ходоков.

Название серии неслучайно отсылает к девизу дома Таргариенов — именно в этой серии Дейенерис становится по-настоящему взрослой. Она теряет своего возлюбленного Дрого, смиряется с ролью полноценной правительницы кхаласара, а еще примеряет на себя роль Разрушительницы оков и Матери Драконов. Силуэт хрупкой девушки, выходящей из пламени, — один из самых запоминающихся кадров всего шоу.

«То, что мертво, умереть не может» (2-й сезон, 3-я серия)

Оригинальное название: What Is Dead May Never Die

Когда вышла: 2012 год

Режиссер: Алик Сахаров

Рейтинг IMDb и MyShows: 8.7 и 4.74

О чем серия: первое появление Маргери Тирелл и Бриенны Тарт, а также символическое крещение Теона Грейджоя

Серия вводит в сюжет двух важных персонажей — очаровательную Маргери Тирелл (Натали Дормер) и бесстрашную Бриенну Тарт (Гвендолин Кристи). Леди Маргери — молодая супруга короля Ренли Баратеона (Гетин Энотони), а Бриенна — блистательная женщина-рыцарь, которая готова на все ради защиты своего правителя.

В Королевской Гавани Тирион Ланнистер (Питер Динклэйдж) занимается поиском шпиона, который работает на его сестру Серсею. Одновременно с этим его любовница Шая (Сибель Кекилли) находит себе новую работу во дворце.

В Винтерфелле Бран Старк видит очередной сон, в котором смотрит на мир глазами лютоволка Лето. Озадаченный мальчик обращается за помощью к мейстеру Лювину (Дональд Самптер), но тот признается, что уже давно не верит в магию и вещие сны.

В это же время Джон Сноу ведет собственное расследование за Стеной и открывает ужасную правду о деяниях одичалого Крастера (Роберт Пью). На Железных Островах Теон Грейджой (Альфи Аллен) мечется между верностью своему дому и желанием предупредить Старков о планах отца.

Кстати, режиссером этой серии стал Алик Сахаров, который раньше работал над «Игрой престолов» только в качестве оператора

«Черноводная» (2-й сезон, 9-я серия)

Оригинальное название: Blackwater

Когда вышла: 2012 год

Режиссер: Нил Маршалл

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.7 и 4.84

О чем серия: Станнис Баратеон пытается завладеть Железным троном

Серия, в которой королевские войска Ланнистеров сталкиваются с армией Станниса Баратеона (Стивен Диллэйн). Битва при реке Черноводной — одно из самых эффектных сражений всего сериала. В отличие от большинства эпизодов «Игры престолов», события в этой серии разворачиваются только в одной локации — Королевской Гавани и ее окрестностях.

Сценарий этой серии написал сам Джордж Мартин

Флот Станниса под командованием сира Давоса (Лиам Каннингем) направляется к Черноводному заливу. Находящиеся в Королевской Гавани Ланнистеры готовятся к потенциальному поражению: Серсея принимает мощный яд от мейстера Пицеля (Джулиан Гловер), а Тирион изучает карту подземных ходов. Король Джоффри (Джек Глисон) собирается вести свое войско в атаку, но когда люди Станниса оказываются близко, в страхе покидает поле боя.

Лорд Варис (Конлет Хилл) узнает, что Станнис пользуется помощью Красной Жрицы (Карис ван Хаутен) и ее черной магии.

Один из самых ярких моментов эпизода — взрыв корабля, начиненного «диким огнем»

«Рейны из Кастамере» (3-й сезон 9-я серия)

Оригинальное название: The Rains of Castamere

Когда вышла: 2013 год

Режиссер: Дэвид Наттер Рейтинг IMDb и MyShows: 9.9 и 4.82

О чем серия: печально знаменитая «Кровавая свадьба» и один из самых драматичных эпизодов всего шоу

Возможно, лучшая серия «Игры престолов» и один из самых высоко оцененных сериальных эпизодов в истории. «Рейны из Кастамере» входит в десятку лучших серий всех времен по версии IMDb.

За Узким морем Дейенерис планирует захват Юнкая. Даарио Нахарис (Эд Скрейн) предлагает кхалиси дерзкий план, который поможет быстро подчинить себе город.

Робб Старк, именуемый Королем Севера, готовится заключить союз с Уолдером Фреем (Дэвид Брэдли) и размышляет о том, как поведет свое войско на родовой замок Ланнистеров. Люди Старков прибывают в Близнецы — здесь вот-вот состоится свадьба Рослин Фрей (Александра Доулинг) и Эдмура Талли (Тобайас Мензис).

Кейтилин Старк быстро понимает, что Фреи предали их в угоду Ланнистерам. Она пытается предупредить сына об опасности, но не успевает это сделать — люди Уолдера набрасываются на Старков. В это же время Арья Старк пытается пробраться в замок, чтобы воссоединится с матерью и старшим братом.

На Севере Сэм Тарли (Джон Брэдли) и беременная Лилли (Ханна Мюррей) пытаются перебраться через Стену и вернуться на земли Семи Королевств. Джон Сноу продолжает свой путь вместе с лидером одичалых Тормундом (Кристофер Хивью). Джон должен доказать свою верность соратникам, но он не готов лишать жизни безвинного старика.

«Лев и Роза» (4-й сезон, 2-я серия)

Оригинальное название: The Lion and the Rose

Когда вышла: 2014 год

Режиссер: Алекс Грейвз

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.7 и 4.85

О чем серия: Джоффри берет в жену Маргери Тирелл — «Пурпурная свадьба» заканчивается отравлением молодого короля

Королевская Гавань готовится к грандиозному торжеству — свадьбе короля Джоффри и леди Маргери Тирелл. Джейме страдает из-за потери руки, и решает начать тренировки с наемником Бронном (Джером Флинн). Тирион пытается обезопасить возлюбленную Шаю.

Ставшая правительницей Семи Королевств Маргери пытается завоевать авторитет среди гостей свадьбы — поведение хитрой невестки приводит Серсею в ярость. Джоффри по-своему наслаждается торжеством: устраивает издевательский спектакль с карликами и предлагает своему дяде принять в нем участие. В итоге Тирион становится виночерпием и подает племяннику-королю бокал вина — это действие запускает по-настоящему страшную цепочку событий.

В Дредфорт прибывает Русе Болтон (Майкл Макэлхаттон). Он встречает своего бастарда Рамси, увлеченного охотой за молодой девушкой. Рамси демонстрирует отцу преданность Теона Грейджоя, которого теперь называют Вонючкой. Старший Болтон узнает, что Рикон и Бран Старк до сих пор живы, и приказывает охотнику Локку (Ноа Тейлор) отыскать мальчишек. Русе также обещает узаконить положение Рамси, если тот сможет захватить одну из старинных крепостей, принадлежащих Старкам.

За Стеной Бран продолжает исследовать свои способности и наконец понимает, где скрыты все интересующие его ответы. На Драконьем камне Мелисандра приносит кровавые жертвы во имя Владыки Света, а также ближе знакомится с дочерью Станниса Ширен (Керри Инграм).

«Гора и Змей» (4-й сезон, 8-я серия)

Оригинальное название: The Mountain and the Viper

Когда вышла: 2014 год

Режиссер: Алекс Грейвз

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.7 и 4.81

О чем серия: Оберин Мартелл сражается с сиром Клиганом про прозвищу Гора, а Рамси Сноу наконец становится Болтоном

В Королевской гавани Тирион Ланнистер готовится принять свою судьбу — его жизнь зависит от того, удастся ли Оберину Мартеллу (Педро Паскаль) одержать победу в поединке против Горы (Хафтор Юлиус Бьернссон).

На Севере Рамси Сноу уговаривает Вонючку на время притвориться Теоном Грейджоем. С помощью обмана и жестокости он захватывает Ров Кейлин — старинный замок, который находится во владениях Старков. В итоге отец Рамси официально нарекает своего бастарда Болтоном.

Кротовый городок атакуют полчища одичалых под командованием Тормунда (Кристофер Хивью) и Стира (Юрий Колокольников). Лилли, скрывающейся там вместе с сыном, удается остаться в живых. Сэм Тарли узнает о случившемся и понимает, что зря отправил девушку подальше от Черного замка.

В Долине Санса Старк принимает сторону лорда Бейлиша и врет Лордам Долины, чтобы скрыть его ужасные деяния. За Узким морем Дейенерис узнает о прошлом сира Джораха (Иэн Глен) и разочаровывается в его преданности.

«Битва бастардов» (6-й сезон, 9-я серия)

Оригинальное название: Battle of the Bastards

Когда вышла: 2016 год

Режиссер: Мигель Сапочник

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.9 и 4.87

О чем серия: одно из самых масштабных и жестоких сражений в истории «Игры престолов» — Джон Сноу против Рамси Болтона

Джон Сноу и Рамси Болтон встречаются накануне сражения и ищут способы урегулировать конфликт. Рамси требует выдать ему Сансу — в ответ он помилует Джона и, возможно, освободит из плена Рикона Старка. Джон предлагает Рамси одиночный поединок, но Болтон не соглашается — он верит в силы своего войска больше, чем в собственные навыки.

В итоге избежать битвы не удается. Юный Рикон становится жертвой жестокого Рамси, а армия Старков схлестывается с армией Болтонов. Сотни тел устилают поле битвы, и законные хозяева Севера понимают, что их силы на исходе.

В это же время Дейенерис Таргариен беседует с влиятельными работорговцами Миэрина и демонстрирует им свою истинную мощь. Позже кхалиси встречается с Теоном и Ярой и заключает с ними союз — флот Грейджоев в обмен на будущую независимость Железных Островов.

«Ветра зимы» (6-й сезон, 10-я серия)

Оригинальное название: The Winds of Winter

Когда вышла: 2016 год

Режиссер: Мигель Сапочник

Рейтинг IMDb и MyShows: 9.9 и 4.88

О чем серия: Серсея взрывает септу Бейлора и садится на Железный трон, а Дейенерис наконец отправляется в Вестерос

Серсея Ланнистер решается на жестокий и отчаянный шаг, чтобы разом расправиться со всеми своими недоброжелателями. Когда в Великой септе Бейлора собираются Его Воробейшество (Джонатан Прайс), Маргери и Лорас Тирелл и другие придворные, происходит мощный взрыв — запасы «дикого огня», которые хранились под септой, мгновенно превращают здание в руины.

Узнав о случившемся, юный король Томмен Ланнистер (Дин-Чарльз Чэпмен) приходит в ужас и лишает себя жизни. Серсея становится полноправной властительницей Семи Королевств. За произошедшим наблюдает недавно вернувшийся в столицу Джейме.

В Винтерфелле Петир Бейлиш (Эйдан Гиллен) раскрывает Сансе Старк свои истинные планы и предлагает стать своей союзницей и будущей королевой. Джона Сноу официально провозглашают новым Королем Севера.

Арья Старк наконец сводит счеты с Уолдером Фреем и его семьей, а Бран узнает правду о происхождении Джона Сноу.

Дейенерис Таргариен назначает Тириона Ланнистера своим Десницей. Заручившись поддержкой дома Грейджоев, лорда Вариса и дорнийских кораблей, она отправляется в Вестерос вместе со своим войском — Мать Драконов намерена вернуть своему роду законное место на Железном троне.

«Рыцарь Семи Королевств» (8-й сезон, 2-я серия)

Оригинальное название: A Knight of the Seven Kingdoms

Когда вышла: 2019 год

Режиссер: Дэвид Наттер

Рейтинг IMDb и MyShows: 7.9 и 4.53

О чем серия: Винтерфелл готовится в битве с Королем Ночи

События серии разворачиваются в Винтерфелле — жители Вестероса готовятся к встрече с армией мертвецов. Наступает время разговоров, которые все время откладывались на потом, светлых воспоминаний и робких планов на будущее.

Дейенерис, Джон и Санса пытаются решить, что делать с Джейме Ланнистером — он долгое время был предан родному дому, но теперь рассказывает винтерфелльцам об обмане Серсеи. Леди Бриенна ручается за верность Джейме, а сам Ланнистер решает извиниться перед Браном за события первого сезона.

Санса и Дейенерис продолжают относиться друг к другу с недоверием — вопрос о том, что случится с Севером после того, как кхалиси взойдет на Железный трон, остается без ответа. Арья переживает, что завтрашнее сражение станет для нее последним. Она решает заняться сексом с бастардом Роберта Баратеона по имени Джендри (Марк Эдди).

Джон Сноу рассказывает Дейенерис правду о своем происхождении, но кхалиси не спешит верить его словам: если в жилах Джона течет кровь Таргариенов, он тоже может претендовать на Железный трон.

Один из самых ярких моментов эпизода — неожиданное посвящение Бриенны Тарт в рыцари

Кстати, в 2025 году HBO покажет приквел «Игры престолов» с аналогичным названием — сериал «Рыцарь Семи Королевств: Межевой Рыцарь».

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