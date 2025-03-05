Каким был совокупный объем российского кинорынка в 2024 году

Объем российского рынка кинопроката в 2024 году вырос на 19% и составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры РФ посетили более 127 млн зрителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"Да, раньше огромная доля зрительского потока - в среднем до 74% - обеспечивалась за счет иностранных фильмов, и резкий уход в 2022 году голливудских киностудий пошатнул отрасль, однако уже в 2023 году российское кино стало главным драйвером роста отечественного кинопроката. А в 2024 году рынок вырос еще на 19% - совокупный объем составил 46,4 млрд рублей, кинотеатры страны посетили более 127 млн человек", - сказала она.

По словам министра, объем рынка кинопроката на 78% обеспечен российскими фильмами. В 2024 году сразу 8 отечественных картин стали "миллиардниками".

"Этот год тоже начался оптимистично: далеко за миллиард сборов перешагнули, например, "Волшебник Изумрудного города" и "Финист. Первый богатырь", а "Пророк. История Александра Пушкина", выйдя в прокат только в середине февраля, тоже уже преодолел эту заветную планку", - рассказала Любимова.

Она также отметила, что в 2023 году в кинопрокат было выпущено 207 российских фильмов, а в 2024 году - 214.