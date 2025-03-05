Люди в 2025 году стали реже ходить в кино

По данным газеты «Коммерсантъ»., Посещаемость российских кинотеатров за год сократилась на треть из-за дефицита кассовых фильмов, которые могли бы заинтересовать массового зрителя.

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В феврале 2025 года кинотеатры посетили 8,9 млн человек, а в феврале 2024 года — 13,3 млн человек. По мнению экспертов, в связи с этим даже повышение цен на билеты не позволит сохранить кассовые сборы на уровне 2024 года.

Пиковый период в этом году пришелся на неделю 13–19 февраля, следует из данных ЕАИС: было куплено 2,8 млн билетов. Это ниже показателей аналогичного прошлогоднего периода на 20%. Сократился и общий бокс-офис, с 4,8 млрд до 3,8 млрд рублей.

Самым кассовым фильмом в российском прокате был назван «Пророк. История Александра Пушкина»: лента собрала уже 1 млрд рублей.