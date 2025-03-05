Кого сыграет Рэйчел Вайс в сериале «Владимир» от Netflix

Издание Deadline сообщило, что актриса Рэйчел Вайс, известная по франшизе «Мумия», получила главную роль в предстоящем сериале «Владимир». Шоу заказал Netflix.

© Чемпионат.com

Сюжет сериала будет основан на одноимённом романе, написанном Джулией Мэй Джонас. По мере того, как жизнь женщины рушится, она становится одержима своим очаровательным новым коллегой. Сериал, полный сексуальных тайн и мрачного юмора, рассказывает о том, что происходит, когда женщина одержима желанием воплотить свои фантазии в реальность.

Шэрон Хорган, как уже было известно, занимается продюсированием телеадаптации. В прошлом году она заявила, что может также сыграть небольшую роль в новинке.