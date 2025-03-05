В Минкульте ответили, могут ли запретить ремейки

Министр культуры России Ольга Любимова заявила в беседе с изданием «Абзац», что не имеет права запрещать ремейки.

Любимова объяснила, что эксперты Фонда кино, министерства культуры или Института развития интернета могут не поддерживать такое кино финансово, однако они не в праве запретить его снимать.

«Я поражаюсь храбрости и дерзновению людей, которые берутся переснимать выдающиеся произведения. Есть эталонное качество, есть артисты, которых мы привыкли видеть в этих ролях», — заявила министр.

Любимова уверена, что тенденция переснимать известные картины уйдет из-за отсутствия интереса у зрителей. По словам министра, продюсерам будет экономически непривлекательно продвигать подобное кино.

В сентябре 2024 года писатель-фантаст Сергей Лукьяненко заявил, что нынешняя волна ремейков может стать угрозой для российской киноиндустрии. По его мнению, такие картины «обрушат кинорынок».

Лукьяненко считает, что опираться на старые вещи нужно только тем режиссерам, у которых есть «особый такт и мастерство», поскольку результат ремейка должен выйти не хуже оригинала. Также писатель заявил о необходимости работы над фильмами бытового плана.