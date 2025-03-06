«Волшебник Изумрудного города» выйдет в онлайне уже в марте

Фильм «Волшебник Изумрудного города» выйдет в стриминговом сервисе «Кинопоиск» уже 15 марта — спустя два месяца после выхода в кинотеатрах. За время проката он заработал 3,341 млрд рублей. Такой результат позволил картине войте в четвёрку самых кассовых фильмов в истории российского проката.

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«Волшебник Изумрудного города» рассказывает о девочке Элли и её псе Тотошке, которые оказываются в волшебной стране Жевунов. Для того чтобы выбраться оттуда, герои отправляются на поиски Волшебника в Изумрудный город. Это первая часть ранее запланированной трилогии.

Главные роли в картине исполнили Юрий Колокольников («Игра престолов»), Екатерина Червова, Светлана Ходченкова («Актрисы») и Евгений Чумак («Гром: Трудное детство»). Режиссёром ленты выступил Игорь Волошин, известный по сериалам «Ольга» и «Физрук». За сценарий отвечали Тимофей Декин («Кома») и Роман Непомнящий («Ёлки»).