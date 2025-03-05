Зрители оценили первые эпизоды «Сорвиголовы» от Marvel

Утром 5 марта состоялась премьера сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение сериала «Сорвиголова» от Netflix. К главным ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

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На агрегаторе IMDb уже появился первый рейтинг шоу — средняя оценка проекта составляет внушительные 9,4 балла из 10. Зрители отмечают, что Marvel выпустила настоящее продолжение сериала Netflix: брутальное, интригующее и всё такое же увлекательное. Особой похвалы удостоились исполнители главных ролей Чарли Кокс и Винсент Д’Онофрио.

Что пишут зрители о сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Если сериал сохранит дух первых эпизодов, то «Рождённый заново» запомнится не только как лучший проект Marvel, но и как один из величайших сериалов в истории.

Вышли всего два эпизода, но уже можно с уверенностью сказать, что мы видим возвращение Marvel в форму. Очень жду новых серий и отдельный сериал про Карателя.

«Сорвиголова: Рождённый заново» прекрасен. Он ничем не уступает оригинальному сериалу от Netflix. Может быть, первые серии не так хороши, как сезоны 1 или 3, но они выступают достойным продолжением в качестве отдельного шоу.

Чарли Кокс и Винсент Д'Онофрио полностью перевоплотились в своих персонажей. Нарратив, актёрская игра и напряжение невероятны. Это только начало, но мы уже готовы к чему-то выдающемуся.

Это шедевр Marvel. У фанатов были большие ожидания, но я не думаю, что сериал так хорош только лишь на фоне других проектов студии. У «Рождённого заново» большой потенциал, и он невероятен во всех отношениях. Так что, если вы всё ещё расстроены из-за предыдущих сериалов Marvel, то включите «Сорвиголову».

В первый сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» войдёт девять эпизодов — они будут выходить еженедельно по средам.