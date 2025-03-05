Вышел большой трейлер фильма «Батя 2. Дед»

Кинокомпания «Централ Партнершип» представила большой трейлер фильма «Батя 2. Дед». Премьера комедийной ленты состоится уже 3 апреля во всех кинотеатрах страны.

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Видео доступно во VK-группе «Централ Партнершип». Права на видео принадлежат «Централ Партнершип».

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События второй части развернутся в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребёнок сбежал из дома.

Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса – Бате. В пути Макс вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоём, свою первую любовь и друзей детства. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

К своим ролям вернутся Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Севастьян Бугаев и другие актёры. Режиссёром выступил Илья Учитель («Летучий корабль»).