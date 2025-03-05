Стало известно, сколько людей посмотрели «Оскар»-2025

Аналитическая компания Nielsen представила финальные показатели премии «Оскар»-2025. Как оказалось, за недавней премии следило 19,7 млн человек, что на 1% больше показателей прошлого года. Ранее сообщалось, что зрителей было 18,1 млн человек, однако эти данные оказались неверными.

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Таким образом, трансляция показала лучший результат церемонии за последние пять лет. В компании ABC также похвастались, что «Оскар»-2025 обсуждали в Сети куда охотнее недавних «Грэмми» и Супербоула, что произошло впервые в истории.

Рейтинги премии «Оскар» за последние 11 лет